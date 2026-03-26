Một đại gia dược phẩm muốn bán phương tiện bay không người lái

Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail - mã chứng khoán: FRT) vừa công bố tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm nay.

Một trong những nội dung đáng chú ý là doanh nghiệp muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh, bao gồm bán buôn flycam, drone, phương tiện bay không người lái, thiết bị và trang bị phương tiện bay không người lái; cho thuê máy bay, phương tiện bay không kèm người điều khiển.

Một số ngành nghề khác liên quan đến bán lẻ trò chơi, đồ chơi; thiết bị điện tử và quang học... cũng được cập nhật, bổ sung.

Doanh nghiệp cho biết lý do mở rộng ngành nghề kinh doanh mới nhằm tận dụng lợi thế mạng lưới cửa hàng trên toàn quốc và nhân sự cung ứng dịch vụ, giúp gia tăng doanh thu.

FPT Retail là một thành viên trong hệ sinh thái FPT, hoạt động chính trong mảng bán lẻ điện thoại, điện máy, dược phẩm. Năm qua, công ty đạt doanh thu thuần 51.083 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 984 tỷ đồng, tăng lần lượt 27% và 141% so với thực hiện năm trước.

Năm 2026, HĐQT trình cổ đông kế hoạch doanh thu thuần 59.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.550 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 27% so với năm trước.