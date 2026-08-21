FTSE nâng hạng: Chuyên gia nước ngoài nói về cơ hội “săn” cổ phiếu

Dự kiến ngày 21/8, FTSE Russell sẽ công bố danh mục cổ phiếu chính thức trong kỳ rà soát bán niên, trước khi danh mục có hiệu lực sau một tháng (21/9). Lúc này, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức chuyển từ nhóm thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Phóng viên Dân trí đã trao đổi với ông Matthew Smith, Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích Khối Khách hàng tổ chức, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, xung quanh dòng vốn ngoại chảy vào, cơ hội cũng như cho nhà đầu tư.

Yếu tố FTSE chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam có đủ sức kích hoạt một chu kỳ tăng giá mới trong những tháng cuối năm?

- Thực chất, câu hỏi cốt lõi ở đây là: “Chúng ta có nên mua đón đầu trước sự kiện nâng hạng của FTSE hay không?”

Ông Matthew Smith (Ảnh: MH).

Tôi cho rằng cần nhìn nhận một cách thực tế về quy mô dòng vốn sẽ chảy vào thị trường trong ngày 21/9. Đây là thời điểm FTSE chính thức loại Việt Nam hoàn toàn khỏi chỉ số thị trường cận biên. Trên thực tế, điều này khó gây ra áp lực rút vốn lớn do quy mô các quỹ chỉ số theo dõi FTSE Frontier Markets là khá hạn chế.

Việc Việt Nam được thêm vào danh mục thị trường mới nổi sẽ bù đắp cho lượng vốn rút ra này, nhưng cần lưu ý rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu với tỷ lệ hòa nhập đạt 10% trong đợt ngày 21/9. Theo tính toán của tôi, con số này tương đương với dòng vốn vào khoảng 150 triệu USD ngay trong ngày. Đây chắc chắn là một dòng tiền tích cực, nhưng chưa đủ để tạo ra một sự thay đổi cục diện cho toàn bộ thị trường.

Sự tham gia bổ sung từ các quỹ định lượng và các nhà đầu tư chủ động có thể sẽ gia tăng con số này, nhưng dòng vốn quy mô lớn hơn sẽ chỉ xuất hiện trong giai đoạn 6 tháng từ tháng 3/2027 đến tháng 9/2027. Đây là thời điểm 90% lượng vốn nâng hạng còn lại (ước tính khoảng 1,35 tỷ USD) chính thức giải ngân vào thị trường.

Sự kiện ngày 21/9 là tích cực và như một bước ngoặt mở ra triển vọng tươi sáng hơn phía trước. Dù vậy, riêng dòng vốn giải ngân trong ngày hôm đó khó có thể tạo ra một đợt tái định giá diện rộng trên toàn thị trường. Thay vào đó, diễn biến thanh khoản trong nước và khả năng áp lực thanh khoản được giải tỏa về cuối năm mới là động lực mang tính quyết định hơn.

Sau đợt điều chỉnh sâu vừa qua của VN-Index, nhiều cổ phiếu đã chiết khấu mạnh từ vùng đỉnh. Liệu mặt bằng định giá hiện tại đã đủ hấp dẫn để bắt đầu giải ngân?

- Xét về mặt kỹ thuật, bản thân VN-Index đã bước vào đợt điều chỉnh nếu tính mức giảm 10% từ đỉnh gần nhất vào tháng 5. Tuy nhiên, diễn biến của chỉ số lại có sự phân hóa lớn khi phụ thuộc quá nhiều vào một vài cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm tập đoàn đa ngành.

Thực tế, phần lớn các cổ phiếu thành phần đều đã giảm vượt mốc 10% - khoảng 3/4 số cổ phiếu trên VN-Index hiện đã vào xu hướng giảm giá, tức là đã giảm từ 20% trở lên so với đỉnh gần nhất. Điều này tạo ra áp lực nặng nề cho đa số nhà đầu tư, từ các nhà đầu tư cá nhân cho đến các quỹ đầu tư chủ động - những bên vốn đang có hiệu suất thấp hơn chỉ số tham chiếu.

Ở thời điểm hiện tại, nhiều doanh nghiệp sở hữu chất lượng kinh doanh cao, nền tảng cơ bản vững chắc và tăng trưởng lợi nhuận ổn định đang được giao dịch ở mức P/E chỉ 1 chữ số hoặc quanh mốc 10x - 13x. Khi xem xét tương quan với đà tăng trưởng lợi nhuận (vốn vẫn duy trì rất tích cực), chỉ số định giá PEG của nhiều cổ phiếu thậm chí đã rơi xuống dưới mức 0,5x.

Nhiều nhà đầu tư băn khoăn nên mua đón đầu trước sự kiện nâng hạng của FTSE? (Ảnh: Lam Giang).

Trong phân tích tài chính, một hệ số PEG dưới 1,0x thường được xem là vùng giá rất hấp dẫn đối với các doanh nghiệp chất lượng. Do đó, hoàn toàn có cơ sở để nhận định rằng nhiều cổ phiếu đang giao dịch ở vùng định giá sâu.

Tất nhiên, định giá “rẻ” tự nó không phải là ngòi nổ kích hoạt cổ phiếu tăng giá ngay lập tức - một cổ phiếu hoàn toàn có thể duy trì trạng thái định giá rẻ trong một thời gian dài. Dù vậy, thị trường luôn vận động theo chu kỳ nên chúng tôi kỳ vọng những tín hiệu tích cực hơn sẽ xuất hiện vào năm 2027.

Vì vậy, việc tích lũy các cổ phiếu chất lượng ở thời điểm hiện tại - trong lúc chờ đợi các yếu tố hỗ trợ xuất hiện trong trung hạn - là một chiến lược đầu tư hiệu quả.

Theo quan điểm của ông từ nay đến cuối năm, những nhóm ngành nào có khả năng dẫn dắt thị trường nhất?

- Một số cổ phiếu công nghiệp chọn lọc, nhóm sản xuất điện khí. Hầu hết các doanh nghiệp này đều tập trung vào thị trường nội địa hoặc mang tầm khu vực.

Đối với các nhóm ngành lớn hơn, nhà đầu tư có thể tăng tỷ trọng đối với nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu và tiêu dùng không thiết yếu. Ngoài ra, nhóm bất động sản dân cư kém tích cực nhưng một số doanh nghiệp phát triển bất động sản khu công nghiệp, hay bất động sản thương mại cũng triển vọng.

Về nhóm ngân hàng, mặt bằng định giá hiện đã ở mức “rất rẻ”, phần lớn do ảnh hưởng từ vấn đề thanh khoản và những lo ngại kéo dài về thị trường bất động sản. Một danh mục kết hợp giữa các ngân hàng thương mại cổ phần chất lượng cao và cổ phiếu trụ sẽ mang lại hiệu suất tốt - thậm chí là rất đột phá nếu điều kiện thanh khoản thị trường được cải thiện.

Đối với nhóm cổ phiếu chứng khoán, trong một bối cảnh thị trường giảm điểm âm thầm như hiện tại, rất khó để đưa ra quan điểm quá lạc quan