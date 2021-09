Maersk Việt Nam công bố kỷ niệm 30 năm: Đặt mục tiêu lên tầm cao mới trên bản đồ logistics thế giới

Dân trí Tháng 8 năm nay, A.P. Moller - Maersk công bố kỷ niệm 30 năm tại thị trường Việt Nam với sứ mệnh kết nối và đơn giản hóa chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tập đoàn logistics toàn cầu này vừa đưa vào khai thác liên tiếp 3 tuyến vận chuyển hàng hóa xuyên lục địa từ Việt Nam trong quý II bao gồm: Một tuyến tàu hỏa mới từ Hà Nội đến Liege (Bỉ) vào tháng 7 và 2 tuyến đường biển mới từ Viễn Đông đi Bắc Mỹ vào tháng 8 vừa qua.

Việt Nam ra mắt tuyến vận chuyển hàng hóa bằng tàu hỏa đầu tiên từ Việt Nam sang Bỉ do Maersk hợp tác cùng Ratraco tháng 7 năm nay.

Giữa bối cảnh ngành công nghiệp logistics đang đối mặt với tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng do thiếu hụt container, Maersk vẫn cam kết cung cấp cho khách hàng nhiều giải pháp đa dạng, lần nữa khẳng định lại vai trò quan trọng của Việt Nam trong chiến lược toàn cầu của tập đoàn logistics tích hợp này.

Theo thống kê của Agility: Việt Nam hiện đang đứng thứ 8 trong số 50 thị trường mới nổi về logistics, tăng 3 bậc so với năm 2020. Hiện nay, cứ 5 container đang vận chuyển hàng hóa trên toàn cầu thì có một container được chuyên chở bởi Maersk. Lượng hàng hóa do công ty vận chuyển chiếm 16-17% hàng hóa toàn cầu, riêng tại thị trường Việt Nam có đến 123,5 triệu tấn hàng hóa trong 4 tháng đầu năm nay.

30 năm qua, Maersk đã từng bước đóng góp cho Việt Nam trên bản đồ logistics quốc tế. Tháng 10/2020, Cảng Quốc tế Cái Mép lần đầu tiên chào đón "siêu tàu" Margrethe Maersk, một trong những tàu biển lớn nhất thế giới với sức chở 20.000 TEU (20.000 container dài 6 mét). Đây là sự kiện mang tính lịch sử của ngành vì Cái Mép là một trong số ít 20 cảng lớn trên thế giới đủ năng lực để tiếp nhận những "siêu tàu" như thế.

Trong định hướng chiến lược, Maersk xác định hai nhiệm vụ chiến lược quan trọng: Giảm lượng thải carbon trong toàn chuỗi logistics và tiếp cận những cơ hội số hóa để cung cấp những dịch vụ khác biệt, nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt hơn.

Tiến tới một tương lai "Logistics không khói thải", công ty đến từ Đan Mạch này cam kết chỉ tăng thêm tàu sử dụng nhiên liệu trung hòa carbon để tiến tới mục tiêu không phát thải khí CO2 trong năm 2050. 8 con tàu thế hệ mới dự kiến sẽ đưa vào vận hành năm 2024, vì một tương lai "xanh hóa" ngành vận tải.

Bên cạnh đó, nhằm "số hóa chuỗi cung ứng toàn cầu", Maersk ứng dụng công nghệ để đáp ứng nhu cầu gia tăng của khách hàng toàn cầu với những sản phẩm mới:

Trade Lens: Một nền tảng sử dụng công nghệ blockchain, cho phép dữ liệu được chia sẻ một cách bảo mật giữa các bên thông qua một hệ thống phân tán và phi tập trung, cho phép truy cập thời gian thực, loại bỏ hồ sơ giấy tờ.

Maersk SPOT: Một trong những sản phẩm trực tuyến của Maersk giúp quy trình đặt chỗ đơn giản và hiệu quả hơn. Người gửi hàng chỉ cần nhấp chuột và đặt chỗ dễ dàng, ngay cả trên thiết bị di động. Cước phí được cố định tại thời điểm đặt, đồng thời hàng hóa được đảm bảo vận chuyển, tránh giao hàng trễ.

Ông Scott Elliott, CFO Maersk châu Á - Thái Bình Dương kiêm Giám đốc Điều hành Maersk Việt Nam, Campuchia, Myanmar và Lào (VCML) nhận định thêm: "Việt Nam hiện là thị trường đóng góp lớn nhất cho Maersk tại VCML với hơn 1.200 nhân viên đến từ nhiều nước, cùng 10 hệ thống kho bãi hậu cần theo chuẩn quốc tế. Những sản phẩm mới nêu trên sẽ giúp chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh ưu thế đó. Nhiều năm qua, Việt Nam là thị trường tăng trưởng vượt bậc của Maersk. Từ đây đến năm 2026, chiến lược kinh doanh của chúng tôi tập trung vào 2 trọng điểm: Tập trung thu hút khách hàng tại khu vực VCML; và phát triển đội ngũ nhân lực tài năng đóng góp vào chiến lược phát triển tích hợp và thúc đẩy văn hóa lấy khách hàng làm trọng tâm".

Đội tàu sử dụng nhiên liệu sạch đầu tiên của Maersk sẽ ra mắt năm 2024, hướng tới mục tiêu không CO2 vào năm 2050.

Tập đoàn Đan Mạch này không chỉ đi đầu trong mảng logistics mà còn được biết đến như một "lò đào tạo" nhân sự tài năng. Nhân viên của Maersk đến từ nhiều quốc gia và nền văn hóa với đa dạng kinh nghiệm và thâm niên. Maersk Việt Nam đã đi đầu trong việc xây dựng một môi trường làm việc kiểu mẫu gắn kết với nhân viên, minh chứng bởi các giải thưởng uy tín: Top 11 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất 2020; Top 50 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2020; Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2020 và 2021 theo bình chọn bởi HR Asia.

Sứ mệnh thúc đẩy chuỗi cung ứng toàn cầu của Maersk thể hiện rõ qua giá trị cốt lõi dành cho nhân viên - "Together All The Way". Tại Maersk, sự phát triển và gắn kết của nhân viên được ưu tiên hàng đầu. Đây là kết quả của rất nhiều các chương trình phát triển sự nghiệp và gắn kết nhân viên được quản lý và chuẩn hóa.

Kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam, Maersk tự hào với những giá trị mang đến cho khách hàng, cho nhà cung cấp, cho nhân viên, xã hội và tất cả đối tác khác của mình. Với những ưu tiên chiến lược rõ ràng, lộ trình cho tương lai và đội ngũ nhân tài năng, Maersk hướng tới tầm nhìn kết nối & đơn giản hóa chuỗi cung ứng toàn cầu và qua đó góp phần vào sự phát triển của Việt Nam.

Hiếu Minh - Trường Thịnh