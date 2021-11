Mobil ra mắt sản phẩm dầu động cơ mới Mobi Super™

Dân trí ExxonMobil và nhà phân phối chiến lược Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển PAN vừa chính thức giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam dòng sản phẩm động cơ mới - Mobi Super™.

Được phát triển nhằm mang lại hiệu suất động cơ tối đa với tiêu chuẩn API SP và ILSAC GF-6A mới nhất, Mobi Super™ giúp tăng khả năng chống mài mòn tuyệt vời thêm 65% so với dòng sản phẩm cũ.

Với hơn 150 năm kinh nghiệm phát triển của tập đoàn ExxonMobil trong ngành công nghiệp dầu nhớt, dầu động cơ Mobi Super™ ra đời dựa trên những nghiên cứu kỹ lưỡng và thử nghiệm trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, đáp ứng nhu cầu của toàn bộ xe ô tô sử dụng động cơ xăng và động cơ diesel, với 3 sản phẩm chủ lực như sau:

Dầu động cơ tổng hợp toàn phần Mobi Super™ 3000 All-in-One Protection: Công thức hạt phân tử giúp bôi trơn, chống mài mòn tại mọi dải nhiệt độ khác nhau từ khi khởi động ở nhiệt độ thấp đến khi động cơ vận hành bình thường ở nhiệt độ cao; giúp tiết kiệm tới 2% nhiên liệu*;

Dầu động cơ công nghệ tổng hợp Mobi Super™ 2000 Friction Fighter: Với công thức phân tử Friction Fighter™ giúp luôn tạo màng dầu giữa các bộ phận chuyển động của động cơ, giảm ma sát, chống mài mòn và tiết kiệm nhiên liệu;

Dầu động cơ gốc khoáng cao cấp Mobi Super™ 1000 Everyday Protection: Công thức phân tử ExtEngine™ luôn duy trì một lớp màng dầu bôi trơn chứa các thành phần chống ăn mòn, giúp bảo vệ và kéo dài tuổi thọ động cơ.

Cả ba dòng sản phẩm mới Mobil Super™ nêu trên đều góp phần mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, bảo vệ động cơ tốt hơn và sạch hơn, đồng thời kéo dài tuổi thọ động cơ. Các sản phẩm Mobil Super™ là những sự lựa chọn tối ưu dành cho người tiêu dùng Việt Nam.

"Thế giới đang tiếp tục trải qua các tác động không nhỏ của đại dịch Covid-19, chúng tôi mong muốn dòng sản phẩm mới Mobi Super™ sẽ giúp khách hàng giảm chi phí vận hành, bảo vệ tốt các phương tiện vận tải cùng đồng hành vượt qua đại dịch. Với tinh thần "Get More For Less", chúng tôi luôn hướng tới sứ mệnh bảo vệ những giá trị quan trọng nhất của người tiêu dùng.", ông Phạm Đức Đạt - Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển PAN chia sẻ.

Bên cạnh sản phẩm mới dầu Mobi Super™ ra mắt lần này, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển PAN với vai trò là nhà phân phối chiến lược chính hãng của ExxonMobil hiện cung cấp đầy đủ và đa dạng các dải sản phẩm dầu mỡ nhờn thương hiệu MobilTM như: Dầu xe máy Mobil Super Moto™, dầu ô tô Mobi 1™, dầu xe tải Mobil Delvac™ và các sản phẩm dầu công nghiệp như Mobil SHC™, NutoTMH...

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm dầu mỡ nhờn Mobil™, vui lòng truy cập website http://pan.com.vn/ hoặc hotline: 0968 18 2618.

Trường Thịnh