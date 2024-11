Lọc hóa dầu Bình Sơn hoàn thành chỉ tiêu sản lượng sản xuất năm 2024

Năm 2024, BSR thực hiện đợt bảo dưỡng tổng thể lần 5 Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất nên kế hoạch sản lượng đặt ra là hơn 5,7 triệu tấn sản phẩm so với trung bình hàng năm khoảng 6,4 - 6,7 triệu tấn.

Tuy nhiên, trước khi tiến hành bảo dưỡng tổng thể, có thời điểm NMLD Dung Quất đã hoạt động lên tới 118% công suất. Sau bảo dưỡng tổng thể thành công, Nhà máy đã hoạt động an toàn, ổn định ở công suất tối ưu. Như vậy, theo kế hoạch, dự kiến hết năm 2024, BSR sản xuất khoảng 6,6 tấn sản phẩm các loại, vượt 15% so với kế hoạch năm.

Ông Cao Tuấn Sĩ - Giám đốc NMLD Dung Quất cho biết tập thể cán bộ nhân viên BSR đã nỗ lực đảm bảo nhà máy vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả. An toàn công nghệ trong hoạt động sản xuất luôn được chú trọng và thực thi nghiêm túc, công tác kiểm tra, phát hiện sớm các mối nguy và xây dựng, triển khai các giải pháp kiểm soát rủi ro hiệu quả, nhất là đối với thiết bị quan trọng. BSR cũng đã linh hoạt, tối ưu trong việc điều chỉnh công suất chế biến, cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu thị trường, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

NMLD Dung Quất đang vận hành an toàn, ổn định ở công suất tối ưu (Ảnh: BRS).

Công tác bảo dưỡng được BSR tổ chức thường xuyên, tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có, tiết kiệm chi phí đảm bảo an toàn vận hành và hoạt động ổn định cho nhà máy; tập trung nâng cao tỷ lệ bảo dưỡng ngăn ngừa và giảm thiểu thời gian, khối lượng bảo dưỡng sửa chữa; nâng cao năng lực, trình độ tay nghề của đội ngũ bảo dưỡng, tăng cường ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, mức độ an toàn, tin cậy vận hành của thiết bị.

Quý III và nửa đầu quý IV, giá dầu thô biến động dẫn tới biên lợi nhuận ngành lọc dầu bị thu hẹp đã tạo ra áp lực tài chính cho các tập đoàn, công ty dầu khí trên toàn cầu. Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn không nằm ngoài bối cảnh khó khăn đó.

Để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và về đích kết quả sản lượng trước 43 ngày, BSR xây dựng và triển khai chiến lược quản trị biến động, tập trung vào công tác đảm bảo an toàn vận hành, đa dạng nguồn nguyên liệu sản xuất, tăng cường dự báo thị trường, xây dựng các kịch bản ứng phó, linh hoạt kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với sự biến đổi của thị trường.

Bên cạnh tăng cường tìm kiếm và chế biến các loại dầu mới, đặc biệt dầu nhập khẩu nhằm nâng cao khả năng linh hoạt của nhà máy, BSR nghiên cứu chế biến VGO/Residue (cấu tử trung gian) nhằm đảm bảo công suất của phân xưởng RFCC trong trường hợp chế biến dầu ít residue. BSR cũng đã triển khai thử nghiệm và đưa vào sử dụng các loại hóa phẩm xúc tác và phụ gia mới nhằm tăng tính cạnh tranh và tối ưu hóa sản xuất.

Sau gần 11 tháng, BSR hoàn thành nhiệm vụ sản xuất và xuất bán trên 40.000 m3 các loại nhiên liệu đặc chủng bao gồm Jet K, DO-L62, A83. Từ nay đến cuối năm, BSR tiếp tục sản xuất, xuất bán thêm 17.000 m3 nhiên liệu đặc chủng, đáp ứng hợp đồng.

BSR nghiên cứu và áp dụng thành công việc tăng sản lượng các sản phẩm có giá trị cao như ADO, Jet - A1, PP và tăng tỷ lệ sản phẩm xăng Mogas 95/Mogas 92 từ 40%/60% theo thiết kế ban đầu lên trên 70%/30%.

NMLD Dung Quất về đích sản lượng trước 43 ngày (Ảnh: BRS).

BSR tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và triển khai thử nghiệm tăng công suất một số phân xưởng công nghệ (CDU lên 118-120%, đưa SRU1 kết hợp SRU2 thử nghiệm công suất 130% nhằm tăng tối đa khả năng chế biến dầu thô có hàm lượng lưu huỳnh cao, PP lên 140% công suất...); tìm kiếm, đánh giá và chế biến thử nghiệm dầu thô, nguyên liệu trung gian mới; đánh giá và thử nghiệm các loại hóa phẩm xúc tác và phụ gia mới; tiếp tục nghiên cứu, triển khai sản xuất sản phẩm mới (Bio PP, PP compound sợi thủy tinh, PP ứng dụng y tế, SAF).

Trong khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, BSR đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng ESG hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, đồng thời, triển khai nâng cấp các phân hệ ý tưởng - cải tiến, sáng kiến và nhiệm vụ khoa học của hệ thống Văn phòng điện tử. Kết quả trong nghiên cứu khoa học 9 tháng đầu năm, BSR đã thực hiện 217 giải pháp cải tiến mang lại 340 triệu USD (tương đương 8.200 tỷ đồng doanh thu).