Lễ hội Hương vị Australia 2022.

Sáng 5/5, chương trình Hương vị Australia tại chuỗi siêu thị Kingfoodmart đã khai mạc với sự tham gia của đại diện Lãnh sự quán Australia và đại diện chuỗi siêu thị Kingfoodmart.

Đại diện Lãnh sự quán Australia phát biểu tại sự kiện khai mạc chương trình (Ảnh: Kingfoodmart).

Taste of Australia là chuỗi sự kiện do Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Australia tổ chức hàng năm nhằm giới thiệu tinh hoa ẩm thực, phong cách nấu ăn và văn hóa Australia tới người tiêu dùng Việt Nam. Lễ hội Taste of Australia năm nay sẽ bao gồm các sự kiện trên khắp cả nước với những chương trình khuyến mãi đặc sắc cùng các sự kiện giới thiệu ẩm thực và văn hóa Australia. Đón chào sự kiện đặc biệt này, Kingfoodmart mang đến các ưu đãi hấp dẫn, lên đến 30% cho toàn bộ sản phẩm nhập khẩu từ Australia tại các siêu thị trong hệ thống.

Cắt băng mừng khai mạc lễ hội Hương vị Australia 2022 tại Kingfoodmart (Ảnh: Kingfoodmart).

Australia là quê hương của các loại thực phẩm và rượu vang đẳng cấp thế giới. Nổi tiếng toàn cầu với việc sản xuất và khai thác bền vững cùng kinh nghiệm xuất khẩu đến thị trường châu Á, Australia là đối tác mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam các sản phẩm chất lượng cao từ thịt, hoa quả, ngũ cốc và các sản phẩm từ sữa đến các hải sản cao cấp như tôm hùm, bào ngư, hàu và rượu vang.

Khu trưng bày sản phẩm Australia tại Kingfoodmart (Ảnh: Kingfoodmart).

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy - CEO Kingfoodmart cho biết, Kingfoodmart hân hạnh và vinh dự khi được tham gia chuỗi hoạt động lễ hội Hương vị Australia - Taste of Australia tại Việt Nam, trở thành một phần của chiếc cầu nối giữa nền văn hóa ẩm thực Việt và văn hóa ẩm thực Australia.

Để biết thêm thông tin về các chương trình ưu đãi hấp dẫn và cập nhật về các sự kiện trong chuỗi lễ hội Hương vị Australia 2022, truy cập trang Facebook của Taste of Australia và hệ thống siêu thị Kingfoodmart.