KVT tổ chức hội thảo "An toàn tàu và xe bồn năm 2022"

Đây là sự kiện định kỳ, nằm trong Chương trình hợp tác quản lý, điều hành và bảo đảm an toàn tại Kho cảng PV GAS Vũng Tàu (KCTV) và Kho LPG Gò Dầu của PV GAS.

Hội thảo an toàn tàu và xe bồn năm 2022 vừa diễn ra tại Vũng Tàu.

Hội thảo là cuộc làm việc đa chiều, với mục đích đánh giá các kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh năm 2021, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị vận chuyển LPG bằng tàu - xe bồn, ghi nhận, giải quyết những điểm tồn tại và tìm ra các giải pháp cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý an toàn tàu - xe bồn tại Kho cảng PV GAS Vũng Tàu (KCTV) và Kho LPG Gò Dầu của PV GAS.

Trong năm 2021, Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động rất lớn tới hoạt động của KVT và của các đối tác, khách hàng. Tuy nhiên, với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cơ quan quản lý nhà nước, sự phối hợp tích cực của các đơn vị khách hàng; sự quyết tâm của tập thể KVT nói chung, KCTV nói riêng, hoạt động sản xuất kinh doanh tại KVT/KCTV vẫn được duy trì ổn định.

Thích ứng với tình hình mới trong thực hiện mục tiêu kép "Vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh - vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả", KVT đã gặt hái được những kết quả khích lệ, với sản lượng hàng qua cảng đạt khoảng 1,6 triệu tấn, tổng số lượt xe bồn là hơn 27.000 lượt, hơn 1.100 lượt tàu làm hàng. Công tác xuất hàng tại trạm nạp Thị Vải (TNTV) và Kho LPG Gò Dầu (KGD) vẫn đảm bảo an toàn, hiệu quả và đạt được các kỷ lục mới. Cụ thể vào ngày 27/6/2021, tại KGD đã xác lập kỷ lục với 816,73 tấn LPG được xuất cho 46 lượt xe bồn; ngày 19/1/2022, tại TNTV đã thiết lập kỷ lục mới với 1569,32 tấn LPG được xuất cho 86 xe bồn.

KVT đã thực hiện kiểm tra an toàn lần đầu cho 19 lượt và kiểm tra định kỳ 256 lượt xe bồn; tiến hành kiểm tra lần đầu 13 lượt và kiểm tra định kỳ 47 lượt phương tiện thủy, trong đó có 21 tàu mang quốc tịch nước ngoài. Qua các đợt kiểm tra, KVT đã đưa ra kiến nghị xử lý các vấn đề tồn tại trong công tác an toàn tàu, xe bồn. Cụ thể như: Điều kiện an toàn của xe, rò rỉ, trang thiết bị PCCC, kỹ thuật an toàn, hồ sơ pháp lý, hệ thống quản lý, thiết bị công nghệ, thiết bị hỗ trợ tàu cập rời, mức độ rỉ sét của tàu, thiết bị làm hàng… Các tồn tại này đều được ghi nhận và có biện pháp xử lý phù hợp.

Lãnh đạo Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) phát biểu tại hội thảo.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, KVT cũng chủ động đưa ra nhiều biện pháp cải tiến, nâng cao công tác chăm sóc khách hàng. Đó là chủ động thực hiện tinh giản các hồ sơ, thủ tục, tăng cường áp dụng số hóa ở tất cả các khâu nhằm giảm thời gian cho nhà thầu, chấp thuận kết quả kiểm tra của các đơn vị trực thuộc trong cùng Tổng công ty. Việc nâng công suất các cầu cân, cải tạo bãi đậu xe bồn, hỗ trợ nước, khăn lạnh, ô cho lái xe; thường xuyên cập nhật chính sách, quy định liên quan để đảm bảo công tác kiểm tra an toàn tuân thủ theo quy định của pháp luật… cũng được chú trọng

Tại hội thảo, có rất nhiều ý kiến đóng góp từ các đại biểu tham dự. Đại diện lãnh đạo KVT đã ghi nhận, tiếp thu và xem xét giải quyết các góp ý từ các đại diện chủ hàng, khách hàng, nhà thầu vận chuyển để công tác quản lý an toàn tàu xe bồn ngày một hoàn thiện hơn.

Các khách hàng nhận định, trong những năm qua, KCTV phát triển ngày càng lớn mạnh, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất khang trang, KCTV cũng đã liên tục cải tiến, dần loại bỏ những quy định không còn phù hợp trong công tác đảm bảo an toàn tàu, xe bồn để đáp ứng theo những tiêu chuẩn, công ước quốc tế tốt hơn.

Trong năm 2022, để công tác an toàn tàu và xe bồn ngày một tốt hơn, KVT kiến nghị các bên liên quan tuân thủ và thực hiện đầy đủ một số nội dung như: đảm bảo an toàn trong quá trình tàu hành hải và cập rời; các chủ tàu, đại lý cần tuân thủ nội quy, quy trình điều động của Cảng vụ và chủ cảng, lưu ý công suất tàu lai và kinh nghiệm của thuyền trưởng. Các bên cần tăng cường trao đổi thông tin trong quá trình cập rời và hành hải theo kế hoạch điều độ của cảng; tuân thủ các quy định về kiểm soát dịch bệnh Covid-19, quy định về xuất, nhập cảnh. Chủ phương tiện chú trọng và đầu tư các trang thiết bị an toàn, đào tạo kết hợp đánh giá định kỳ để nâng cao chất lượng nhân sự vận hành. Ngoài ra cần tăng cường công tác Bảo dưỡng sửa chữa, đặc biệt là các thiết bị cảnh báo an toàn, đường ống làm hàng và thiết bị PCCC.

KVT cam kết tuân thủ tuyệt đối các điều khoản ký kết giữa các bên. Bên cạnh đó, KVT mong được các bên liên quan trao đổi kịp thời các vấn đề khó khăn, tồn tại trong công tác đảm bảo an toàn tàu, xe bồn, chất lượng dịch vụ cho chủ cảng để cùng thảo luận và có giải pháp xử lý phù hợp.

Trong tương lai, đặc biệt sau khi Dự án Kho LNG 1 triệu tấn và hệ thống cầu cảng mới được đưa vào vận hành, KCTV được định hướng phát triển mạnh, chuyên nghiệp về dịch vụ cảng. Với lợi thế về mặt địa lý, nhân sự trẻ trung, năng động với nhiều kinh nghiệm vận hành cũng như dư địa phát triển dồi dào, ngoài việc phục vụ nhu cầu nội bộ, KCTV sẽ cung cấp dịch vụ cảng cho các khách hàng khác có nhu cầu. PV GAS/KVT sẽ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và mở rộng sản xuất tại KCTV; tiếp tục cải tạo môi trường làm việc để cung cấp dịch vụ tới khách hàng ngày một tốt hơn, đa dạng hơn.

Bằng sự nỗ lực hết mình và sự phối hợp chặt chẽ từ phía đối tác - khách hàng - nhà thầu vận chuyển, KVT tin tưởng công tác đảm bảo an toàn giao nhận sản phẩm lỏng bằng tàu và xe bồn tại KVT nói chung và KCTV nói riêng sẽ ngày càng an toàn - hiệu quả.