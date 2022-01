MSB nhận Giải thưởng đặc biệt về thanh toán quốc tế từ Wells Fargo

Dân trí Ngân hàng Wells Fargo N.A. - một trong những định chế tài chính lớn nhất Hoa Kỳ vừa trao Giải thưởng đặc biệt (Special Recognition Award) cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) về thành tích đặc biệt trong hoạt động thanh toán quốc tế.

Giải thưởng này được Wells Fargo N.A. trao tặng cho những định chế tài chính đã tin tưởng và tích cực sử dụng tài khoản Nostro đồng USD tại Wells Fargo N.A. cho toàn bộ các nhu cầu thanh toán (commercial, treasury và trade) để phục vụ khách hàng. Giải thưởng đồng thời ghi nhận sự nỗ lực và chất lượng xử lý giao dịch của MSB trong hoạt động thanh toán quốc tế. Đây là năm thứ 3 liên tiếp MSB nhận được giải thưởng của tổ chức uy tín này.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa hiện nay, hoạt động thanh toán quốc tế đóng vai trò huyết mạch trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và tài chính. Cùng với đó, các ngân hàng thương mại không ngừng nỗ lực trong việc nâng cao độ chính xác cũng như tốc độ thực hiện các giao dịch thanh toán quốc tế với mục tiêu đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.

Ông George M Doolittle - Giám đốc điều hành Dịch vụ thanh toán toàn cầu - Khối Ngân hàng Đầu tư & Khách hàng Doanh nghiệp của Wells Fargo N.A. nhấn mạnh trong thư gửi MSB: Trong bối cảnh thanh toán quốc tế tiếp tục thay đổi và phức tạp bởi các quy định về thủ tục, thanh khoản cũng như tính minh bạch, MSB vẫn thể hiện được sự uy tín trong mảng kinh doanh thanh toán thương mại, ngoại hối…

Special Recognition Award được trao cho MSB dựa trên các tiêu chuẩn áp dụng thống nhất trên toàn cầu của Wells Fargo Wells Fargo N.A. căn cứ vào việc sử dụng và duy trì tài khoản USD tại ngân hàng Wells Fargo N.A. với các sản phẩm đa dạng, lượng giao dịch thanh toán quốc tế lớn và độ chính xác của các lệnh thanh toán đạt mức gần như tuyệt đối.

Đại diện MSB, Bà Nguyễn Hương Loan - Tổng Giám đốc Ngân hàng Định chế Tài chính cho biết: "Giải thưởng "Ghi nhận đặc biệt về thanh toán quốc tế" khẳng định vị thế của MSB trên thị trường trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, khẳng định MSB là đối tác uy tín trong giao dịch tài khoản Nostro đồng USD, đồng thời gia tăng uy tín của MSB khi được đối tác lớn tại Mỹ ghi nhận tính chính xác và quy mô trong hoạt động thanh toán quốc tế cũng như tính đa dạng trong việc sử dụng các dịch vụ tài khoản của ngân hàng này".

Với giải thưởng trên, MSB tiếp tục khẳng định là ngân hàng điển hình về chất lượng dịch vụ trong hoạt động thanh toán toàn cầu, thể hiện chất lượng xử lý giao dịch vượt trội, đem lại hiệu quả, tiết giảm chi phí ngày càng tốt hơn và tôn trọng cam kết đối với khách hàng.

Trong thời gian qua, với mục tiêu đẩy mạnh số hóa, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng, MSB tiên phong triển khai nhiều giải pháp hiện đại dành cho doanh nghiệp như tính năng mở tài khoản online 100% giao dịch ngay, chuyển tiền quốc tế và bán ngoại tệ với tỷ giá hấp dẫn. Bên cạnh đó, MSB cũng đồng hành cùng các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đảm bảo an toàn trong thanh toán quốc tế, phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), Alibaba và các chuyên gia tổ chức các buổi tọa đàm hướng dẫn doanh nghiệp xuất nhập khẩu phát triển kinh doanh trong giai đoạn Covid-19 cùng nhiều giải pháp tài chính đa dạng khác.

Thông tin về các sản phẩm, dịch vụ của MSB, khách hàng vui lòng truy cập tại đây hoặc các điểm giao dịch MSB trên toàn quốc.

Về MSB

Thành lập năm 1991, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) ra đời trong thời kỳ kinh tế mở cửa và phát triển của Việt Nam. Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, ngân hàng không ngừng vươn lên, tạo lập nhiều cột mốc quan trọng trong ngành tài chính ngân hàng. MSB hiện có trên 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và có giao dịch với hơn 500 ngân hàng đại lý tại trên 60 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng đội ngũ gần 5.000 cán bộ, phục vụ gần 2,6 triệu khách hàng cá nhân và gần 60.000 khách hàng doanh nghiệp.

Sau 30 xây dựng và phát triển, MSB đã tạo lập được nhiều kết quả ấn tượng về kinh doanh với danh mục sản phẩm, dịch vụ đa dạng. Với nỗ lực không ngừng đó, MSB được ghi nhận qua nhiều giải thưởng quốc tế uy tín, trong đó phải kể đến là giải "Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất" 2020, Ngân hàng có Khối lượng giao dịch ngoại tệ lớn nhất (Most Volume Traded), 2 giải phụ gồm Top 2 Nhà tạo lập thị trường ngoại tệ tốt nhất (Best Market Maker) và Top 2 Ngân hàng giao dịch ngoại tệ năng động nhất (Most Active Bank) và gần đây là giải thưởng "Ngân hàng dẫn đầu về tài trợ thương mại cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2021" do ADB trao tặng.

Trường Thịnh