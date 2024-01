Mua bảo hiểm nhân thọ theo nhóm nhận quà tặng tới 2,5% từ Ngân hàng UOB Việt Nam

Trong khi đó, các lợi ích vượt trội khác vẫn được duy trì theo quyền lợi sản phẩm mà khách hàng lựa chọn.

Nếu so sánh với đầu tư hay tiết kiệm, bảo hiểm nhân thọ chưa thực sự đem lại mức sinh lời hấp dẫn như hai sản phẩm còn lại. Tuy nhiên, nếu phân tích sâu hơn, khi chọn tham gia bảo hiểm nhân thọ, ngoài việc đóng phí dựa trên nhu cầu và khả năng tài chính, người mua lại nhận được cả hai lợi ích song hành.

Đó là sự an tâm bảo vệ bản thân, gia đình trước những rủi ro khó lường trong tương lai - thứ không thể kiểm soát nhưng có thể chủ động phòng ngừa, trong khi vẫn được chia các mức lãi nhất định dựa trên kết quả kinh doanh thực tế của công ty bảo hiểm.

Ở các nước phát triển, trung bình một người dân đều có ít nhất 2 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Đặc biệt, tỷ lệ dân số Mỹ, Anh, Nhật tham gia bảo hiểm nhân thọ là trên 90%. Tại Đông Nam Á, Philippines, Malaysia, Singapore, tỷ lệ người dân mua bảo hiểm cũng cao vượt trội, lần lượt là 38%, 50% và 80% dân số. Tuy nhiên, con số này ở Việt Nam chỉ là 11%.

Tham gia bảo hiểm là xu hướng phổ biến ở các quốc gia phát triển trên thế giới.

Sau những tác động từ dịch bệnh, từ thị trường lao động, ngày càng nhiều người Việt quan tâm tới việc bảo vệ cho tương lai. Khảo sát do Decision Lab thực hiện vào hồi tháng 4/2023 cho thấy: 50% số người tham gia cho biết việc dành ra một khoản tiết kiệm cho những khó khăn bất ngờ hiện là ưu tiên số một, 48% coi việc bảo đảm an toàn cho gia đình trước những tình huống khẩn cấp là ưu tiên thứ hai. So với năm ngoái, tỷ lệ tăng tương ứng là gần 10% và 15%.

Nguyên nhân khiến người Việt chưa thực sự mặn mà với bảo hiểm nhân thọ được đưa ra, chủ yếu là chưa thực sự hiểu rõ ý nghĩa và lợi ích mà sản phẩm bảo hiểm đem lại. Chi phí tham gia bảo hiểm cũng quan trọng vì người mua cần cân nhắc mức phí hợp lý để đảm bảo duy trì hợp đồng bảo hiểm trong các năm tiếp theo.

Xuất phát từ việc thấu hiểu các nỗi băn khoăn của khách hàng, Ngân hàng UOB Việt Nam (một trong những ngân hàng 100% vốn nước ngoài uy tín và là thành viên của UOB Group - một định chế tài chính hàng đầu châu Á), đã phối hợp với Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (thành viên của Prudential, tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới có trụ sở chính tại Vương quốc Anh), triển khai chương trình ưu đãi cho nhóm khách hàng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ tại Ngân hàng UOB Việt Nam.

Theo đó, khuyến mãi được áp dụng cho nhóm khách hàng gồm 2 - 4 người với mức quà tặng tương ứng là 1%, 1,5%, 2%, 2,5% tính trên tổng kỳ phí đầu tiên của các hợp đồng hợp lệ mỗi khách hàng sở hữu.

Khách hàng mua bảo hiểm nhóm cùng bạn bè, gia đình… sẽ nhận được quà tặng giá trị trong khi vẫn được duy trì lợi ích theo quyền lợi sản phẩm.

Dựa trên nhu cầu và khả năng tài chính, chuyên viên tư vấn sẽ đưa ra các khuyến nghị phù hợp và khách hàng có thể tham gia 1 trong 3 sản phẩm.

Thứ nhất là Pru - vững chắc, giải pháp tài chính toàn diện bảo vệ tài chính cho khách hàng và gia đình.

Lựa chọn thứ hai là Pru - đầu tư linh hoạt là một giải pháp tài chính linh hoạt kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư. Sản phẩm thứ ba là Pru - thiết thực với ưu điểm không phụ thuộc danh sách bệnh truyền thống, giúp bảo vệ "các hệ điều hành cơ thể" theo tình trạng tổn thương.

Ngoài các quyền lợi nổi bật nêu trên, khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết chung Pru - vững chắc và sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị Pru - đầu tư linh hoạt còn có thể nhận được các quyền lợi từ thưởng duy trì hợp đồng, thưởng tham gia hợp đồng lớn đồng thời linh hoạt điều chỉnh kế hoạch tài chính trong suốt quá trình tham gia hợp đồng.

Tùy thuộc vào mong muốn cụ thể và tiềm lực tài chính mà người mua có thể dễ dàng chọn gói bảo hiểm thích hợp.

Theo chia sẻ đại diện Ngân hàng UOB Việt Nam, mục đích của chương trình là mang đến cho khách hàng nhiều lợi ích hơn so với khi tham gia hợp đồng riêng lẻ. Đồng thời, đây cũng là một nỗ lực của nhà băng nhằm thúc đẩy việc tham gia bảo hiểm, góp phần hướng tới mục tiêu năm 2025 có 15% và đến năm 2030 có 18% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ, theo dự thảo Đề án chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm đến năm 2030 của Bộ Tài chính.

Ưu đãi mua theo nhóm dành cho khách hàng có tài khoản tại Ngân hàng UOB Việt Nam sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 30/6. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình cũng như không bỏ lỡ ưu đãi hấp dẫn, khách hàng của UOB Việt Nam xem chi tiết tại https://www.uob.com.vn/personal/protect/index.page.