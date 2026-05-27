M Village chuyển mình trở thành tập đoàn Modern Village Lifestyle

Modern Village Lifestyle theo đuổi mục tiêu xây dựng tập đoàn lưu trú đáng tự hào, đáp ứng chuẩn mực quốc tế và sánh vai với các tập đoàn trong khu vực.

Đây là cột mốc thay đổi thương hiệu lớn nhất của doanh nghiệp kể từ khi thành lập, nhằm tái khẳng định triết lý khác biệt so với mô hình khách sạn truyền thống, phát triển doanh nghiệp và dịch vụ với mô hình lưu trú đa phong cách sống lấy con người làm trọng tâm (Hospitality by humanity, for humanity) với mong muốn mang lại những hành trình hạnh phúc và trọn vẹn cho những chuyến đi.

Ra mắt từ năm 2021, M Village được biết đến như một mô hình lưu trú co-living (cùng sinh sống) với cảm hứng “làng trong phố” dành cho thế hệ khách lưu trú trẻ yêu thích trải nghiệm sống linh hoạt và kết nối cộng đồng.

Sau 4 năm phát triển vượt bậc, chuỗi khách sạn M Village đã đạt độ phủ rộng khắp cả nước, với 53 cơ sở lưu trú và liên tục ra mắt thêm nhiều thương hiệu khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp với tiêu chuẩn vận hành 5 sao, từng bước phát triển từ một thương hiệu khách sạn hiện đại được thị trường đón nhận thành hệ sinh thái lưu trú đa thương hiệu, đa phân khúc với năng lực vận hành chuẩn quốc tế.

Để tạo nền tảng cho hành trình mở rộng toàn hệ sinh thái, M Village ra mắt định vị và nhận diện doanh nghiệp mới với tên gọi Modern Village Lifestyle để thể hiện rõ tầm nhìn mới của doanh nghiệp trong bối cảnh mở rộng hệ sinh thái mà vẫn giữ gìn những giá trị cốt lõi.

“Modern” đại diện cho tư duy đón đầu xu hướng, hiện đại và linh hoạt, “Village” thể hiện tinh thần kết nối con người và địa phương vốn làm nên DNA của doanh nghiệp, “Lifestyle” phản ánh định hướng mở rộng vượt ra ngoài lưu trú đơn thuần mà sẽ đồng hành xuyên suốt phong cách sống của khách hàng.

Tên gọi và bộ nhận diện mới đồng thời tái khẳng định triết lý phát triển “By Humanity, For Humanity”: con người là trung tâm trong mọi sáng tạo trải nghiệm, dịch vụ và kết nối cộng đồng.

“Chúng tôi bắt đầu M Village từ một ước mơ rất đơn giản: tạo ra những nơi ở hiện đại, tử tế và có cảm giác thuộc về. Từ một con hẻm nhỏ ở Sài Gòn, nhờ sự đồng hành của rất nhiều cộng sự, đối tác và khách hàng, M Village đã có mặt ở nhiều thành phố, với nhiều thương hiệu khác nhau để phục vụ những nhu cầu lưu trú ngày càng đa dạng.

Việc trở thành Modern Village Lifestyle là bước tiếp theo của hành trình đó. Giờ đây khi đã có một nền tảng tốt hơn, chúng tôi muốn nỗ lực xây dựng thêm nhiều mô hình lưu trú mới, chăm chút hơn cho từng thương hiệu, và mang tinh thần “hospitality” đi xa hơn", theo ông Nguyễn Hải Ninh, Nhà sáng lập & Giám đốc Điều hành hệ sinh thái Modern Village Lifestyle.

Việc chuyển mình thành Modern Village Lifestyle còn là bước tạo dựng nền tảng để doanh nghiệp hệ thống hóa các thương hiệu thành viên, chuẩn hóa trải nghiệm dịch vụ, phát triển năng lực quản lý đa thương hiệu tiệm cận chuẩn mực quốc tế, từ đó nâng cao vị thế của các thương hiệu lưu trú đến từ Việt Nam, đáp ứng nhu cầu và tiêu chuẩn tăng cao của toàn ngành.

Song song với việc mở rộng danh mục thương hiệu, chương trình khách hàng thành viên MORE Rewards Program triển khai cho khách hàng của toàn hệ sinh thái, mang đến các quyền lợi, ưu đãi và trải nghiệm xuyên suốt giữa nhiều thương hiệu và phân khúc lưu trú khác nhau.

Để phục vụ khách hàng và cộng đồng nơi thương hiệu hiện diện, các cơ sở của Modern Village Lifestyle được thiết kế để tạo nên những trải nghiệm lưu trú đáng nhớ và hạnh phúc thông qua sự tinh tế trong không gian, sự kết nối chân thành và tinh thần tận tâm trong từng trải nghiệm khách hàng, đồng thời tạo ra những giá trị kinh tế - văn hoá lan tỏa cho cộng đồng địa phương và đóng góp vào hình ảnh một Việt Nam hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc riêng.

Quá trình ra mắt nhận diện mới không ảnh hưởng đến trải nghiệm lưu trú hiện tại của khách hàng. Các cơ sở thuộc hệ thống vẫn tiếp tục vận hành bình thường dưới sự quản lý hiện tại, toàn bộ đơn đặt chỗ, tài khoản thành viên, dữ liệu khách hàng và quyền lợi thuộc chương trình MORE vẫn được cập nhật và duy trì xuyên suốt.