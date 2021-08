Miền Trung: Mức tiêu thụ điện hộ gia đình tăng do nắng nóng và dịch bệnh

Dân trí Nhiều địa phương bị phong tỏa, có nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và 16 tăng cường, do vậy mức tiêu thụ điện sinh hoạt tại các hộ gia đình tăng cao là điều khó tránh khỏi.

Hiện, toàn miền Trung - Tây Nguyên có 4,5 triệu khách hàng sử dụng điện, trong đó có 4 triệu khách hàng sinh hoạt.

Theo ông Trần Văn Gia - Trưởng Ban Kinh doanh Tổng công ty Điện lực miền Trung, cao điểm nắng nóng của miền Trung (từ tháng 6-8 hàng năm), năm 2020 mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng cũng đã có trung bình 19% khách hàng hộ gia đình có mức tiêu thụ điện tăng từ 30% trở lên.

So với cùng kỳ năm trước, tháng 6 năm nay, có 14,5% khách hàng sinh hoạt miền Trung có mức tiêu thụ điện tăng từ 30-50% và 6%, có mức tiêu thụ điện tăng trên 100%. Còn nếu so sánh với tháng liền trước là tháng 5, thì tháng 6 vừa qua có 19,3% khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng từ 30-50% và 2,7% khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 100%.

Điện lực Liên Chiểu đã phát hiện và xử lý kịp thời ngay trong ngày trường hợp sản lượng điện tăng bất thường của khách hàng Đ.T.Q. (trú tại tổ 15 Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Tháng 7 , có trên 19% khách hàng sinh hoạt miền Trung có mức tiêu thụ điện tăng từ 30-50% và gần 7% khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 100% so với cùng kỳ năm trước. So với tháng liền trước là tháng 6, tháng 7 vừa qua có 4,6% khách hàng sinh hoạt có mức sử dụng điện tăng 30-50% và 1,7% khách hàng có mức sử dụng điện tăng trên 100%.

Trong khi đó, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/7, Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ như: TP Tam Kỳ, Quảng Nam là 39,9 độ, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi là 39,6 độ.

Điện lực Sơn Trà đã phát hiện và xử lý kịp thời ngay trong ngày trường hợp sản lượng điện tăng bất thường của khách hàng N.V.M (trú tại Kiệt 19 Đa Mặn Đông 4, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày 1/8, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới với nhiệt độ trung bình có khả năng cao hơn từ 1 - 2 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong thời gian tới.

"Nắng nóng cộng với tình hình dịch bệnh phức tạp, khó lường, nhiều khu vực bị phong tỏa, các nơi đều thực hiện giãn cách, chỉ ra đường khi thực sự cần thiết nên mọi hoạt động hầu như chỉ tập trung tại hộ gia đình, học sinh nghỉ học phải ở nhà học trực tuyến tại nhà, mọi người làm việc online nên việc hóa đơn tiền điện tăng cao là điều khó tránh khỏi", ông Trần Văn Gia - Trưởng Ban Kinh doanh EVNCPC cho hay.

Công nhân Điện lực Liên Chiểu hỗ trợ khách hàng L.Đ.A - đường Phan Văn Trường, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu xử lý điểm chạm chập làm sản lượng điện tiêu thụ từ 15kWh/ngày lên 60 - 65 kWh/ngày, tăng gấp 3 lần mức sử dụng bình thường.

Để hóa đơn tiền điện bớt "nóng" theo mùa nắng nóng và mùa dịch Covid-19 thì mỗi gia đình nên sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Theo ông Trần Văn Gia một trong những nguyên nhân khiến mức tiêu thụ điện tăng chủ yếu do các gia đình sử dụng các thiết bị làm mát, nhất là điều hòa không khí. Đây là thiết bị tiêu thụ điện lớn trong gia đình. Chưa kể yếu tố môi trường với nền nhiệt tăng cũng khiến cho mức tiêu thụ điện tăng.

Chẳng hạn, nếu nhiệt độ ngoài trời tăng lên 1 độ C thì tiêu thụ điện tăng từ 2-3% tùy từng loại điều hòa sử dụng; nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Thời tiết càng nóng, càng dùng nhiều điều hòa thì tiền điện càng cao.

Ông Gia khuyến cáo nên cài đặt điều hòa ở nhiệt độ ban ngày từ 26-28 độ C (nhiệt độ ngoài trời trên 35 độ C), ban đêm từ 25-27 độ C. Ngoài ra dùng điều hòa kết hợp với quạt gió vừa thoáng khí, tạo cảm giác dễ chịu, bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng mà lại tiết kiệm điện.

Điện lực Thanh Khê đã phát hiện và xử lý kịp thời trường hợp sản lượng điện tăng bất thường của khách hàng P.T.K.C. (đường Nguyễn Chích, TP Đà Nẵng) với sản lượng tăng từ 10 kWh lên đến 142 kWh/ngày.

Theo EVNCPC, hiện nay, trên tổng số hơn 4,5 triệu khách hàng trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố MT-TN thì có 4,13 triệu khách hàng đã được lắp đặt công tơ điện tử đo xa RF - Spider, chiếm tỷ lệ 92%. Việc sử dụng công tơ đo xa đã giúp cho khách hàng chủ động kiểm tra mức tiêu thụ điện hàng ngày.

"Chỉ cần nhập mã số khách hàng sử dụng điện trên website https://cskh.cpc.vn/ hoặc app CSKH EVNCPC Trung tâm Chăm sóc khách hàng điện lực miền Trung, hoặc gọi đến số tổng đài 19001909 sẽ được giải đáp, truy xuất sản lượng điện tiêu thụ của hộ gia đình. Mỗi ngày hệ thống RF - Spider sẽ tự động cập nhật số liệu về trung tâm", Trưởng Ban Kinh doanh EVNCPC cho biết.

Công cụ này giúp các gia đình có thể kiểm soát được ngay sản lượng tiêu thụ để có giải pháp phù hợp. "Nếu các hộ gia đình thực sự sử dụng điện tăng thì có giải pháp tiết kiệm; còn nếu khách hàng không dùng thêm nhiều mà sản lượng tăng đột biến thì có thể phối hợp cùng ngành điện để tìm ra nguyên nhân, bởi không loại trừ hệ thống điện trong nhà bị rò rỉ, chạm chập, khách hàng khác câu móc trộm… Vì vậy nếu cần hỗ trợ, khách hàng có thể gọi đến tổng đài 19001909 bất cứ lúc nào", ông Trần Văn Gia cho biết thêm.

Trường Thịnh