Kiểm soát mức tiêu thụ điện mùa nắng nóng

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 5 đến tháng 7 năm nay sẽ liên tiếp xảy ra các đợt nắng nóng diện rộng. Đặc biệt, tại khu vực Trung bộ từ Quảng Bình trở vào Phú Yên còn bị ảnh hưởng thêm gió phơn Tây Nam thổi mạnh khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao.

Hóa đơn tiền điện tăng theo… nhiệt kế

Cụ thể, chiều 17/6, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Dự báo trong những ngày đến có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung thường tiếp nhận nhiều vướng mắc của khách hàng về hóa đơn tiền điện mùa nắng nóng.

Với thời tiết nóng bức, cùng với học sinh đang nghỉ hè, ôn thi đại học tại nhà… khiến nhu cầu dùng các thiết bị làm mát, giải nhiệt, máy tính, thiết bị điện tử… trong gia đình tăng, đẩy lượng điện tiêu thụ trong mỗi gia đình vào mỗi dịp hè.

Ông Trần Văn Gia - Trưởng Ban Kinh doanh EVNCPC cho biết, thông thường vào mùa nắng nóng, lượng điện tiêu thụ trong mỗi gia đình đều tăng, khiến cho hóa đơn tiền điện của khách hàng cũng tăng từ 30-50%, thậm chí có hộ tăng 100%.

Ông Gia khuyến nghị, khi thời tiết nắng nóng, người dân cần sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, kiểm soát các thiết bị điện có mức tiêu thụ điện lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát… Bởi thiết bị điều hòa không khí có mức tiêu thụ điện lớn chiếm 28-64%, cá biệt có trường hợp chiếm 80% chi phí điện năng của cả gia đình.

Chỉ cần nhiệt độ ngoài trời tăng lên 1 độ C thì tiêu thụ điện của điều hòa tăng từ 2-3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Vì vậy, để vừa tránh hóa đơn tiền điện tăng, khách hàng nên cài đặt điều hòa ở nhiệt độ ban ngày từ 26-28 độ C (khi nhiệt độ ngoài trời trên 35 độ C), ban đêm từ 25-27 độ C.

Riêng các thiết bị điện khác, nếu không sử dụng chúng ta nên tắt nguồn, rút phích cắm, không để chế độ ngâm điện để vừa tiêu hao điện năng mà còn tránh được nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư.

Việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả không chỉ khiến khách hàng giảm chi phí tiền điện phải trả hàng tháng, qua đó còn giúp hệ thống điện vận hành an toàn, liên tục phục vụ tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của khách hàng.

Kiểm soát lượng điện tiêu thụ nhờ chuyển đổi số

Hiện EVNCPC phục vụ nhu cầu sử dụng điện của 4,58 triệu khách hàng trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên. Đến nay đã có 4,415 triệu khách hàng (chiếm tỷ lệ 96,4%) sử dụng điện được lắp đặt công tơ điện tử, trong đó gần 4,326 triệu công tơ điện tử có đo xa, chiếm tỷ lệ 98% tổng số công tơ điện tử toàn EVNCPC. 100% khách hàng ở 4/13 tỉnh, thành đã được lắp đặt toàn bộ công tơ điện tử và đo xa là Đà Nẵng, Phú Yên, Kon Tum và Khánh Hòa.

Các Công ty Điện lực đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện đến khách hàng; hướng dẫn khách hàng cài đặt app CSKH EVNCPC.

"Với việc truyền dữ liệu công tơ về trung tâm quản lý từ 4-48 chu kỳ/ngày và được hiển thị lên website https://cskh.cpc.vn/ hoặc app CSKH EVNCPC, khách hàng có thể chủ động kiểm tra mức tiêu thụ điện hàng ngày để chủ động kiểm soát, điều chỉnh lượng điện năng tiêu thụ một cách hiệu quả. Khách hàng có thể gọi đến số tổng đài Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung 19001909 để được tư vấn, giải đáp kịp thời các vướng mắc về mức tiêu thụ điện, hóa đơn tiền điện", ông Trần Văn Gia - Trưởng Ban Kinh doanh EVNCPC cho biết.

Ngoài ra, để chủ động cảnh báo những trường hợp khách hàng có sản lượng điện tăng cao đột biến; hàng ngày, 13 Công ty Điện lực thuộc EVNCPC sử dụng chương trình giám sát sản lượng tăng bất thường để rà soát.

Chỉ cần sản lượng điện tiêu thụ của khách hàng tăng bất thường từ 30% trở lên so với cùng kỳ, điện lực sẽ gửi email khuyến cáo đến khách hàng. Đối với những trường hợp sản lượng điện tăng quá cao, nhân viên điện lực sẽ chủ động trao đổi với khách hàng để tìm hiểu nguyên nhân. Trường hợp không phát hiện nguyên nhân làm tăng sản lượng thì nhân viên điện lực sẽ phối hợp với khách hàng kiểm tra hệ thống điện khách hàng để tìm nguyên nhân và hỗ trợ xử lý cho khách hàng khi có chạm chập, rò rỉ đường dây sau công tơ đảm bảo an toàn điện, giảm tổn thất tiền điện cho khách hàng.