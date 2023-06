Lý do công ty An Thịnh Phát và nhà máy Hanmi Natural Nutrition Inc hợp tác

Chiều ngày 9/6, Công ty cổ phần đầu tư TMDV XNK An Thịnh Phát đã tổ chức Lễ ra mắt sản phẩm mới và ký kết hợp tác chiến lược với nhà máy Hanmi Natural Nutrition Inc của Hàn Quốc.

Toàn cảnh diễn ra buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa ATP và nhà máy Hanmi (Ảnh: An Thịnh Phát).

Tham dự buổi lễ, phía công ty An Thịnh Phát có ông Phạm Ngọc Huân - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, ông Bùi Anh Tuấn - Phó tổng giám đốc, bà Phạm Thu Huyền - Giám đốc kinh doanh, ông Vũ Duy Quyền - Giám đốc Marketing.

Phía đối tác Nhà máy Hanmi Natural Nutrition Inc có ông Cheong Wonyong - Giám đốc kinh doanh và ông Kim YongHun - Giám đốc tài chính. Sự kiện còn thu hút hàng chục nhà phân phối xuất sắc của An Thịnh Phát và nhiều khách hàng của công ty trên cả nước.

Theo đó, Công ty An Thịnh Phát sẽ là nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền các sản phẩm của nhà máy sản xuất Hanmi Natural Nutrition Inc tại thị trường Việt Nam bao gồm các sản phẩm liên quan tới hỗ trợ chăm sóc sức khỏe như viên đạm sâm, viên bổ mắt, bổ khớp, bổ gan, bổ sắt, viên canxi, tinh dầu thông đỏ, viên bổ dược nam và viên bổ dược nữ…

Các sản phẩm được An Thịnh Phát đánh giá cao trong quá trình tìm hiểu về nhà máy Hanmi Natural Nutrition Inc. (Ảnh: An Thịnh Phát).

Theo đại diện An Thịnh Phát, các sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất Hàn Quốc hiện nay, kết hợp với nguồn nguyên liệu tuyển chọn kỹ lưỡng nên có chất lượng và độ an toàn đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phù hợp cơ địa và thể trạng của người Việt. Các sản phẩm có giá thành hợp lý, dễ dàng sử dụng, đã được kiểm định kỹ lưỡng trước khi đưa ra thị trường.

Tham dự sự kiện còn có sự hiện diện của diễn viên/KOLs Diễm Hương (Ảnh: An Thịnh Phát).

Chia sẻ trong buổi lễ ký kết, ông Bùi Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc An Thịnh Phát cho hay kể từ khi thành lập đến nay, công ty luôn xây dựng định hướng kinh doanh rõ ràng, tập trung vào chất lượng sản phẩm là hàng đầu.

"Đây chính là 'kim chỉ nam' cho các hoạt động của công ty, khi chúng tôi quyết định lấy lợi ích và sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu phát triển. An Thịnh Phát luôn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao dựa trên khả năng kết nối, xây dựng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước. Trong đó, việc tìm kiếm nguồn cung sản phẩm chất lượng cao và ổn định; đầu tư cho nhân sự, mạng lưới đại lý, hệ thống quản trị là những ưu tiên hàng đầu. Đối với các đối tác, chúng tôi luôn xem xét lựa chọn dựa trên quy tắc 5 điểm gồm chọn lọc - năng lực - trách nhiệm - chuyên nghiệp - sự cạnh tranh ", ông Bùi Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc cho biết.

Ban giám đốc công ty An Thịnh Phát chụp ảnh kỷ niệm cùng đại diện nhà máy Hanmi Natural Nutrition Inc (Ảnh: An Thịnh Phát).

Nhà máy Hanmi Natural Nutrition Inc được thành lập từ năm 1967, với gần 60 năm kinh nghiệm, hiện là một trong những tập đoàn hàng đầu về lĩnh vực sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc, sở hữu hàng trăm bằng sáng chế cho các nghiên cứu, phát hiện của mình trong lĩnh vực thực phẩm - dược phẩm, được xem là đối tác phù hợp với định hướng kinh doanh bài bản của An Thịnh Phát.

Hanmi Natural Nutrition Inc cho biết luôn chú trọng việc hoàn thiện quy trình sản xuất khép kín, tối ưu, đảm bảo chất lượng sản phẩm, đồng thời đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quan trọng của các tổ chức toàn cầu như GMP, HACCP…, đảm bảo cung ứng các sản phẩm chất lượng và an toàn cho An Thịnh Phát.

Công ty An Thịnh Phát tổ chức buổi tọa đàm doanh nghiệp để cùng phía nhà máy Hanmi hiểu rõ về nhau hơn (Ảnh: An Thịnh Phát).

Hanmi Natural Nutrition Inc và An Thịnh Phát cũng cùng nhau chia sẻ mục tiêu phục vụ tận tâm với mỗi khách hàng, để mỗi người dùng đều được sử dụng những sản phẩm tốt nhất, an toàn và hiệu quả nhất.

Theo đó, các sản phẩm của Hanmi Natural Nutrition Inc không chỉ đảm bảo chất lượng hàng đầu mà còn phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng mà An Thịnh Phát muốn hướng tới, là người dân tại Việt Nam có cơ hội sử dụng, ưa thích sử dụng các sản phẩm thiên nhiên với mức giá hợp lý, đồng thời là người hiểu rõ nhu cầu của chính cơ thể mình.

Với vị thế và tầm ảnh hưởng lớn trong ngành thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hàn Quốc, tiêu chí của Hanmi Natural Nutrition Inc khi lựa chọn đối tác cũng rất khắt khe. Các công ty muốn trở thành đối tác phải đáp ứng nhiều yêu cầu từ sản lượng, phân phối, mạng lưới cùng những cam kết về việc đảm bảo phân phối hàng chính hãng đến tận tay người tiêu dùng, tránh nguy cơ hàng kém chất lượng.

"Chúng tôi cũng chia sẻ một triết lý chung về việc coi cộng đồng khách hàng là người thân trong gia đình để tận tâm phục vụ. Bản thân An Thịnh Phát cho rằng, sự hợp tác giữa Hanmi Natural Nutrition Inc và An Thịnh Phát sẽ giúp hai công ty ngày càng phát triển lớn mạnh hơn, đồng thời giúp lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất đến với cộng đồng người tiêu dùng", ông Cheong wonyong - Giám đốc kinh doanh, đại diện Nhà máy Hanmi Natural Nutrition Inc - đánh giá.

Buổi lễ ký kết được diễn ra thành công tốt đẹp dưới sự chứng kiến của đại diện 2 bên (Ảnh: An Thịnh Phát).

Sau khi ký hợp đồng hợp tác chiến lược, công ty An Thịnh Phát và Hanmi Natural Nutrition Inc dự kiến tối ưu quy trình nhập khẩu nhằm giảm chi phí phát sinh, thông qua đó giảm giá thành sản phẩm khi đưa về thị trường Việt Nam, giúp người tiêu dùng có thể sử dụng các sản phẩm tốt nhất với giá cả hợp lý nhất nhằm tối ưu trải nghiệm.