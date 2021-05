KVT đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định dù đang cao điểm dịch Covid-19

Dân trí Công ty Chế biến khí Vũng tàu (KVT) đang nỗ lực phòng chống dịch, cũng như giữ nhịp độ lao động khẩn trương, liên tục; không làm gián đoạn các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cán bộ công nhân viên (CBCNV), vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) liên tục và hiệu quả, Ban lãnh đạo Công ty Chế biến khí Vũng tàu (KVT) đã xây dựng và quán triệt các quyết định, giải pháp, phương án đến tất cả các bộ phận, đơn vị sản xuất và người lao động, bảo đảm an toàn phòng chống dịch, cũng như giữ nhịp độ lao động khẩn trương, liên tục; không làm gián đoạn các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tàu vào nhận LPG tại Cảng PV GAS Vũng Tàu.

Đối với các công trình khí như: Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố (GPP), Kho cảng PV GAS Vũng tàu (KCTV), Kho Gò Dầu (KGD) là nơi có sự tiếp xúc với khách hàng, nhà thầu, đặc biệt công trình KCTV với giao diện vận hành đa dạng, tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến dịch bệnh khi thường xuyên phải đón nhận các tàu hàng từ nước ngoài thì các biện pháp phòng chống dịch càng được siết chặt và thực hiện nghiêm ngặt hơn bao giờ hết.

Tất cả nhà thầu phải khai báo y tế bằng QR code và thực hiện cấp phép tại phòng riêng. KVT triển khai sử dụng mặt nạ chống giọt bắn cho lực lượng bảo vệ, giám sát khi tiếp xúc với nhà thầu; phun khử trùng tàu và xe bồn ngay khi đến công trình khí. Toàn thể CBCNV KVT được trang bị đầy đủ và yêu cầu thực hiện nghiêm việc mang khẩu trang y tế, sát khuẩn, giãn cách cự ly… khi làm việc; được khuyến cáo đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch tại gia đình; tích cực tham gia phòng chống dịch cùng địa phương nơi cư trú.

Sát khuẩn cho xe vào công trình khí.

Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đảm bảo SXKD nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo công ty cùng sự đoàn kết và bản lĩnh của tập thể CBCNV, KVT đã đạt được những kết quả đáng kể.

Tính đến tháng 05 năm nay, về công tác SXKD, tại GPP: Sản lượng LPG và Condensate vượt kế hoạch (KH) 05 tháng đầu năm, LPG đạt 100.14% KH, Condensate đạt trên 110% KH. Khí ẩm NCS2 đóng góp vào việc gia tăng 65% sản lượng khí ẩm năm nay và góp phần làm gia tăng 27% so với cùng kỳ.

Tại KCTV, lượng hàng LPG qua kho đạt 178% so với kế hoạch 5 tháng đầu năm, đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong công tác xuất hàng cho 11.136 xe bồn & xuất/nhập 485 tàu; vòng quay kho lạnh tăng khoảng 19% so với cùng kỳ 2020. Tại KGD, vòng quay kho tăng mạnh, hơn 51% so với cùng kỳ 2020.

Thực hiện khử khuẩn cho tất cả CBCNV và khách đến công trình khí.

Công tác vận hành, an ninh an toàn, bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) tại các công trình khí được duy trì và kiểm soát tối ưu, đảm bảo an toàn tuyệt đối, đúng tiến độ trong điều kiện dịch Covid-19 đang bùng phát. Đặc biệt, các đầu việc BDSC kéo dài với nhiều nhân sự nhà thầu tham gia cũng được hoàn thành tốt đẹp. Công tác tiếp nhận và vận hành dự án diễn ra liên tục, được kiểm soát an toàn và thực hiện theo đúng tiến độ. Tại các công trình khí của KVT, 5 tháng qua không xảy ra bất kỳ tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật nào; Độ tin cậy của hệ thống, thiết bị luôn đảm bảo tính sẵn sàng (đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%).

KVT đã triển khai giãn cách và đeo khẩu trang nơi làm việc theo quy định.

Việc vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình phối hợp giám sát thi công các phần việc dự án được giao, vừa thực hiện vượt mức kế hoạch nhiều nội dung là kết quả đáng khích lệ. Những tín hiệu khả quan này là tiền đề quan trọng để KVT tiếp tục hoàn thành các mục tiêu của năm nay trong bối cảnh rủi ro và dịch Covid-19 luôn thường trực. Ban Giám đốc KVT đã ghi nhận những cố gắng của tập thể người lao động và tiếp tục khuyến cáo tập thể KVT không chủ quan, luôn luôn đề cao cảnh giác, nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép", đặc biệt trong bối cảnh hiện nay vẫn đang có nhiều hạng mục dự án được khẩn trương triển khai trong hệ thống khí do KVT quản lý.

Trường Thịnh