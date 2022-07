Món quà trung thu trao gửi thành ý cho đối tác, doanh nghiệp

Trung Thu là một trong các dịp lễ hội lớn của năm. Tết Trung Thu theo cách gọi của dân gian là "Tết trông trăng" - cái Tết mà đứa trẻ nào cũng háo hức, mong chờ. Còn với người lớn, dù đã trưởng thành vẫn muốn thu mình bé lại để ùa với những kỷ niệm thời thơ ấu, một khung trời tự do và mơ mộng.

Lấy ý tưởng từ chiếc vé trở về tuổi thơ, Bộ sưu tập Bánh Trung thu 2022 của The Gift Series năm nay là sự kết hợp giữa văn hóa trung thu truyền thống với màu sắc hiện đại, không chỉ chạm vào vị giác mà còn chạm tới cả một miền ký ức trong trẻo đầy sắc màu. Với sự phá cách về thiết kế và kiểu dáng, bộ sưu tập bánh trung thu bao gồm: Hộp bốn bánh, hộp sáu bánh cao cấp nổi bật trong sắc đỏ - vàng, xanh biển sang trọng, nhã nhặn và xanh bạc hà tươi tắn, mới lạ, phù hợp với sự lựa chọn của các doanh nghiệp.

Bộ sưu tập bánh trung thu 2022 với thiết kế bao bì hiện đại, sang trọng của The Gift Series (Ảnh: The Gift Series).

Dù là "tân binh" của thị trường bánh trung thu trong nước khi mới cho ra mắt bộ sưu tập thu 2022 từ tháng 6, The Gift Series đã mang đến sự ấn tượng ngay từ lần đầu "chào sân" với đầu tư lớn về ý tưởng thiết kế bao bì và chất lượng từng chiếc bánh.

Đại diện The Gift Series cho biết, 100% nguyên liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng, có giấy kiểm định (C/O) đảm bảo chất lượng đầu vào. Dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt, chất lượng bánh của The Gift Series đều đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khi được sản xuất bởi Công ty Suất ăn Hàng Không Nội Bài (NCS) - đơn vị thành viên của Vietnam Airlines. Mỗi chiếc bánh trải qua quá trình chế biến cầu kỳ, là sự kết tinh bởi những đôi bàn tay khéo léo tạo nên sự hòa quyện về màu sắc, hương vị, phù hợp với phần lớn sở thích, khẩu vị và nhu cầu của người tiêu dùng.

Bộ sưu tập bánh trung thu của The Gift Series bao gồm 6 mẫu hộp độc đáo hòa quyện cùng 6 loại nhân ngọt dịu được làm từ những nguyên liệu tự nhiên thuần khiết nhất như sen nhuyễn, đậu xanh, khoai môn, dưa lưới, lá dứa và mơ tây cao cấp.

Được yêu thích và nổi bật nhất có thể kể tới 2 mẫu An Nhiên và Liên Chi với thiết kế phá cách hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp truyền thống mang đậm ý nghĩa của ngày Tết đoàn viên.

Hộp bánh trung thu Liên Chi - Phiên bản giới hạn trong bộ sưu tập 2022 (Ảnh: The Gift Series).

Hộp quà Liên Chi là một trong những thiết kế đặc sắc nhất trong bộ sưu tập bánh trung thu 2022 của The Gift Series, được chế tác từ chất liệu thủy tinh độc đáo, họa tiết hoa sen bung nở đầy kiêu hãnh trên nền sắc xanh lam tinh tế. Điểm nhấn của mẫu hộp này là khi mở nắp hộp, khách hàng có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp nên thơ của sông nước Việt Nam qua hình lập thể 3D mô phỏng sắc nét đầy sáng tạo, gửi gắm lời chúc an nhiên, may mắn và trọn vẹn trong mùa Tết đoàn viên năm nay.

Hộp quà "An Nhiên" - Bức tranh cổ tích về cuộc sống miền sông nước (Ảnh: The Gift Series).

Điểm nhấn ấn tượng của hộp quà An Nhiên chính là bức tranh sống động khắc họa cuộc sống sông nước đặc trưng của người Việt - một vẻ đẹp nên thơ như những câu chuyện cổ tích. Nổi bật trên nền bức tranh là hình ảnh logo thúc nổi, kết hợp với chất liệu giấy mỹ thuật trắng cao cấp, kỹ thuật ép kim tinh xảo trên từng đường nét càng góp phần tạo sự sang trọng, tinh khôi.

Mỗi hộp bánh trung thu của The Gift Series được trao đi là một lời tri ân của người gửi tặng, là mong muốn có thể đem đến điều tốt đẹp nhất, chân thành nhất tới những người quan trọng trong cuộc sống, để mùa trăng của bạn và doanh nghiệp càng thêm phần ý nghĩa và thi vị.

Góp phần lan tỏa món quà ý nghĩa này đến với nhiều khách hàng nhất. mùa bánh năm nay, The Gift Series đã kết hợp với GrabMart trên ứng dụng Grab mang đến cho các doanh nghiệp đa dạng lựa chọn hộp quà trung thu hấp dẫn như một lời tri ân đặc biệt đến các khách hàng, đối tác, bên cạnh các kênh mua hàng tại website và fanpage của The Gift Series.

