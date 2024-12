MM Mega Market tổ chức sự kiện Ngày Môi trường "Rác sạch quà xinh - Junk in joy out"

MM Mega Market - Tiên phong vì một hành tinh bền vững

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, MM Mega Market đã tiên phong trong nhiều hoạt động vì môi trường khác nhau từ việc nói không với túi nilon, áp dụng thói quen sử dụng túi mua sắm nhiều lần và túi phân hủy sinh học, hỗ trợ thùng các-tông để khách tự đóng gói, lắp hệ thống năng lượng mặt trời áp mái, và ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả.

Tại MM An Phú, khách hàng dễ dàng tìm thấy các khu vực thu gom và tái chế như rác thải điện tử cùng Tổ chức Việt Nam tái chế, vỏ hộp giấy cùng Tetra Pak, lon nhôm cũ cùng TBC-Ball, chai nhựa với 2 đối tác Alta Group, chai thủy tinh cùng O-I BJC.

Đại diện MM Việt Nam cùng các đối tác tiến hành cắt băng khai mạc sự kiện Môi trường "Rác sạch quà xinh" diễn ra trong 3 ngày từ 29/11 đến hết ngày 1/12 (Ảnh: MM Mega Market).

Tái chế: Từ lựa chọn đến trách nhiệm

Tái chế không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành trách nhiệm của mỗi cá nhân trong hành trình bảo vệ hành tinh. Ngày Môi trường "Rác sạch quà xinh - Junk in joy out" không chỉ là một hoạt động xã hội ý nghĩa mà còn là lời kêu gọi mạnh mẽ gửi đến cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, về trách nhiệm xây dựng một lối sống xanh. Sự kiện diễn ra tại trung tâm An Phú, quận 2, TP Thủ Đức trong 3 ngày, từ 29/11 đến 1/12.

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện sẽ đan xen các hoạt động trò chơi trang trí chai thủy tinh và chai nhựa, hứa hẹn mang lại trải nghiệm ý nghĩa, tạo động lực thay đổi thói quen tiêu dùng và tăng cường ý thức cộng đồng về tái chế. Người tham dự được khuyến khích đem rác thải đã phân loại đến để đổi lấy các quà tặng hấp dẫn và phiếu giảm giá đến từ MM Mega Market, Masan, Coca-Cola, Bình Tây Food, Suntory Pepsi Co., Joy Food, Indochina Saigon Inc., Turn Green, Duy Tân, AJE, Song Wol, Thanh Tú, Toshiba, Orro Home, Thiên Long, Interflour, và Kinh Đô - Mondelez.

Mỗi đối tác tham gia sự kiện sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp về phân loại rác và tái chế ra cho nhiều tệp khách hàng hơn và đi xa hơn trong cộng đồng.

Bà Supakan Yodchun - Giám đốc Văn phòng đại diện Cơ quan Du lịch Thái Lan tại Việt Nam - đang trải nghiệm máy thu gom chai nhựa cũ được phát triển bởi Alta Group (Ảnh: MM Mega Market).

Chia sẻ tại sự kiện, bà Trần Kim Nga - Giám đốc Đối ngoại MM Mega Market Việt Nam - cho biết: "Ngày Môi trường "Rác sạch quà xinh - Junk in joy out" là một minh chứng rõ ràng cho thấy việc bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của cá nhân mà còn là của cả cộng đồng.

Trong đó, việc thực hành phân loại rác thải tại nơi bạn ở và sinh hoạt đóng vai trò quan trọng để tiến đến các bước tái chế sau đó. Người tham dự có thể đổi rác lấy các quà tặng và tham gia các hoạt động tái chế khác. Tôi hy vọng sự kiện này sẽ trở thành sự kiện thường niên, thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân tại trên địa bàn, đặc biệt là giới trẻ".