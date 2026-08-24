Kinh tế thế giới tuần này: Chờ phát biểu của Chủ tịch Fed

Vào thứ sáu tuần này (28/8), ông Kevin Warsh sẽ có bài phát biểu quan trọng đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Fed tại hội thảo chính sách kinh tế thường niên do Ngân hàng Dự trữ Liên bang Kansas City tổ chức ở Jackson Hole, bang Wyoming (Mỹ). Nhà đầu tư đang mong ông làm rõ cách ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới sẽ phản ứng ra sao trước lạm phát vẫn "cứng đầu" ở mức cao.

Tuy nhiên, không có gì bảo đảm ông sẽ đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Chiến lược truyền thông của tân Chủ tịch Fed đã có khởi đầu không suôn sẻ. Sau cuộc họp chính sách tháng 7, ông Warsh gần như không hé lộ đánh giá của mình về nền kinh tế và né tránh đưa ra định hướng lãi suất trong tương lai. Giới đầu tư diễn giải điều này như dấu hiệu thiếu quyết tâm trong việc kéo lạm phát về mục tiêu, khiến lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ sau đó vọt lên mức cao nhất trong hai thập kỷ.

Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ vẫn neo cao vì lạm phát dai dẳng và lo ngại về thâm hụt ngân sách, ông Warsh đang chịu sức ép phải hành xử giống những người tiền nhiệm: đưa ra chỉ dẫn rõ ràng hơn về hướng đi của Fed trong phần còn lại của năm.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh (Ảnh: Reuters).

Dù vậy, với việc chính ông Warsh đã lập ra năm tổ công tác để rà soát các khía cạnh cốt lõi trong hoạt động nội bộ của Fed, trong đó có một tổ chuyên về truyền thông chính sách, nhiều khả năng vị Chủ tịch sẽ chỉ tái khẳng định cam kết ổn định giá cả, mà không nói cụ thể Fed sẽ đạt mục tiêu đó bằng cách nào.

Bộ phận nghiên cứu Bloomberg Economics nhận định ông Warsh đứng trước hai lựa chọn: hoặc tận dụng "giờ vàng" này để trấn an thị trường rằng Fed có kế hoạch kéo lạm phát xuống, điều ông đã làm không tốt tại họp báo sau cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) hồi tháng 7; hoặc tiếp tục theo đuổi chủ trương né tránh đưa ra định hướng lãi suất trong tương lai, không phát tín hiệu gì về các yếu tố chi phối chính sách tiền tệ.

Các chuyên gia của Bloomberg Economics (Anna Wong, Eliza Winger và Troy Durie) nghiêng về kịch bản thứ hai: Ông Warsh có thể sẽ tập trung giải thích vì sao cần cải cách Fed, với lập luận rằng việc cam kết trước về hướng đi lãi suất vừa khiến Fed mất đi sự linh hoạt, vừa dễ làm thị trường hiểu nhầm.

Loạt dữ liệu quan trọng của kinh tế Mỹ

Các số liệu gần đây cho thấy lạm phát Mỹ, dù vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed, có thể đang bắt đầu hạ nhiệt. Ngày thứ tư (26/8), chính phủ Mỹ sẽ công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) mới nhất. Đây là thước đo lạm phát mà Fed ưa dùng.

Giới kinh tế học ước tính PCE tháng 7 tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây sẽ là mức tăng theo năm thấp nhất trong bốn tháng, song giá dầu lại đang đi lên trong tháng này khi xung đột kéo dài. Cùng báo cáo đó, chi tiêu cá nhân sau khi điều chỉnh lạm phát được dự báo gần như không đổi.

Trong tuần, Mỹ còn công bố số liệu GDP quý II điều chỉnh (thứ tư), doanh số bán nhà mới tháng 7 (thứ ba), và đáng chú ý là bản điều chỉnh sơ bộ số liệu việc làm chuẩn cho giai đoạn 12 tháng tính đến tháng 3, do Cục Thống kê Lao động công bố vào thứ sáu.

Châu Á: Tuần dày đặc quyết định lãi suất

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương bước vào tuần bận rộn với các quyết định lãi suất then chốt, số liệu lạm phát định hình triển vọng chính sách, cùng dữ liệu hoạt động kinh tế. Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ đều là tâm điểm.

Hàn Quốc: Cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) vào thứ năm (27/8) được đánh giá là "sự kiện mở" sau khi cơ quan này khởi động chu kỳ thắt chặt hồi tháng 7 bằng việc nâng lãi suất chuẩn lên 2,75%. Thống đốc Shin Hyun Song cho biết mọi phương án đều để ngỏ trong tháng 8, dù một số chuyên gia cho rằng BOK có thể chờ đến tháng 10 để đánh giá tác động của đợt tăng trước.

Philippines: Cùng ngày thứ năm, ngân hàng trung ương nước này sẽ cân nhắc tăng lãi suất chủ chốt thêm 25 điểm cơ bản, lên 5%. Một ngày trước đó, Thái Lan được dự báo giữ nguyên chính sách.

Thái Lan: Ngân hàng Trung ương sẽ tổ chức cuộc họp Ủy ban Chính sách Tiền tệ để quyết định lãi suất điều hành. Tăng trưởng kinh tế của nước này đã chậm lại trong quý II do tác động từ cuộc chiến ở Iran, song theo khảo sát của Reuters, phần lớn các nhà kinh tế dự báo ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 1,0%.

Nhật Bản: Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Ryozo Himino phát biểu vào thứ Năm. CPI Tokyo - chỉ số giá tiêu dùng của thủ đô Nhật Bản, được coi là chỉ báo sớm cho lạm phát cả nước - sau mức 2% của tháng 7, sẽ công bố vào thứ Sáu và được theo dõi sát để đánh giá liệu lạm phát có đủ vững để BOJ tiếp tục lộ trình bình thường hóa chính sách mang tính lịch sử hay không. Trong tuần còn có số liệu doanh số bách hóa, giá sản xuất dịch vụ, đơn hàng máy công cụ và tỷ lệ thất nghiệp tháng 8 (tháng 7 là 2,5%).

Trung Quốc và Ấn Độ: Trung Quốc công bố lợi nhuận công nghiệp tháng 7 vào thứ Năm, sau khi chỉ tiêu này tăng so với cùng kỳ trong tháng 6, thêm một góc nhìn về sức khỏe khu vực doanh nghiệp của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Ấn Độ công bố sản lượng công nghiệp vào thứ sáu. Singapore có số liệu giá tiêu dùng vào thứ hai.