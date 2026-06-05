SIBA.MART: Lời giải thực phẩm sạch, giá bình ổn cho mọi nhà

Xu hướng giảm gánh nặng chi tiêu nhờ mô hình "sân nhà”

Mâm cơm hằng ngày đang trở thành bài toán cân đối giữa chi phí và chất lượng với nhiều gia đình thành thị. Giá nhu yếu phẩm thay đổi, trong khi nỗi lo về thực phẩm không rõ nguồn gốc gia tăng, đặt ra yêu cầu ngành bán lẻ phải liên kết sâu hơn từ khâu sản xuất để kiểm soát chất lượng và tối ưu chuỗi cung ứng.

Năng lực cạnh tranh của chuỗi bán lẻ hiện đại không chỉ nằm ở giá tốt hơn, mà còn ở chất lượng được kiểm soát kỹ càng hơn (Ảnh: SIBA.MART)

Trước yêu cầu đó, SIBA.MART lựa chọn phát triển mô hình bán lẻ gắn với hệ sinh thái nông nghiệp khép kín 25 năm của Tập đoàn Tân Long, nhằm rút ngắn khâu trung gian và tăng khả năng kiểm soát chất lượng từ gốc với 3 dòng sản phẩm chủ đạo: thịt heo anfarm, rau sạch VietGAP từ trang trại BAF (Sản phẩm của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF) và gạo sạch Aan (Sản phẩm của Công ty Cổ phần Lương thực Aan - 2 lần liên tiếp đạt giải Thương hiệu Quốc gia Việt Nam).

Chuỗi SIBA.MART phát triển theo mô hình liên kết chuỗi khép kín Feed - Farm - Food bền vững, bình ổn giá và chất lượng cho người tiêu dùng (Ảnh: SIBA.MART).

Nguồn heo sạch anfarm ăn cám thuần thực vật và chăn nuôi tại trang trại công nghệ cao chuẩn Global S.L.P, tích hợp blockchain để truy xuất nguồn gốc tới từng khay thịt thành phẩm.

Song song đó, SIBA.MART ưu tiên sử dụng các sản phẩm rau củ quả VietGAP và hướng tới hữu cơ cao cấp, được canh tác theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn, bền vững ngay tại các trang trại chăn nuôi của BAF.

Hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn và bền vững của BAF giúp tận dụng nguồn dinh dưỡng hữu cơ sau quá trình xử lý bằng công nghệ hiện đại và hệ thống nước tưới đạt chuẩn TCVN, kiểm soát chặt chẽ an toàn sinh học.

Trong năm 2026, SIBA.MART ưu tiên phân phối các dòng rau ăn lá trái vụ đạt chuẩn VietGAP từ mô hình này, sớm cung cấp các sản phẩm hoàn toàn hữu cơ như bí đỏ Nhật và dưa chuột baby do BAF nghiên cứu để phục vụ nhu cầu cao cấp của thị trường.

SIBA.MART ưu tiên phân phối rau sạch chuẩn VietGAP do BAF sản xuất tại các trang trại chăn nuôi, tạo thành hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn và bền vững (Ảnh: SIBA.MART).

Sự phân vai rõ ràng, tận dụng thế mạnh của các đơn vị sản xuất trong cùng một hệ sinh thái nông nghiệp giúp SIBA.MART chủ động kiểm soát được các tiêu chuẩn chất lượng, nhờ đó, khách hàng có thể tiếp cận các nhóm thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng với mức giá phù hợp.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Đại diện Ban điều hành Chuỗi bán lẻ thực phẩm SIBA.MART - cho biết: “Lợi ích lớn nhất là người tiêu dùng không phải đánh đổi chất lượng để lấy giá rẻ. Việc loại bỏ hoàn toàn các tầng nấc trung gian giúp chúng tôi tối ưu chi phí, duy trì mức giá bình ổn và hạn chế tối đa rủi ro biến chất trong quá trình vận chuyển”.

Theo ông Tuấn, "cắt giảm trung gian" tuyệt đối không đồng nghĩa với việc nới lỏng quy trình. Dù thừa hưởng nguồn hàng chất lượng cao từ hệ sinh thái Tập đoàn Tân Long, SIBA.MART vẫn đứng ở vị thế khách quan là "người gác cổng" cuối cùng.

“Mọi nông sản, thực phẩm từ các đơn vị thành viên đều phải vượt qua bộ tiêu chuẩn kiểm định đầu vào khắt khe của chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch trước khi được đưa lên kệ. Đây là cam kết cao nhất của chúng tôi để bảo vệ tuyệt đối sức khỏe và quyền lợi của khách hàng”, ông Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết mô hình Feed - Farm - Food là nền tảng giúp SIBA.MART giải quyết đồng thời bài toán niềm tin, chi phí và chất lượng thực phẩm, hướng tới tầm nhìn vận hành bền vững 500 điểm bán năm 2030 (Ảnh: SIBA.MART).

Thế mạnh tiêu biểu khác của SIBA.MART là “bếp trung tâm quy mô lớn” sản xuất các dòng sản phẩm sơ chế, chế biến sẵn phục vụ người tiêu dùng hiện đại. Đây chính là yếu tố đảm bảo cho sự đồng nhất về chất lượng bữa ăn hằng ngày với quy trình xử lý chuyên nghiệp cho phép giữ trọn vẹn hương vị tươi ngon nguyên bản cùng hàm lượng dinh dưỡng tối ưu trong từng khay sản phẩm.

Năng lực sản xuất tập trung khép kín của SIBA.MART còn mang lại lợi thế lớn trong việc duy trì chính sách giá bình ổn lâu dài. Điều này giúp các gia đình dễ dàng tiếp cận và an tâm lựa chọn những bữa ăn chất lượng cao mỗi ngày mà không phải lo lắng trước những biến động chi phí của thị trường tiêu dùng.

An tâm mua sắm thực phẩm sạch, nguồn gốc minh bạch từ trang trại tới bàn ăn (Ảnh: SIBA.MART).

Chào đón tuần lễ khai trương, tháng 6, SIBA.MART áp dụng chuỗi chương trình trợ giá tới 49% nhu yếu phẩm, tặng quà và dùng thử miễn phí. Người tiêu dùng có thể tìm hiểu chi tiết chương trình ưu đãi độc quyền tại Fanpage chính thức SIBA.MART - Bếp của mọi nhà: https://www.facebook.com/sibamart.