Max Window vào Top 10 hàng Việt tốt vì quyền lợi người tiêu dùng

Công ty TNHH Max Window thành lập vào năm 2013, là công ty sản xuất, thi công sản phẩm nhôm kính và các cấu kiện nhôm kính lắp ghép trong xây dựng công trình và dân dụng.

Nhà máy sản xuất cửa nhôm với quy mô 4.000 m2, quy trình khép kín, đầy đủ và hiện đại tại Khu công nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam Định với đội ngũ cán bộ công nhân viên, kỹ sư lành nghề và kinh nghiệm.

Nhà máy của Công ty TNHH Max Window (Ảnh: Max Window).

Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, đến nay các sản phẩm nhôm kính (cửa nhôm, vách kính…) mang thương hiệu MWD đã được sử dụng tại nhiều dự án, công trình tòa nhà cao ốc, các công trình biệt thự, dân dụng.

Các dự án, công trình tiêu biểu gồm dự án Mikazuki Spa & Hotel Resort Đà Nẵng; dự án khu đô thị du lịch Cái Giá - Cát Bà - Hải Phòng; dự án khu hỗn hợp T&T Định Công - Hà Nội; dự án nhà máy dược phẩm Trường Thọ - Khu công nghiệp Vsip 2 - Bình Dương; dự án nhà thương mại - Bán đảo số 1- Khu đô thị du lịch Hùng Thắng - Quảng Ninh.

Ngoài ra còn có dự án nhà điều hành khu công nghiệp Rạng Đông - Nam Định; dự án công ty may quốc tế Daeyang - Nam Định; dự án công ty may quốc tế Geulim Việt Nam - Nam Định; dự án bệnh viện mắt Quốc Tế - Việt Nga - Quảng Ninh; dự án Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - Nam Định; dự án kho bạc nhà nước tỉnh Nam Định; dự án trung tâm huấn luyện nghiệp vụ, cục CSGT Bộ công an; trụ sở công ty CPXD NASACO - TASCO Nam Định và nhiều các công trình, biệt thự dân dụng khác.

Các dự án do Max Window phụ trách phần nhôm kính (Ảnh: Max Window).

Đại diện doanh nghiệp cho biết, các sản phẩm cửa nhôm kính của Max Window đã vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe của chủ đầu tư, nhà thầu trong nước cũng như nước ngoài. Doanh nghiệp được cấp các chứng nhận tiêu chuẩn về sản phẩm như QCVN 16:2014/BXD và ISO 9001:2015, TCVN 9366-2:2012. Nhãn hiệu MWD đã được bảo hộ bởi Cục sở hữu trí tuệ, là thành viên của Hiệp hội cửa Việt Nam.

Các hoạt động vì cộng đồng của Max Window (Ảnh: Max Window).

Tháng 4, thương hiệu Max Window (của Công ty TNHH Max Window) được trao giải thưởng "Top 10 thương hiệu vàng Việt Nam năm 2022". Đây là giải thưởng nằm trong chuỗi chương trình tôn vinh và quảng bá hàng Việt tốt vì quyền lợi người tiêu dùng, doanh nhân trí thức tiêu biểu Việt Nam lần thứ 12, do Viện Kinh tế và Văn hóa kết hợp với Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng tổ chức.

Đại diện doanh nghiệp nhận giải.

Hành trình chinh phục người tiêu dùng trong nước còn nhiều thử thách, với định hướng phát triển bền vững, đề cao giá trị cốt lõi nâng cao công nghệ cải tiến chất lượng sản phẩm - dịch vụ, Công ty TNHH Max Window cho biết sẽ không ngừng tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng và đối tác để khẳng định bước phát triển trong thời kỳ hội nhập.