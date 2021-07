MM Mega Market Việt Nam đẩy mạnh phát triển giải pháp mua sắm trực tuyến

Dân trí Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp ở nhiều địa phương, MM Mega Market Việt Nam (MM) đã đẩy mạnh phát triển giải pháp bán hàng trực tuyến.

Theo đó, MM Mega Market hiện cung cấp 3 kênh mua sắm trực tuyến linh hoạt tùy theo thói quen của khách hàng, bao gồm: Mua sắm trên website MM Click & Get (https://online.mmvietnam.com/); Đặt hàng qua số Hotline của từng siêu thị (Telesales); Qua kênh Zalo Official Account (OA).

Đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ trên kênh mua sắm trực tuyến

Ông Bruno Jousselin - Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam cho biết, hiện nay, mua sắm trực tuyến đang ngày càng trở nên thịnh hành và là một xu hướng trên toàn thế giới. Tại MM Mega Market, một trong bốn giá trị cốt lõi đó là công nghệ & đổi mới.

"Trong 3 năm gần đây, chúng tôi đã bắt đầu triển khai chiến lược phát triển đa kênh và ngày càng hoàn thiện giải pháp bán hàng trực tuyến nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng trong kỷ nguyên số. Hơn nữa, trong bối cảnh khủng hoảng do đại dịch Covid-19 cũng như hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ trong việc thực hiện quy tắc 5K, mua sắm trực tuyến sẽ là lựa chọn an toàn cho khách hàng trong việc hạn chế tập trung đông người vào những giờ cao điểm", ông Bruno Jousselin nói.

Ông Bruno Jousselin cũng khẳng định: MM Mega Market Việt Nam cam kết sẽ luôn đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ trên kênh mua sắm trực tuyến nhằm phục vụ khách hàng được tốt hơn. Công ty cũng làm việc chặt chẽ với các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển để kịp thời cập nhật cho khách hàng về tình trạng đơn hàng hay các vấn đề phát sinh khác trong quá trình đặt hàng trực tuyến.

Kênh mua sắm trực tuyến của MM Mega Market hiện cung cấp khoảng 7,000 sản phẩm thuộc đa dạng ngành hàng từ hàng tươi sống, đông lạnh, đồ khô cho đến các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu đều có sẵn và được bổ sung liên tục.

Tất cả sản phẩm đều được kiểm định chất lượng, riêng các mặt hàng thực phẩm sẽ có giấy chứng nhận, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc mà chúng tôi vận hành trực tiếp thông qua 5 trạm trung chuyển thực phẩm trải dải khắp Việt Nam.

Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn

Đặc biệt, kênh mua sắm trực tuyến của MM liên tục cập nhật các chương trình khuyến mãi hấp dẫn như Giá siêu tốt, Giá sốc cuối tuần, Hàng tươi giá tốt mỗi ngày, … và nhất là các chương trình mang tính sự kiện như Sôi động mùa bóng lăn Euro 2021.

Bên cạnh việc đa dạng sản phẩm thì hình thức đặt hàng linh hoạt, giao diện thân thiện với người dùng và dễ thao tác cũng là một điểm cộng của kênh mua sắm trực tuyến của MM.

Chỉ với một thiết bị điện tử như máy tính bảng, điện thoại thông minh hay máy tính có kết nối Internet, Khách hàng dù đang ở nhà, công sở hoặc bất cứ đâu cũng có thể đặt hàng từ MM một cách dễ dàng. Cụ thể, khi đặt hàng trên trang MM Click & Get (https://online.mmvietnam.com/) hoặc trên Zalo OA nhân viên siêu thị sẽ gọi điện thoại xác nhận đơn hàng với khách trước khi giao.

Ngoài ra, Khách hàng cũng có thể gọi điện trực tiếp đến số hotline của trung tâm MM Mega Market gần nhất để được hỗ trợ đặt hàng. Tra cứu số hotline trên trang MM Click & Get.

Đặc biệt, MCARD - ứng dụng vô cùng tiện lợi với đa dạng lợi ích cho khách hàng thân thiết mới được MM giới thiệu ra thị trường và đã được khách hàng đón nhận. Với MCARD, khách hàng đã có thể Tích lũy điểm lên đến 4% khi mua sắm, đổi điểm lấy quà hoặc phiếu mua hàng hay nhận khuyến mãi dành riêng cho khách VIP. Nếu bạn đã là thành viên của MM, hãy nhớ tải ứng dụng MCARD để được hưởng các ưu đãi của chương trình chăm sóc Khách hàng thân thiết.

Không còn phải lo lắng về phí giao hàng, khi mua hàng trực tuyến tại MM Mega Market, khách hàng sẽ được miễn phí vận chuyển trong phạm vi bán kính lên đến 10 km. Để hỗ trợ khách hàng một cách tối đa trong đại dịch, MM Mega Market vẫn giao hàng đến cả những địa điểm nằm trong khu vực bị phong tỏa, cách ly với phương thức thanh toán linh hoạt là chuyển khoản bên cạnh hình thức thanh toán trực tiếp khi nhận hàng.

Như vậy, chỉ cần ở nhà, bấm chọn sản phẩm, bạn sẽ được giao hàng tận tay chỉ trong vòng 4 tiếng. Đối với những đơn hàng đặt sau 17 h sẽ được chuyển vào ngày hôm sau. MM cũng đang nỗ lực mở rộng thêm các kênh vận chuyển để rút ngắn thời gian giao hàng.

Ông Bruno Jousselin chia sẻ thêm: Tính từ khi làn sóng dịch thứ 4 tại Việt Nam bùng phát thì lượng đơn hàng đến từ kênh mua sắm trực tuyến tăng lên đáng kể, gấp 7 - 8 lần so với làn sóng dịch trước đây. Mua sắm trực tuyến không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tiêu dùng hàng ngày mà trong thời điểm đại dịch diễn biến vô cùng phức tạp như hiện nay, đây là xu hướng mua sắm an toàn nhất để chúng ta góp phần bảo vệ chính bản thân, gia đình và xã hội. Hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, ở nhà an toàn cũng là một cách chúng ta thể hiện trách nhiệm với xã hội và cộng đồng trong việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

"Chúng tôi hy vọng khách hàng có thể trải nghiệm và tận hưởng niềm vui mua sắm cũng như sự tiện lợi từ kênh mua sắm trực tuyến vì những ưu điểm vượt trội mà nó mang lại. Trong thời gian tới chúng tôi dự kiến sẽ cho ra mắt thêm nhiều sản phẩm công nghệ khác dành cho nhóm khách hàng là doanh nghiệp và hộ gia đình", ông Bruno Jousselin bày tỏ.

Hiện tại MM Mega Market Việt Nam cũng đang nghiên cứu và hy vọng sẽ sớm đưa vào sử dụng phần mềm Pick & Go. Đây là phần mềm được phát triển bởi công nghệ AI, bạn sẽ không còn phải xếp hàng dài chờ đợi đến lượt thanh toán, tải ứng dụng, quét mã QR khi bước vào siêu thị, chọn những sản phẩm mà bạn cần, các sản phẩm này sẽ được cho vào "giỏ hàng" trên ứng dụng. Ngay khi bạn hoàn tất việc lấy hàng, bấm thanh toán, toàn bộ chi phí mua hàng sẽ được tính vào tài khoản của bạn.

Trường Thịnh