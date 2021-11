Ký kết "xuất khẩu" bất động sản (BĐS) High-touch The Filmore Da Nang ra thế giới

Dân trí Sau lễ ký kết ngày 25/11/2021 với Filmore Development, Asia Bankers Club, Golden Emperor và Ashton Hawks là đại lý chính thức phân phối dự án The Filmore Da Nang cho người nước ngoài tại Hồng Kông, với mức giá từ 2,2 triệu đô la Hồng Kông.

The Filmore Da Nang là dự án được xây dựng theo concept High-touch với lối kiến trúc và màu sắc tinh tế, trang nhã mang đậm chất nghệ thuật mà vẫn sang trọng, hiện đại. Dự án nằm ở vị trí vàng của khu vực trung tâm bên sông Hàn, sở hữu đầy đủ tiện ích phức hợp liền kề như: khu vực kinh doanh và mua sắm, công viên và trường học chỉ trong vài phút, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng trong 10 phút và khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng khoảng 30 phút. Điều này khiến The Filmore Da Nang trở thành một lựa chọn hoàn hảo cho tầng lớp tinh hoa và các chuyên gia nước ngoài có nhu cầu an cư tại Đà Nẵng.

Ông Kingston Lai, CEO của Asia Bankers Club, Golden Emperor và Ashton Hawks tin rằng những dự án phân khúc BĐS hạng sang có khả năng chống chịu khủng hoảng, thử thách và giữ vững giá trị theo thời gian. Ông cũng nhận định The Filmore Da Nang là một trong những dự án hạng sang nổi bật tại thị trường Đà Nẵng thực sự đáp ứng được các tiêu chuẩn toàn cầu về chất lượng sản phẩm và phong cách sống giàu cảm xúc. Bên cạnh đó, khách hàng tại Hong Kong không còn xa lạ với tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường BĐS Việt Nam.

Ông Nguyễn Tấn Danh, Chủ tịch Filmore cho biết: "3 ngành công nghiệp chính của Đà Nẵng đang đóng vai trò là động lực kinh tế, giúp tăng GDP bình quân đầu người. Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tư nước ngoài đang đổ vào việc thiết lập các cơ sở sản xuất tại đây, đặc biệt là từ 2 doanh nghiệp LG và Fujikin, tạo nên nhu cầu lớn về nhà ở chất lượng dành cho người nước ngoài."

Dự án sở hữu 206 căn hộ cao cấp với giới hạn số lượng 61 căn hộ dành cho người nước ngoài. Kích thước của căn hộ dao động từ 48-125 m2 (gồm các căn hộ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ - Duplex, Dual Key, Sky Terrace). Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2023.

