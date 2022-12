Malloca vào top 100 "Sản phẩm dịch vụ tin dùng Việt Nam 2022"

Ngày 7/12, trong lễ trao giải "Sản phẩm dịch vụ tin dùng 2022" do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - tổ chức, Malloca đã được xướng tên, cho thấy những đóng góp của công ty trong việc đầu tư và phát triển sản phẩm tiện ích, chú trọng nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng.

"Giải thưởng là động lực lớn để Malloca tiếp tục sáng tạo và phát triển thêm những sản phẩm và dịch vụ mới, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của khách hàng', đại diện Malloca chia sẻ.

Đại diện Malloca Việt Nam nhận giải thưởng top 100 "Sản phẩm dịch vụ tin dùng 2022" (Ảnh: Malloca).

Bên cạnh đa dạng các mẫu mã, không ngừng cải tiến sản phẩm, Malloca cũng tìm ra các giải pháp công nghệ hiện đại và xu hướng thiết bị bếp mới nhất trên thế giới để đưa đến tay người tiêu dùng Việt. Đây là mục tiêu đã được công ty xác định ngay từ khi thành lập vào năm 2004.

Malloca sở hữu hệ thống showroom có diện tích lớn, cùng nhiều khu vực trưng bày thiết kế (Ảnh: Malloca).

Hiện tại, Malloca có 5 showroom lớn với diện tích hơn nghìn m2 tại 3 thành phố lớn là TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng, cùng hệ thống hơn 20 showroom nhượng quyền trải dài toàn quốc và hàng nghìn đại lý phân phối rộng khắp, tạo sự thuận tiện tối đa cho khách hàng trong việc tham quan, trải nghiệm và mua sắm sản phẩm.

Thiết bị bếp Malloca (Ảnh: Malloca).

"Thiết bị bếp Malloca được sản xuất trên dây chuyền và công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu về tính thẩm mỹ và sự tiện dụng, với nhiều tính đột phá về công nghệ đã tạo ra được sức cạnh tranh với các thương hiệu nước ngoài tại thị trường Việt Nam. Với chính sách "Bảo hành 3 năm - chăm sóc trọn đời", dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì tận nhà hàng năm, Malloca mong muốn được sự tín nhiệm của người tiêu dùng Việt", đại diện thương hiệu cho hay.

Malloca là một thành viên của công ty Gỗ An Cường - doanh nghiệp hàng đầu về vật liệu gỗ công nghiệp. Chỉ riêng năm 2022, An Cường đã nhận được giải thưởng như top 10 "Sao vàng đất Việt", "Doanh nghiệp bền vững CSI 2021", "Thương hiệu quốc Gia" (Việt Nam Vietnam Value 2022), top 50 "Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam" (Top 50 Vietnam The Best) do Vietnam Report bình chọn, HR Award 2022, top 50 "Doanh nghiệp phát triển bền vững" do tạp chí Nhịp cầu đầu tư bình chọn...

"Đây vừa là động lực và là nền tảng vững chắc để Malloca không ngừng phát triển với mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm theo hướng tạo nên không gian bếp hoàn chỉnh, trở thành công ty hàng đầu cả nước trong lĩnh vực thiết bị bếp cao cấp tại Việt Nam", đại diện Malloca chia sẻ.

Giải thưởng "Tin dùng 2022" do người tiêu dùng bình chọn được tổ chức bởi tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - nhằm tôn vinh những đơn vị, công ty, doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ chất lượng được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, uy tín. Tiêu chí đánh giá và bình chọn của năm 2022 tập trung vào các sản phẩm, dịch vụ đã vượt qua những khó khăn của Covid-19, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt, được người tiêu dùng đánh giá cao; các thương hiệu doanh nghiệp sở hữu các sản phẩm, dịch vụ có quá trình chuyển đổi số và thanh toán không tiền mặt hiệu quả.