FTSE nâng hạng: Gần 79.000 tỷ đồng sẽ chảy vào cổ phiếu nào?

Trước phiên giao dịch tuần mới ngày 24/8, VN-Index tạm dừng ở mức 1.768 điểm, tăng 39 điểm (+2,26%) so với tuần trước.

Phiên cuối tuần qua, thông tin về việc Ngân hàng Nhà nước sẽ tái cấp vốn hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng đã kích hoạt dòng tiền chảy mạnh vào nhóm chứng khoán, bất động sản và ngân hàng, hàng loạt mã đóng cửa giá trần giúp VN-Index tăng mạnh.

Điểm trừ vẫn là đà bán ròng của khối ngoại với khoảng 2.660 tỷ đồng trong cả tuần, bất chấp việc FTSE Russell chốt danh mục cổ phiếu Việt Nam trong bộ chỉ số GEIS ngay rạng sáng 22/8 theo giờ Việt Nam.

Nhận định về chứng khoán tuần này, ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích Công ty chứng khoán Pinetree, cho rằng kịch bản cơ sở là "đà tích cực còn tiếp diễn ít nhất trong nửa đầu tuần, chỉ số hướng lên thử thách vùng kháng cự 1.810 điểm với biên độ cộng trừ 10 điểm".

Danh mục GEIS của FTSE đã chốt và sẽ có hiệu lực từ 21/9 với đợt đầu tiên chiếm 10% trọng số, đủ để neo giữ kỳ vọng dòng vốn ngoại quay lại trong tháng 9.

Nhà đầu tư kỳ vọng VN-Index sẽ giao dịch khởi sắc (Ảnh: Lam Giang).

Thông tin mới nhất được Công ty chứng khoán Vietcap cho hay, FTSE Russell đã nâng tỷ trọng của Việt Nam trong rổ chỉ số FTSE Emerging All Cap Index lên gần 50% so với trước đó, từ mức 0,329% (được công bố vào ngày 8/4) lên 0,49%.

Sự gia tăng này là nguyên nhân của hai yếu tố: mở rộng danh sách các cổ phiếu Việt Nam đủ điều kiện từ 23 lên 27 mã và tái cân bằng tỷ trọng của các thị trường khác. Các quỹ chỉ số sẽ triển khai theo lộ trình 4 đợt và giải ngân mua vào cổ phiếu Việt Nam trong vòng 1 năm kể từ tháng 9 tới.

“Với việc tỷ trọng của Việt Nam trong rổ chỉ số được gia tăng, dòng vốn từ các quỹ chỉ số có thể sẽ đạt mức 78.900 tỷ đồng thay vì 52.600 tỷ đồng trước đó. Thị trường sẽ có phản ứng tích cực trước thông tin này trong tuần tới”, chuyên gia của Vietcap nêu.

Ông Vũ Thành Huy, chuyên gia Quản lý danh mục đầu tư, Công ty cổ phần đầu tư FinSuccess, phân tích xét trên ba trụ cột cốt lõi định hình xu hướng trung và dài hạn bao gồm: triển vọng tăng trưởng doanh nghiệp, định giá và thanh khoản - lãi suất, thị trường đang hội tụ các yếu tố tại vùng định giá hấp dẫn để giải ngân.

Cụ thể, về định giá P/E của thị trường và VN-Index (loại trừ nhóm Vin) đang ở mức lần lượt là 12.6x và 10.2x. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức trung vị lịch sử (14.5x và 13.6x). Đặc biệt, định giá P/E (loại trừ nhóm Vin) đang ở trạng thái hiếm gặp với xác suất lịch sử chỉ khoảng 2,5%, phản ánh mức chiết khấu sâu của nhóm 400 doanh nghiệp còn lại trên thị trường.

Về tăng trưởng, kịch bản tăng trưởng lợi nhuận 15-20%/năm trong 2 năm tới là hoàn toàn khả thi. Điều này được củng cố bởi các đầu tàu vốn hóa lớn như nhóm ngân hàng (chiếm 25% vốn hóa) duy trì hạn mức tín dụng ổn định khoảng 15% trên nền lợi nhuận thấp.

“Những thách thức về lãi suất trong 6 tháng đầu năm chủ yếu đến từ chính sách tiền tệ thận trọng và các vấn đề về tỷ lệ an toàn hệ thống. Nhưng với tín hiệu nới lỏng từ Ngân hàng Nhà nước gần đây, kết hợp cùng sự kiện nâng hạng FTSE, kỳ vọng thị trường đã đi qua những giai đoạn khó khăn nhất của một chu kỳ giảm giá mang tính chu kỳ”, ông Huy nói.