Maersk được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2022"

Maersk được bình chọn là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2022" (Ảnh: Maersk).

Giải thưởng Best Companies to Work for in Asia được HR Asia trao hằng năm, nhằm vinh danh các doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, văn hóa và môi trường làm việc hàng đầu và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi nhằm gắn kết nhân viên.

Với hơn 100.000 nhân viên đang làm việc tại 130 quốc gia, hơn 33% quản lý cấp cao tại Maerk là phụ nữ, Maersk cho biết luôn đề cao và hướng tới môi trường làm việc mang tính hòa hợp, phát triển và quan tâm chăm sóc toàn diện cho nhân viên. Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2022" từ tạp chí HR Asia đánh dấu sự thành công từ những nỗ lực ấy của Maersk.

Trong tương lai, Maersk hướng tới một môi trường làm việc đề cao sự đa dạng và hòa hợp - nơi mà mọi sáng kiến của nhân viên được ghi nhận và tất cả tiềm năng của họ đều được trân trọng và phát triển.

Môi trường đa dạng - hòa hợp

Điều quan trọng trong môi trường doanh nghiệp là giá trị đa dạng - hòa hợp. Yếu tố này giúp các tổ chức đổi mới và tạo ra môi trường làm việc hiệu quả từ các sáng kiến được đóng góp tích cực bởi nhân viên.

Việc duy trì sự gắn kết và mức độ hài lòng của nhân viên trong công việc luôn là một thách thức với các tổ chức doanh nghiệp toàn cầu. Hơn 85% lao động trên toàn thế giới cho rằng họ cảm thấy thiếu sự gắn kết và chưa hài lòng với công việc trong nửa đầu năm 2022 và hơn 63% tổ chức doanh nghiệp cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc giữ chân nhân tài và xây dựng các hoạt động gắn kết nhân viên.

Giá trị đa dạng - hòa hợp và môi trường làm việc thân thiện luôn là ưu tiên hàng đầu trong các chiến lược xây dựng và phát triển nhân sự của Maersk. Những yếu tố này đóng góp to lớn cho quy trình đổi mới tại Maersk và phát triển tiềm năng của nhân viên

Cơ hội phát triển nghề nghiệp toàn diện

Từ giá trị đa dạng - hòa hợp, Maersk luôn xây dựng các chương trình phát triển và chính sách giúp nhân viên có được những cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt nhất cho mình.

Ngoài ra, Maersk cũng chú trọng cung cấp các khóa đào tạo và hỗ trợ cho nhân viên trong công việc và quá trình thăng tiến sự nghiệp nhằm thúc đẩy văn hóa học hỏi và phát triển.

Đề cao giá trị của mỗi nhân viên

Tại Maersk, nhân viên được tham gia nhiều hoạt động như: Ngày hội an toàn lao động (Global Safety Day), Tuần lễ đa dạng và hòa nhập (Pride Container Week). Những hoạt động này nhằm tạo ra môi trường làm việc thân thiện và tích cực, từ đó giúp nhân viên cảm thấy gắn kết và được đề cao giá trị bản thân hơn.

Mỗi nhân viên khi làm việc tại Maersk đều đóng góp cho sự phát triển và đổi mới của tổ chức trên toàn thế giới. Tại môi trường làm việc của Maersk, nhân viên luôn là một phần của đội ngũ toàn cầu - tại đó, họ được tạo điều kiện để phát triển tiềm năng bằng việc liên tục được tiếp xúc với các đồng nghiệp từ các quốc gia và nền văn hóa khác nhau.

Maersk ghi dấu ấn trong lĩnh vực dịch vụ vận chuyển trên toàn cầu tại 130 quốc gia với hơn 70.000 nhân viên (Ảnh: Maersk).

A.P. Moller - Maersk là công ty logistics container tích hợp - chuyên cung cấp các dịch vụ logistics giúp kết nối và đơn giản hóa chuỗi cung ứng của khách hàng. Maersk hiện hoạt động tại 130 quốc gia với khoảng 70.000 nhân viên và là công ty dẫn đầu trong dịch vụ vận chuyển trên toàn cầu. Bằng việc cung cấp các dịch vụ logistics và kỹ thuật số toàn diện, cùng với dịch vụ khách hàng xuất sắc và mạng lưới giao hàng toàn diện, Maersk cho biết luôn đảm bảo khách hàng của mình có thể hoàn tất các giao dịch thương mại quốc tế tốt nhất.

Tại Việt Nam, Maersk đã trở thành điểm kết nối doanh nghiệp Việt Nam với thị trường thương mại toàn cầu từ những năm 1923. Với sáu văn phòng đại diện ở Việt Nam tại TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn và Cần Thơ, Maersk có một vị trí trung tâm lợi thế giúp kết nối các khách hàng với các thị trường tại Châu Á và trên toàn thế giới. Maersk luôn sẵn sàng và tận tâm đưa ra các giải pháp đáp ứng các nhu cầu nhập khẩu và xuất khẩu các mặt hàng của khách hàng.