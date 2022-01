Kỷ niệm 10 năm thành lập Bệnh viện phụ sản An Thịnh - Dấu son đáng nhớ!

Dân trí Tối ngày 31/12/2021, Bệnh viện phụ sản An Thịnh đã tổ chức chương trình trực tuyến "Buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Bệnh viện An Thịnh". Chương trình đã kết thúc nhưng vẫn để lại cho người xem những ấn tượng không thể nào quên.

Buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Bệnh viện An Thịnh để lại trong lòng khán giả những ấn tượng khó phai.

Mặc dù, đây là buổi lễ trọng đại và ý nghĩa đối với Bệnh viện An Thịnh nhưng Bệnh viện vẫn không quên nhiệm vụ đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch:

- Buổi lễ kỉ niệm được tổ chức trực tuyến với quy mô nhỏ, dưới 15 người.

- Các khách mời đều được xét nghiệm Covid-19 trước giờ ghi hình.

Chương trình trực tuyến "Buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Bệnh viện phụ sản An Thịnh" diễn ra trong không khí rộn ràng, tưng bừng của ngày kết thúc năm với sự có mặt của các vị đại biểu khách quý, các bác sĩ, chuyên gia nổi tiếng tại Bệnh viện phụ sản An Thịnh và Bệnh viện Đức Phúc, cùng với sự chứng kiến của đông đảo khách hàng theo dõi trên hệ thống fanpage trực tuyến.

Là bệnh viện tư nhân chuyên khoa về Sản - Phụ khoa được thành lập đầu tiên ở miền Bắc, An Thịnh luôn kiên trì với phương châm "Lấy khách hàng là trung tâm". Bệnh viện luôn không ngừng đổi mới, phát triển mạnh về y tế chuyên sâu để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các khách hàng, luôn đặt mục tiêu mang đến sự hài lòng và an tâm tuyệt đối tới khách hàng bằng tất cả sự chân thành và cái tâm với nghề.

Trải qua một thập kỷ xây dựng và phát triển, Bệnh viện phụ sản An Thịnh đã khẳng định được vị thế nhất định, trở thành địa chỉ tin cậy khi điều trị thành công cho rất nhiều trường hợp vô sinh hiếm muộn, thực hiện theo dõi và quản lý thai kỳ cho hàng ngàn mẹ bầu, hỗ trợ hàng ngàn thai phụ "vượt cạn" thành công, sinh ra những em bé thông minh, khỏe mạnh.

Trong buổi lễ, ông Vũ Hoàng Nguyên - Chủ tịch HĐQT Bệnh viện phụ sản An Thịnh đã ôn lại chặng đường 10 năm và tri ân với những cống hiến thầm lặng, hăng say của đội ngũ các bác sĩ, cùng với đó là sự đồng lòng, bền chí của toàn thể ban lãnh đạo và các cán bộ nhân viên công tác tại bệnh viện.

Ông Vũ Hoàng Nguyên - Chủ tịch HĐQT Bệnh viện phụ sản An Thịnh ôn lại chặng đường 10 năm đầy ý nghĩa của bệnh viện.

Đồng thời, để đạt được những thành quả như ngày hôm nay, lãnh đạo bệnh viện cũng gửi lời cảm ơn đến sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, của chính phủ, các bộ, ban ngành từ trung ương đến địa phương; cảm ơn ban lãnh đạo Bệnh viện phụ sản Trung ương, Bệnh viện phụ sản Hà Nội và các đồng nghiệp vì đã ủng hộ, giúp đỡ.

Trải qua 10 năm phát triển không ngừng, An Thịnh xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý khách hàng và đối tác đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng bệnh viện. Chặng đường một thập kỷ vừa qua chỉ mới là sự khởi đầu cho sứ mệnh phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và sẽ là điểm bắt đầu cho một đoạn đường mới phát triển hơn, thành công hơn, mang tới những trải nghiệm dịch vụ trọn vẹn hơn nữa tới toàn thể các khách hàng.

BS Phạm Vũ Thư - Phó Giám đốc Bệnh viện phụ sản An Thịnh chia sẻ những kỉ niệm đáng nhớ khi đồng hành cùng An Thịnh.

Tại buổi lễ kỷ niệm này, bệnh viện cũng triển khai ký kết hợp tác và hỗ trợ chuyên môn với Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc. Đây là bước đánh dấu sự phát triển quan hệ giữa hai bên, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ y tế hai bên chia sẻ kinh nghiệm và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các khách hàng trong tương lai.

Ký kết hợp tác toàn diện giữa Bệnh viện phụ sản An Thịnh với Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc.

Có thể thấy, hợp tác giữa hai bệnh viện có ý nghĩa rất lớn. Điều này không chỉ cho thấy sự liên kết, hợp tác chặt chẽ giữa Bệnh viện phụ sản An Thịnh với Bệnh viện Đức Phúc mà còn giúp đưa dịch vụ hỗ trợ sinh sản và điều trị vô sinh hiếm muộn ứng dụng tại bệnh viện đã mở ra một bước phát triển mới cho Bệnh viện An Thịnh, nâng cao hơn nữa thương hiệu và vị thế của bệnh viện trong cả lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, điều trị vô sinh hiếm muộn và sản - phụ khoa.

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Bệnh viện phụ sản An Thịnh đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Tham dự chương trình còn có sự xuất hiện đặc biệt của ca sĩ Mỹ Linh. Các nhạc phẩm được ca sĩ Mỹ Linh thể hiện trong chương trình: "Sống như những đóa hoa", "Em mơ về anh" và "Khúc giao mùa" với giai điệu ngọt ngào không chỉ như 1 món quà tinh thần tri ân đến đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện An Thịnh mà còn như lời chúc mừng năm mới trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - năm mới tới toàn thể quý khách hàng theo dõi chương trình trực tuyến của Bệnh viện phụ sản An Thịnh.

Sự hiện diện của ca sĩ Mỹ Linh khiến buổi lễ trở nên bùng nổ hơn.

Hành trình 10 năm đầy viên mãn đã khép lại, mở ra giai đoạn mới về sự phát triển thịnh vượng của Bệnh viện An Thịnh. An Thịnh sẽ tiếp tục theo đuổi sứ mệnh đồng hành cùng các gia đình Việt trên chuyến xe hạnh phúc đón chào con yêu. Cùng với sự kiên tâm và bền chí, bệnh viện nhất định sẽ tiếp tục chinh phục những mốc son mới, không chỉ là 10 năm mà là 20, 30 năm và còn tiến xa hơn nữa.

Trường Thịnh