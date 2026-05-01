MISA miễn phí phần mềm trọn đời cho hộ kinh doanh

MISA tiếp tục miễn phí phần mềm trọn đời cho hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm (Ảnh: MISA).

Bối cảnh chính sách: Chính phủ nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm, hỗ trợ hộ kinh doanh

Chính phủ vừa nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm đối với hộ kinh doanh. Theo quy định mới, nhiều hộ không còn phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, nhưng vẫn phải kê khai doanh thu để cơ quan quản lý xác định chính xác mức doanh thu thực tế.

Chính sách này giúp giảm áp lực tài chính cho hơn 5 triệu hộ kinh doanh, đồng thời thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển ổn định. Tuy nhiên, yêu cầu kê khai cũng đặt ra nhu cầu về công cụ ghi nhận và quản lý doanh thu một cách hệ thống đối với các hộ kinh doanh.

Trên cơ sở đó, Tập đoàn MISA tiếp tục mở rộng chương trình tặng miễn phí trọn đời phần mềm cho các hộ kinh doanh thuộc diện chính sách, kế thừa chương trình đã triển khai trước đây (áp dụng với ngưỡng 500 triệu đồng/năm), nhằm giúp hộ kinh doanh tiếp cận công cụ quản lý hiện đại mà không phát sinh chi phí.

MISA eShop được thiết kế để hộ kinh doanh có thể thao tác trực tiếp trên điện thoại, phù hợp với hoạt động bán hàng hằng ngày (Ảnh: MISA).

Với nền tảng chương trình đã triển khai trước đó, MISA tiếp tục mở rộng chính sách tặng miễn phí trọn đời phần mềm khi Chính phủ nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm. Hoạt động này thể hiện cam kết đồng hành của tập đoàn trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng thuận lợi với chính sách thuế mới.

MISA đồng hành cùng Chính phủ: Tặng miễn phí trọn đời phần mềm cho hộ kinh doanh từ ngưỡng 500 triệu/năm đến 1 tỷ/năm

MISA eShop là nền tảng bán hàng đa kênh được phát triển toàn diện cho lĩnh vực bán lẻ - từ chuỗi cửa hàng quy mô lớn, cửa hàng độc lập đến hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Nền tảng tích hợp đầy đủ các nghiệp vụ: bán hàng tại cửa hàng, bán hàng đa kênh online qua sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, quản lý kho, quản lý khách hàng, kế toán và báo cáo kinh doanh.

Trong chương trình tặng miễn phí trọn đời, MISA mang đến phiên bản MISA eShop được thiết kế chuyên biệt cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ sử dụng trực tiếp trên điện thoại di động.

Với nhóm hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống, MISA eShop hỗ trợ các nghiệp vụ như bán hàng, ghi nhận doanh thu, hóa đơn điện tử, kê khai thuế và sổ kế toán theo quy định tại Thông tư 152/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính.

MISA hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận phần mềm MISA eShop trên điện thoại (Ảnh: MISA).

Cam kết đồng hành dài hạn: Đảm bảo hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế thành công

Bên cạnh chương trình tặng miễn phí trọn đời mang tên "Cất cánh" dành cho hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm, MISA cũng triển khai gói "Đồng hành 3 tháng" dành cho các hộ kinh doanh quy mô lớn hơn - nhóm đối tượng vẫn thuộc diện chịu thuế theo chính sách mới và có nhu cầu sử dụng đầy đủ tính năng của nền tảng MISA eShop.

Gói Đồng hành 3 tháng cho phép hộ kinh doanh trải nghiệm phiên bản MISA eShop đầy đủ tính năng, bao gồm bán hàng đa kênh, quản lý kho, quản lý khách hàng và các nghiệp vụ nâng cao, trong giai đoạn làm quen với chính sách thuế mới. Đây được xác định là bước hỗ trợ ban đầu, giúp hộ kinh doanh quy mô lớn hơn có thời gian thích ứng với yêu cầu kê khai và quản lý theo quy định.

Như vậy, hai gói chương trình của MISA đã bao phủ toàn bộ phổ hộ kinh doanh tại Việt Nam: hộ nhỏ dưới 1 tỷ đồng/năm được tặng miễn phí trọn đời, hộ lớn hơn 1 tỷ đồng/năm được hỗ trợ miễn phí 3 tháng. Đây là cách Tập đoàn MISA cụ thể hóa cam kết "không bỏ lại ai phía sau" trong hành trình đồng hành cùng hộ kinh doanh.

Chương trình hướng đến ba mục tiêu: hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định kê khai trong giai đoạn chuyển đổi từ thuế khoán; giảm rào cản chi phí công nghệ để các hộ có nguồn lực hạn chế vẫn có thể tiếp cận và sử dụng phần mềm; đồng thời thúc đẩy “bình dân học vụ kê khai thuế” thông qua hướng dẫn trực tiếp và trực tuyến, giúp hộ kinh doanh khai thuế thuận tiện, vận hành ổn định.

Đây cũng là định hướng dài hạn của Tập đoàn MISA trong việc đồng hành cùng Chính phủ hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang hình thức kê khai. Trước đó, MISA đã triển khai nhiều hoạt động trên toàn quốc, từ các chương trình hỗ trợ thực tế đến tặng miễn phí phần mềm MISA eShop, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực hộ kinh doanh và hướng tới môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững.