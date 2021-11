Lễ ký kết hợp tác và sự kiện Kick-off dự án Cullinan Hòa Bình Resort

Dân trí Ngày 6/11, tại Hòa Bình đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Hòa Bình và Công ty West Green Design - đơn vị thiết kế và thi công cảnh quan Canada. Đồng thời tổ chức sự kiện Kick - off "Núi lửa Cullinan Hòa Bình Resort".

Cullinan Hòa Bình Resort chính thức "bắt tay" với công ty thiết kế uy tín nhất nhì Canada

Trong chặng đường 15 năm với những nỗ lực không ngừng, Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Hòa Bình đã liên tiếp đạt được những thành công nhất định trong việc đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh như Khu công nghiệp Lương Sơn, Cảng Chân Dê... Những kỳ vọng về mảnh đất vùng Tây Bắc không chỉ dừng lại ở đó, Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Hòa Bình với tầm nhìn, chiến lược sâu rộng đã tiếp tục đầu tư phát triển du lịch ở đảo Sung. Đồng thời nhanh chóng nắm bắt cơ hội khi năm 2016, Thủ tướng đồng ý chủ trương lập quy hoạch khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình.

Tham dự lễ ký kết còn có sự góp mặt của Đơn vị phát triển kinh doanh VME Group, Đơn vị thiết kế công trình biệt thự - Công ty Cổ phần Kiến trúc APDI, đại diện các đơn vị phân phối bất động sản uy tín đầu ngành và hơn 150 chuyên gia kinh doanh của dự án Cullinan Hòa Bình Resort.

Dự án Cullinan Hòa Bình Resort sở hữu vị trí đắc địa biệt lập tại đảo Sung - đảo tự nhiên lớn nhất trong lòng hồ Hòa Bình với quy mô 43,67 ha với mật độ xây dựng chỉ 14,2%. Cullinan Hòa Bình Resort mang tâm huyết và khát vọng nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng văn hóa 5 sao, được đầu tư bài bản, quy hoạch cảnh quan đồng bộ nhờ quy tụ những đội ngũ đơn vị thiết kế, thi công hàng đầu và vận hành bởi đơn vị quốc tế - Banyan Tree Group. Đặc biệt, 32 căn biệt thự Sancie Villas phiên bản giới hạn của Cullinan Hòa Bình Resort - "nơi trú ẩn" thỏa mãn nhu cầu "sống chậm", giúp chủ nhân sở hữu những trải nghiệm độc tôn với chuỗi tiện ích đẳng cấp.

Cullinan Hòa Bình Resort

Tại sự kiện quan trọng này, ông Vũ Duy Bổng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Hòa Bình đã có những chia sẻ: "Chúng tôi kỳ vọng biến mảnh đất này thành khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, đồng thời nghiên cứu và sản xuất du thuyền 2 thân tiêu chuẩn EU có sức chứa gần 500 hành khách. Tôi tin rằng với kinh nghiệm dày dặn và thành tựu của West Green Design trong lĩnh vực thiết kế, thi công cảnh quan, cùng với đội ngũ kiến trúc sư tài năng, dự án Cullinan Hòa Bình Resort sẽ trở thành khu nghỉ dưỡng đầu tiên đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao của tỉnh Hòa Bình, là điểm sáng trong phân khúc bất động sản miền Bắc".

Ông Vũ Duy Bổng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Hòa Bình.

Ngoài ra, phát biểu tại buổi lễ, ông Joao Manuel - Giám đốc Thiết kế West Green Design đã có những chia sẻ về ý tưởng thiết kế dự án: "Sự hợp tác giữa West Green Design và chủ đầu tư Cullinan Hòa Bình Resort xuất phát từ quan điểm chung về phát triển dự án. Chúng tôi đều hướng tới sự bền vững, bảo tồn các yếu tố thiên nhiên để biến nơi đây thành điểm đến đáng tự hào của Việt Nam và nổi danh vượt qua biên giới. West Green Design nhận thấy dự án có tiềm năng rất lớn bởi lợi thế vị trí, địa hình khi được sở hữu view nhìn 360 độ tuyệt vời. Mọi công trình thiết kế sẽ được bao phủ bởi cảnh quan và sắc đẹp thiên nhiên, điều này sẽ khiến cho dự án trở nên vô giá và nổi bật hơn cả. Tôi hy vọng đây sẽ là điểm du lịch tiềm năng không thể thiếu cho du khách thế giới khi muốn trải nghiệm du lịch văn hóa tại Việt Nam".

Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng về sự hợp tác giữa Cullinan Hòa Bình Resort và West Green Design sẽ mang lại nhiều tiềm năng cho nhà đầu tư, cơ hội sở hữu cho khách hàng và cư dân tương lai.

Đến với Cullinan Hòa Bình Resort, những chủ nhân tương lai sẽ được sống trong không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp hòa cùng thiên nhiên đậm chất nguyên bản được lồng trong hệ thống 100+ tiện ích, nâng tầm trải nghiệm độc đáo "all in one". Từ tiện ích nhà hàng All Day Dining, khu thể thao dưới nước, công viên trung tâm, công viên đá... đến các dịch vụ theo tiêu chuẩn đẳng cấp quốc tế như bến thuyền Cullinan và bến thuyền cảng Ngòi Hoa, clubhouse Pông Khim, Lounge - Bar - Cigar, khu Trekking, khu Camping, khu thiền trong rừng... Tất cả được đặt trên nền tự nhiên và kết nối sâu sắc với thiên nhiên, tạo nên một không gian riêng tư đầy thư thái.

"Phun trào" năng lượng với sự kiện Kick-off "Núi lửa Cullinan Hòa Bình Resort"

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Cổ phần Đầu tư du lịch Hòa Bình đã kick - off hơn 150 "chiến binh" chuyên viên kinh doanh. Với chủ đề "Núi lửa Cullinan Hòa Bình Resort", sự kiện đã diễn ra trong không khí tưng bừng, tràn đầy nhiệt huyết mang ý nghĩa khuấy động tinh thần, tiếp thêm năng lượng cho đội ngũ chuyên viên kinh doanh giàu kinh nghiệm trong hành trình đưa 32 căn biệt thự Sancie Villas độc bản đến với những chủ nhân duy mỹ.

Hơn 150 chuyên viên kinh doanh cùng tham gia lễ kick-off và xếp hình tên dự án Cullinan Hòa Bình Resort.

Đây cũng là Lễ ra quân có quy mô hoành tráng với lực lượng chuyên gia bán hàng tham dự lớn nhất từ trước đến nay tại đảo Sung. Tại lễ kick-off, bà Vũ Ánh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Hòa Bình cho biết, phương châm phát triển của công ty là mang đến những sản phẩm với chất lượng cao, những sản phẩm có lợi nhuận tốt cho khách hàng. Chính vì vậy, chủ đầu tư luôn tìm kiếm những đơn vị phát triển kinh doanh, những đối tác có tâm, có tầm và uy tín trên thị trường.

Vượt trội với những lợi thế khác biệt, Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Hòa Bình cùng sự song hành với các đơn vị đối tác sẽ kiến tạo nên Cullinan Hòa Bình Resort trở thành quần thể phức hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp và độc đáo nhất Hòa Bình. Được đầu tư hoàn hảo về hệ thống tiện ích "siêu khủng" kết hợp với kiến trúc độc đáo, hiện đại, dự án sẽ mang đến một không gian nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thư giãn và chăm sóc sức khỏe thời thượng mang tầm đẳng cấp quốc tế.

Cullinan Hòa Bình Resort

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Du lịch Hòa Bình.

Đơn vị phát triển kinh doanh: Công ty CP Bất Động Sản VME.

Đại lý chính thức: Vland, Đất Việt 24h, Liên minh An Phát Land - Kim Group, Liên minh GVC - TGT Land.

Đơn vị tư vấn phát triển dự án: CBRE.

Trường Thịnh