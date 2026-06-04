Việt Đức Home khẳng định vị thế với hệ sinh thái cửa tiên tiến

Kỷ niệm cột mốc 10 năm phát triển, thương hiệu tiếp tục khẳng định năng lực vượt trội với nhà máy công suất lớn, loạt chứng nhận chất lượng cùng mạng lưới 16 showroom trên toàn quốc.

Không ngừng nỗ lực để mang đến giải pháp đồng bộ cho nhà ở, căn hộ và các dự án dân dụng, Việt Đức Home tập trung phát triển 3 dòng sản phẩm chủ lực với chất lượng đã được kiểm chứng rõ ràng.

Cửa Composite than tre - lựa chọn thông minh, tối ưu chi phí

Dòng cửa nhựa composite than tre với ưu điểm “6 chống” (Ảnh: Việt Đức Home).

Được đánh giá là dòng cửa nhựa vân gỗ cao cấp được ưa chuộng hàng đầu hiện nay, cửa Composite than tre được chế tác từ hạt nhựa PVC nguyên sinh kết hợp nhựa tổng hợp, keo và các phụ gia khác. Không chỉ mang lại cảm giác đóng mở đằm tay, êm ái, dòng cửa này còn sở hữu mức giá thành cạnh tranh, phù hợp với số đông người tiêu dùng.

Sức hút của sản phẩm đến từ bộ ưu điểm "6 chống" toàn diện: chống nước; chống mối mọt; chống nấm mốc, đảm bảo an toàn cho sức khỏe; chống cong vênh theo thời gian; chống nứt nẻ, khả năng chịu lực tốt; chống độc hại, thân thiện với môi trường, đi kèm khả năng chậm cháy, giảm âm, cách nhiệt hiệu quả.

Đặc biệt, dòng cửa nhựa composite của Việt Đức Home đã có giấy test (kiểm tra) kết quả tại trung tâm QUATEST 3, mang lại sự an tâm về chất lượng.

Cửa Gỗ Carbon: Vẻ đẹp sang trọng, thách thức thời gian

Dòng cửa gỗ carbon cao cấp (Ảnh: Việt Đức Home).

Cửa gỗ Carbon là sự kết hợp giữa chất liệu gỗ chắc chắn, tấm carbon với bề mặt phủ melamine vân gỗ tinh xảo. Vật liệu tiên tiến này nổi bật với đặc tính nhẹ, độ bền cao và khả năng chống chịu xuất sắc trước môi trường khắc nghiệt. Tương tự dòng composite, cửa gỗ carbon cũng sở hữu giấy test kết quả tại trung tâm QUATEST 3.

Sản phẩm là lời giải cho những không gian đòi hỏi tính thẩm mỹ cao với hàng loạt ưu điểm: không cong vênh, co ngót hay nấm mốc, kháng ẩm, cách âm và cách nhiệt hiệu quả, không chứa chất độc hại, thân thiện với môi trường sống.

Cửa gỗ carbon chống cháy đạt chứng nhận Bộ Công an

Đáp ứng các tiêu chí khắt khe nhất về phòng cháy chữa cháy, cửa gỗ chống cháy Việt Đức Home đã được Bộ Công An cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn. Dòng sản phẩm này đạt tiêu chuẩn EI 70 phút theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9383:2012.

Dưới dây chuyền sản xuất hiện đại, mẫu cửa gỗ công nghiệp chống (chậm) cháy EI70′ mở 1 chiều được gia cố nhiều lớp tỉ mỉ.

Cấu tạo cánh dày 50mm: Lõi trong cùng là khung xương gỗ LVL tăng cứng, đan xen lớp bông Rockwool (dày 25mm - 80kg/m3). Tiếp đến là tấm chống cháy titan dày 10mm 2 mặt. Bên ngoài cùng là tấm gỗ carbon phủ melamin tinh tế.

Khuôn cửa an toàn: Kết hợp giữa gỗ LVL và tấm Carbon phủ melamine. Hệ thống tích hợp ron đệm khí 3 chiều giúp vận hành êm ái, cùng ron nở đặc biệt có tác dụng ngăn khói tuyệt đối khi nhiệt độ tăng cao.

Năng lực sản xuất thực tế và hệ thống 16 showroom toàn quốc: Với định hướng lấy chất lượng làm nền tảng phát triển, mỗi sản phẩm của Việt Đức Home không chỉ là một bộ cửa mà còn là kết tinh của năng lực sản xuất và quy trình kiểm soát chặt chẽ.

Việt Đức Home - Chất lượng thật, sản phẩm thật, uy tín từ năng lực thực tế (Ảnh: Việt Đức Home).

Đại diện thương hiệu cho biết: “Thương hiệu đang sở hữu nhà máy sản xuất với công suất hơn 10.000 bộ cửa mỗi tháng, đảm bảo khả năng đáp ứng nhanh chóng cho khách hàng cá nhân lẫn các dự án quy mô lớn. Doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn vận hành, sở hữu đầy đủ các hồ sơ chứng nhận quan trọng như ISO 9001:2015 và TCVN 9366-1:2012”.

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 của Việt Đức Home (Ảnh: Việt Đức Home).

Bên cạnh nền tảng sản xuất, Việt Đức Home còn phát triển hệ thống showroom giúp khách hàng dễ dàng tham quan, trải nghiệm thực tế mẫu mã, màu sắc, kết cấu và chất lượng hoàn thiện của từng dòng cửa. Trải qua 10 năm vươn mình, mạng lưới 16 showroom hiện đại đã phủ sóng rộng khắp, trở thành cầu nối quan trọng để khách hàng lựa chọn giải pháp phù hợp nhất cho công trình của mình.

Hình ảnh lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Việt Đức Home (Ảnh: Việt Đức Home).

Công ty TNHH sản xuất thương mại Việt Đức Home

Trụ sở: 69-71 Liên Phường, Khu phố 6, phường Phước Long, TPHCM.

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