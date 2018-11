Mua bảo hiểm để đảm bảo tương lai con: Bí quyết chọn sản phẩm phù hợp

Tham gia bảo hiểm nhân thọ - những băn khoăn

Dù đã tồn tại và phát triển ở các quốc gia phát triển hàng trăm năm trước, nhưng bảo hiểm nhân thọ mới chỉ có mặt ở Việt Nam hơn 20 năm. Trong thời gian phát triển, nhiều gia đình trước đây đi từ không hiểu, nghi ngờ, giờ đã có nhận thức đúng về sự hữu ích của loại hình tài chính, bảo vệ trước rủi ro và tích lũy này. Nhiều người đã được hưởng lợi từ bảo hiểm nhân thọ, tuy nhiên, việc quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ vẫn là sự băn khoăn với nhiều gia đình.

Vợ chồng chị Vân (Phủ Lý – Hà Nam) có một cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ nhỏ, với 2 con gái. Chị Vân muốn con gái đi du học nước ngoài để sau này về kế nghiệp và giúp cha mẹ mở rộng công việc kinh doanh truyền thống của gia đình. Hàng tháng chị đều trích ra một khoản dành riêng cho con. Với gia đình chị Minh (Quận 11 – TP.HCM), vợ chồng chị chỉ có một câu con trai duy nhất chuẩn bị vào đại học, chồng chị đã ngoài 40 tuổi là lái xe liên tỉnh, công việc của anh thường xuyên phải di chuyển trên đường dài với nhiều rủi ro khiến cho chị rất lo lắng. Chị Minh muốn mua bảo hiểm cho chồng và con trai với mong muốn được bảo vệ trước rủi ro và cũng là có chút tích lũy cho con sau này làm vốn khi ra trường.

Bảo hiểm nhân thọ về bản chất tập trung vào tính năng bảo vệ. Tuy nhiên người tham gia bảo hiểm nào cũng kì vọng sẽ được hưởng lợi, ngay cả khi rủi ro xảy ra hay không.

Hai gia đình đều cho rằng nên tham gia bảo hiểm nhân thọ để các kế hoạch cho con cái được đảm bảo nhưng họ vẫn chần chừ trong việc lựa chọn một sản phẩm bảo hiểm phù hợp để tham gia. Điều quan tâm đầu tiên là phạm vi bảo vệ của sản phẩm bảo hiểm. Đa số người tham gia bảo hiểm muốn lựa chọn được một sản phẩm bảo vệ trước những biến cố rủi ro đa dạng như: bệnh hiểm nghèo, tai nạn, thương tật… Bên cạnh đó, nhiều người cũng e ngại về thời hạn đóng phí dài. Chị Vân chia sẻ: “Hiện nay xưởng mỹ nghệ của gia đình tôi đang hoạt động tốt. Tuy nhiên việc kinh doanh cũng gặp nhiều thách thức. Tôi cũng không biết tương lai có thể duy trì thu nhập ổn định như hiện tại không. Do điều kiện khả năng kinh tế có thể thay đổi, nên tôi muốn đóng phí bảo hiểm trong thời gian ngắn hơn là bắt buộc đóng trong nhiều năm”, chị Vân tâm sự.

Bảo hiểm nhân thọ về bản chất tập trung vào tính năng bảo vệ. Tuy nhiên người tham gia bảo hiểm nào cũng kì vọng sẽ được hưởng lợi, ngay cả khi rủi ro xảy ra hay không. Do vậy, họ thường có kỳ vọng nhận lại được một số tiền lớn khi hợp đồng bảo hiểm đáo hạn. Chị Minh cho biết do tính chất công việc của chồng, chị nghĩ bảo hiểm là quan trọng và nếu so sánh với gửi tiết kiện ngân hàng thì sự so sánh này là khập khiễng: “Nếu bảo hiểm mà cũng lãi như ngân hàng thì các ngân hàng không còn tồn tại nữa. Điều gì quan trọng với mình thì mình phải lựa chọn. Tuy nhiên, tôi cũng muốn lựa chọn một sản phẩm tích lũy hiệu quả trên thị trường, để sau 10 – 15 năm, kết thúc hợp đồng sẽ nhận được khoản tiền có giá trị cho các kế hoạch tương lai của con.”

Nắm bắt tâm lý của người tham gia bảo hiểm, các doanh nghiệp bảo hiểm ngày càng nghiên cứu và giới thiệu những sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của khách hàng hơn. Khi mà thị trường có đến hàng trăm loại sản phẩm khác nhau, làm sao để lựa chọn được sản phẩm phù hợp. Dưới đây là bí quyết cho các bà mẹ ông bố có nhu cầu bảo vệ tương lai tài chính của con.

