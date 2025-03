LPBank ra mắt giao diện website mới: Nâng tầm kết nối, tối ưu trải nghiệm

Giao diện mới thân thiện, hiện đại

Với mục tiêu mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, LPBank đã thiết kế website mới tại địa chỉ https://lpbank.com.vn/ theo phong cách hiện đại, trẻ trung và sáng tạo. Giao diện website mang đậm dấu ấn thương hiệu LPBank với hai màu sắc chủ đạo là vàng và nâu, thể hiện một ngân hàng năng động, thân thiện, luôn nỗ lực mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, cổ đông, nhân viên và cộng đồng.

Từ phiên bản cũ với giao diện hiển thị đơn lẻ, website mới LPBank được nâng cấp sang giao diện "all in one" - tập hợp tất cả thông tin cần thiết trong một mặt trang và hiển thị theo chuỗi nội dung. Nhờ vậy, khách hàng chỉ cần thực hiện thao tác lướt lên - xuống đơn giản để tìm đọc nội dung, giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin và phù hợp với thói quen sử dụng thiết bị di động trong thời đại số.

Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) ra mắt giao diện website mới.

Tính năng hỗ trợ hiệu quả, tiện lợi

Trong phiên bản website mới, LPBank đã tích hợp thêm nhiều công cụ tính toán hữu ích, đóng vai trò như trợ thủ tài chính đáng tin cậy đồng hành cùng khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Trên website, công cụ quy đổi tỷ giá, tính lãi tiết kiệm hay khoản vay phải trả được thể hiện trực quan và trả kết quả tức thì, giúp khách hàng dễ dàng tính toán, đánh giá, làm căn cứ cân nhắc những quyết định tài chính quan trọng.

Ngoài công cụ tính toán, website LPBank còn nâng cấp các công cụ tra cứu, giúp khách hàng tra soát thông tin nhanh chóng và đầy đủ. Hiện khách hàng có thể kiểm tra sổ tiết kiệm, xem thông tin bảo lãnh, khám phá lãi suất tiền gửi và lãi suất cơ sở mới nhất trên phiên bản website mới LPBank. Ngoài ra, việc tìm hiểu thông tin sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi cũng trở nên dễ dàng với công cụ tìm kiếm qua từ khóa, hiện đã được nâng cấp thông minh hơn khi có thể hiển thị lịch sử và gợi ý từ khóa phù hợp.

Tối ưu trải nghiệm cho khách hàng

Website LPBank phiên bản mới mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cao với khả năng tối ưu hiển thị cho từng nhóm khách hàng. Khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư đều có các trang đích riêng biệt, giúp dễ dàng tìm thấy thông tin cần thiết. Các thông tin sản phẩm, dịch vụ, biểu phí và biểu mẫu được trình bày rõ ràng, logic, cho phép khách hàng thuận tiện trong tra cứu và so sánh.

Đồng thời, LPBank cũng tăng cường sự hiện diện của cổng hỗ trợ khách hàng trên website chính thức. Không chỉ đồng hành trong quy trình tư vấn sản phẩm, cổng hỗ trợ còn ghi nhận tất cả phản hồi về chất lượng dịch vụ và góp ý sản phẩm. Khách hàng có thể gửi yêu cầu và tra cứu tình trạng xử lý yêu cầu ngay trên website, giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính minh bạch trong quá trình giải quyết.

Lấy phương châm "khách hàng là trọng tâm", thời gian qua, LPBank không ngừng đầu tư vào chuyển đổi số và phát triển công nghệ, mang đến trải nghiệm vượt trội cho khách hàng.

Riêng trong năm 2024, ngân hàng đã ghi dấu nhiều thành tựu công nghệ quan trọng, tiêu biểu như trở thành tổ chức triển khai CoreBanking T24 nhanh nhất châu Á, theo đánh giá của Temenos và đưa vào vận hành hệ thống Kondor Treasury với tốc độ triển khai nhanh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Finastra xếp hạng. Năm 2024 cũng đánh dấu bước chuyển mình của ứng dụng ngân hàng số LPBank với giao diện mới, cùng hàng loạt tính năng và sản phẩm đột phá, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Để được hỗ trợ, khách hàng liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: *8668 / 024 62 668 668, truy cập website: https://lpbank.com.vn/ hoặc đến chi nhánh/phòng giao dịch LPBank gần nhất.