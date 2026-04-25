LPBank công bố tài liệu ĐHĐCĐ 2026: Thành lập ngân hàng con 100% vốn tại VIFC

Bên cạnh đó, ngân hàng trình phương án chia cổ tức tỷ lệ cao và chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP).

Điểm nhấn chiến lược: Thành lập ngân hàng con 100% vốn tại VIFC

Điểm nhấn trong tờ trình của Hội đồng Quản trị (HĐQT) LPBank là chủ trương thành lập Ngân hàng TNHH Một thành viên do LPBank sở hữu 100% vốn điều lệ để hoạt động tại VIFC.

Việc gia nhập VIFC là bước đi đón đầu xu hướng hình thành hệ sinh thái tài chính quốc tế, giúp LPBank đa dạng hóa nguồn thu ngoài mô hình truyền thống.

Pháp nhân mới này dự kiến sẽ tập trung vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như: dịch vụ tài chính quốc tế, quản lý tài sản, tư vấn đầu tư và đặc biệt là quản lý, đầu tư tài sản số. Bên cạnh đó, việc có mặt tại VIFC cũng giúp ngân hàng đa dạng hóa nguồn thu, nâng cao năng lực cạnh tranh và huy động nguồn vốn trung - dài hạn từ các đối tác chiến lược quốc tế với chi phí tối ưu.

Lợi nhuận kỷ lục, cổ đông "hưởng trái ngọt"

Song hành với chiến lược vươn tầm, LPBank tiếp tục chứng minh nền tảng tài chính vững vàng bằng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 ấn tượng.

Với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 14.268 tỷ đồng, ngân hàng dự kiến trình cổ đông phương án chi trả cổ tức tiền mặt với tổng tỷ lệ lên tới 30%. Đây là mức chi trả cao trên thị trường, thể hiện cam kết mạnh mẽ của HĐQT trong việc gia tăng lợi ích tối đa và chia sẻ thành quả kinh doanh với các cổ đông đã đồng hành cùng ngân hàng.

Tăng vốn qua ESOP, đãi ngộ xứng tầm

Bên cạnh đó, để củng cố nội lực cho giai đoạn phát triển mới, LPBank trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Ngân hàng lên kế hoạch phát hành tối đa 15 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương 0,5% số cổ phiếu đang lưu hành) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm và giải tỏa dần theo từng năm.

Việc tăng vốn điều lệ thông qua ESOP nhằm thu hút và giữ chân những nhân sự tài năng, tạo động lực để đội ngũ cán bộ nhân viên gắn bó và cống hiến hết mình cho mục tiêu chung của hệ thống.

Thời gian qua, LPBank gây ấn tượng với việc xây dựng và triển khai nhiều chính sách phúc lợi cho nhân viên, trong đó chính sách đãi ngộ, linh hoạt về thời gian và công bằng trong thu nhập là ba trụ cột xây dựng tổ chức bền vững - nơi mỗi cá nhân cảm thấy được tôn trọng, tin tưởng và trao quyền.

Ngân hàng áp dụng chính sách cho phép cán bộ nhân viên hoàn thành tốt hoặc vượt kế hoạch công việc được nghỉ làm từ 15h chiều thứ sáu hàng tuần.

Kiện toàn bộ máy nhân sự lãnh đạo chủ chốt

Về mặt nhân sự, HĐQT trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là bà Dương Hoài Liên (hiện là Trưởng ban Kiểm soát) và ông Phạm Quang Hưng (ứng viên thành viên độc lập).

Đồng thời, Ban Kiểm soát cũng dự kiến được kiện toàn với việc bầu bổ sung thêm các nhân sự có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán từ các tổ chức tín dụng lớn trong và ngoài nước.

Với tinh thần chủ động và thượng tôn pháp luật, LPBank cũng đưa ra dự thảo Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm.

Dù đang duy trì các chỉ số an toàn hoạt động ở mức cao, việc xây dựng các kịch bản ứng phó chi tiết giúp ngân hàng luôn sẵn sàng trước những biến động của thị trường, đảm bảo sự vận hành thông suốt và bảo vệ an toàn tuyệt đối tài sản cho khách hàng cùng cổ đông.

Sự kết hợp giữa tầm nhìn quốc tế tại VIFC, chính sách cổ tức đãi ngộ và nền tảng quản trị chặt chẽ đang phác thảo nên chân dung một LPBank năng động, sẵn sàng cho những nấc thang tăng trưởng mới trong năm 2026.