Bí quyết chọn lựa sản phẩm phù hợp

Để chọn lựa được sản phẩm phù hợp thì người tham gia bảo hiểm nên chú ý một số yếu tố sau:

Thứ nhất, xác định rõ nhu cầu

Với hàng chục sản phẩm bảo hiểm đa dạng trên thị trường, mỗi sản phẩm lại có ưu điểm và đặc điểm khác nhau liên quan tới hưu trí, tích lũy, sức khỏe, đầu tư…vvv nên việc đầu tiên cần làm chính là xác định rõ nhu cầu của người sẽ tham gia bảo hiểm. Ví dụ như trường hợp gia đình chị Minh, nhu cầu được bảo vệ trước rủi ro lớn cho chồng do đặc thù nghề nghiệp thì nên chọn sản phẩm có giá trị bảo vệ cao trước tai nạn, hoặc các sản phẩm bảo vệ sức khỏe toàn diện để được chi trả khi phẫu thuật hay nằm viện do tai nạn. Hoặc với gia đình chị Vân, nên lựa chọn các sản phẩm bảo vệ tốt nhưng có thời gian đóng phí ngắn , tính linh hoạt cao.

Thứ hai, xác định rõ mức thu nhập của gia đình để lựa chọn mức phí đóng phù hợp

Theo những chia sẻ của các chuyên gia kinh tế: “Trứng nên để nhiều giỏ”. Do vậy, để bảo hiểm nhận thọ phát huy hiệu quả mang lại lợi ích tối ưu, người tham gia bảo hiểm nên cân nhắc mức thu nhập của mình và phân bổ phù hợp để có khả năng duy trì đến khi đáo hạn.Nếu bạn có 10 đồng, hãy chắc chắn rằng bạn dành ít nhất 1 đồng vào bảo hiểm nhân thọ để đảm bảo kế hoạch tài chính dài hạn của gia đình, vừa yên tâm khi đã mua cho gia đình một chiếc khóa an toàn. Bên cạnh đó khi duy trì hợp đồng được càng lâu, người tham gia bảo hiểm càng được hưởng nhiều quyền lợi, do vậy cần có sự tính toán hợp lý.

Thứ ba, lựa chọn sản phẩm phù hợp của doanh nghiệp bảo hiểm uy tín

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ với đa dạng sản phẩm được cung cấp, tuy nhiên đặc điểm của từng gói sản phẩm lại rất khác nhau. Bạn cũng có thể lưu tâm đến những sản phẩm mới ra đời trên thị trường, lý do là, các sản phẩm ra sau thường có xu hướng được các doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu thị trường và hoàn thiện sản phẩm để đảm bảo tính ưu việt hơn so với các sản phẩm ra trước đó. Ví dụ như, đối với những gia đình như chị Vân, có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp mới ra mắt trên thị trường vào tháng 11/2017 - An Hưng Phát Lộc của Bảo Việt Nhân Thọ, cho phép đóng phí ngắn trong 5 năm, đồng thời cho phép khách hàng nhận định kỳ 10% Số tiền bảo hiểm gốc mỗi 3 năm phục vụ cho những dự định tài chính cần thiết.

Sản phẩm An Hưng Phát Lộc chi trả đáo hạn tối đa lên tới 344% số tiền bảo hiểm gốc

Sản phẩm này cũng phù hợp với nhu cầu của chị Minh khi cung cấp phạm vi bảo vệ toàn diện, bao gồm thương tật, tử vong, bệnh hiểm nghèo với mức chi trả cao: 200% -300% Số tiền bảo hiểm gia tăng cho các trường hợp tử vong do tai nạn, mở rộng bảo vệ trước 09 thương tật nghiêm trọng do tai nạn phổ biến, miễn đóng phí toàn bộ phí bảo hiểm còn lại của Hợp đồng chính và ứng trước tiền mặt đối với các trường hợp bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối. Ngoài ra, người tham gia bảo hiểm có thể được hỗ trợ chi phí y tế tối đa lên đến 2 tỷ đồng/người, khi tham gia thêm các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ chăm sóc y tế.

An Hưng Phát Lộc cũng cho thấy tính ưu việt với tổng quyền lợi khách hàng được nhận khi đáo hạn tối đa lên tới 344% Số tiền bảo hiểm gốc, bao gồm quyền lợi đáo hạn, quyền lợi đặc biệt khi đáo hạn và quyền lợi định kì tích lũy, ngoài ra người tham gia bảo hiểm còn được hưởng các khoản duy trì hợp đồng và lãi từ quyền lợi định kì tích lũy để lại. Điều đáng chú ý là, lãi tích lũy quyền lợi định kỳ đối với các sản phẩm bảo hiểm truyền thống của Bảo Việt Nhân Thọ năm 2016 là 8,75%, dựa trên kết quả hoạt động và đầu tư hiệu quả của doanh nghiệp cũng là mức ưu việt trên thị trường.

Đến nay, Bảo Việt Nhân thọ đã chi trả hơn 35.000 tỷ cho các khách hàng và dẫn đầu thị trường bảo hiểm Việt Nam, nhận giải thưởng quốc tế Công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam và công ty bảo hiểm Nhân thọ vì cộng đồng. Doanh nghiệp này hiện cũng có nhiều hoạt động tích cực vì cộng đồng như các chương trình nâng cao sức khỏe, Yoga, hội thảo nâng cao kiến thức về sức khỏe và phòng chống các bệnh lý nghiêm trọng trên khắp cả nước. Đây cũng là thương hiệu mà các chị em phụ nữ có thể cân nhắc trong lựa chọn thông thái của mình.

