Lãnh đạo Vinasun bị giảm thù lao từ 50 triệu đồng chỉ còn 10 triệu/tháng

Theo tài liệu họp cổ đông của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam - Vinasun (mã chứng khoán: VNS), năm 2025, doanh thu thuần công ty đạt khoảng 883 tỷ đồng, giảm gần 12% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 39 tỷ đồng, giảm 53%. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp chỉ còn 1.773 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ.

Ban lãnh đạo cho biết, năm 2025 tiếp tục là một năm nhiều biến động sâu rộng về địa chính trị, tài chính và kinh tế toàn cầu... Doanh nghiệp đặc biệt nhấn mạnh các rủi ro về suy thoái kinh tế, thị trường năng lượng, biến động giá xăng dầu khiến chi phí phục vụ vận tải tăng vọt.

Bên cạnh đó, cạnh tranh khốc liệt cùng với sự suy giảm sức mua, sức tiêu dùng đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực vận tải hành khách bằng taxi.

Trong bối cảnh đó, kết quả kinh doanh của Vinasun ghi nhận sự suy giảm rõ rệt. Với tình hình trên, công ty trình cổ đông phương án thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát ở mức khá thấp.

Cụ thể, Chủ tịch HĐQT dự kiến nhận 10 triệu đồng/tháng, các thành viên HĐQT 8 triệu đồng/tháng; Trưởng Ban Kiểm soát nhận 5 triệu đồng/tháng, còn các thành viên Ban Kiểm soát và kiểm toán nội bộ là 4 triệu đồng/tháng. Mức đề xuất này giảm đáng kể so với trước đây.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Chủ tịch HĐQT Tạ Long Hỷ nhận thù lao hơn 573 triệu đồng trong năm, tương đương bình quân gần 47,8 triệu đồng/tháng; năm 2024 con số này còn cao hơn, khoảng 603 triệu đồng, tương ứng hơn 50 triệu đồng/tháng. Diễn biến này phần nào phản ánh nỗ lực tiết giảm chi phí trong bối cảnh lợi nhuận suy giảm mạnh.

Quy mô nhân sự của doanh nghiệp cũng thu hẹp đáng kể. Cuối năm 2025, Vinasun còn 1.407 lao động, trong khi năm 2015 là 17.047 người, tương đương mức giảm 15.640 nhân sự sau một thập kỷ.

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp dự báo tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn. Theo đó, Vinasun dự kiến tập trung chủ yếu vào chiến lược duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, gắn với việc tăng cường tái cấu trúc toàn diện và quản trị rủi ro.

Công ty đặt mục tiêu doanh thu gần 903 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 2% so với thực hiện năm 2025, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến gần 33 tỷ đồng, giảm hơn 16%. Trong năm tới, doanh nghiệp định hướng tiếp tục tái cấu trúc, đầu tư thêm xe hybrid nhằm tối ưu chi phí nhiên liệu, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và cải tiến hệ thống kết nối, thanh toán.

Về phương án phân phối lợi nhuận, doanh nghiệp tiếp tục sẽ không chia cổ tức trong năm 2026 mà sẽ trích 7% lợi nhuận trước thuế cho quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động và dành 5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để thưởng cho ban điều hành.