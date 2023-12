Lý do giúp quạt trần Panasonic ngày càng được ưa chuộng

Tốt gỗ tốt cả nước sơn

Ở miền Bắc, thị hiếu của người tiêu dùng hướng đến những sản phẩm có mẫu mã đẹp, bắt mắt nhưng phải đảm bảo tiêu chí bền bỉ và tiết kiệm. Với đồ nội thất nói chung và quạt trần nói riêng, sản phẩm luôn phải đảm bảo thiết kế tinh tế, công nghệ hiện đại, độ bền cao thì mới đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của gia chủ.

Thấu hiểu điều đó, quạt trần Panasonic giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn giữa các màu sắc phong phú như đen, trắng, bạc, vàng ánh kim,... cùng thiết kế đa dạng từ 3 đến 8 cánh. Một số mẫu còn được trang bị thêm đèn LED hiện đại, giúp kết hợp dễ dàng với nhiều phong cách nội thất và kiến trúc khác nhau.

Quạt trần Panasonic với thiết kế sang trọng, tinh tế (Ảnh: Panasonic).

Bên cạnh đó, với xuất xứ từ Nhật Bản, quạt trần Panasonic mang đến sự yên tâm về chất lượng, độ bền cũng như công nghệ của sản phẩm. Điển hình có thể kể đến công nghệ tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi độc quyền của hãng, mang đến làn gió mát mẻ như gió thiên nhiên, giúp các thành viên trong gia đình luôn cảm thấy thoải mái, dễ chịu, không còn nhức đầu, mệt mỏi khi sử dụng quạt thời gian dài.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn sử dụng động cơ DC (động cơ điện một chiều) giúp quạt vận hành êm ái, tiết kiệm điện năng hiệu quả. Công nghệ nanoe™ X độc quyền của Panasonic lần đầu tiên được ứng dụng trên quạt trần F-60FEN giúp làm sạch không khí, khử khuẩn và khử mùi, mang đến không gian sống trong lành cho gia chủ.

Chắc chắn, an toàn, làm mát hiệu quả

Ở miền Trung, người dân đang có xu hướng sử dụng quạt trần Panasonic thay cho quạt đảo trước kia bởi khả năng làm mát đều hơn, đồng thời sự chắc chắn của quạt giúp khách hàng cảm thấy an tâm hơn khi sử dụng.

Quạt trần Panasonic chắc chắn, an toàn, làm mát hiệu quả (Ảnh: Panasonic).

Với lưu lượng gió lên tới 300 m3/phút, quạt trần Panasonic mang tới cảm giác dễ chịu và thoải mái qua không gian sống thoáng mát, luồng gió lan tỏa đều, đảm bảo làm mát hiệu quả trong những ngày oi bức.

Bên cạnh đó, quạt trần Panasonic trang bị tới 3 cấp độ an toàn bao gồm: công tắc an toàn - tự động ngắt dòng điện khi có hiện tượng rung lắc, dây nối an toàn - đảm bảo cho động cơ quạt với móc gắn vào trần nhà không rơi xuống khi gặp sự cố, khóa cánh an toàn - cánh quạt được lắp vào móc vỏ động cơ và siết chặt bằng vít an toàn, tránh bị rơi khi có sự cố.

Hợp trần thấp, tiết kiệm, an tâm

Ở miền Nam, để phù hợp với những căn hộ trần thấp đặc trưng chỉ từ 2,5m, quạt trần Panasonic được thiết kế chiều dài ti quạt đa dạng chỉ từ 21cm, xóa bỏ hoàn toàn nỗi lo của người tiêu dùng. Đồng thời, sản phẩm có mẫu mã phong phú từ 3 đến 8 cánh với nhiều màu sắc sang trọng khác nhau, phù hợp với nhiều kiểu kiến trúc và nội thất.

Với thiết kế vừa không chiếm diện tích, vừa tô điểm không gian, quạt trần Panasonic tạo ra nét độc đáo trong thiết kế và nâng tầm không gian sống của gia đình, trở thành thiết bị ngày càng phổ biến trong những ngôi nhà miền Nam hiện nay.

Quạt trần Panasonic tạo điểm nhấn cho không gian sống (Ảnh: Panasonic).

Quạt trần Panasonic còn có độ an toàn cao với ba cấp độ an toàn trang bị trên các sản phẩm, đồng thời còn sử dụng động cơ DC giúp tiết kiệm điện hiệu quả. Điều này đáp ứng nhu cầu tiết kiệm năng lượng của đại đa số người tiêu dùng Việt, đồng thời mang đến sự an tâm khi sử dụng sản phẩm.

Với mẫu mã đa dạng, phong phú, thiết kế sang trọng cùng nhiều công nghệ và tính năng ưu việt, quạt trần Panasonic được kỳ vọng sẽ là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình trên khắp mọi miền đất nước.