Khai trương đồng loạt, Thái Tuấn khẳng định vị thế

Khai trương cửa hàng Thái Tuấn tại 217 Nguyễn Thị Thập, quận 7, TPHCM.

Tại sự kiện khai trương tại Long An vào ngày 31/5/2022, ông Trần Hoài Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn cho biết: "2022 là một năm đặc biệt đối với Tập đoàn Thái Tuấn. Song song với việc mạnh dạn thực hiện nhiều dự án lớn sử dụng công nghệ sản xuất hiện đại thì mục tiêu mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ để tiếp cận với nhiều khách hàng hơn trên toàn quốc là chiến lược phát triển ưu tiên hàng đầu".

Ông Trần Hoài Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn chia sẻ về định hướng của tập đoàn.

Mới đây nhất, Thái Tuấn mang làn gió của thời trang hiện đại đến với thành phố Cảng Hải Phòng. Cửa hàng tọa lạc tại 41 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, Hải Phòng, với đa dạng sản phẩm thời trang cao cấp, gồm vải áo dài, vải thời trang, áo dài may sẵn, thời trang mặc nhà, cùng nhiều mẫu thiết kế áo kiểu mới lạ kết hợp phụ kiện khăn choàng lụa, tơ tằm tự nhiên, sang trọng.

Khai trương cửa hàng Thái Tuấn tại 41 Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng.

Cũng tại khu vực miền Bắc, trong tháng 5/2022, Thái Tuấn đã khai trương 2 cửa hàng Thái Tuấn tại 53 Biên Hòa, TP Phủ Lý, Hà Nam và 46 Đinh Tiên Hoàng, TP Ninh Bình.

Sau khi chính thức đi vào hoạt động, các cửa hàng Thái Tuấn miền Bắc đã nhận được sự ủng hộ của các khách hàng yêu thích thời trang. Dự kiến trong tháng 7/2022, Thái Tuấn sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động đến với nhiều tỉnh thành khu vực này.

Tại miền Trung, Thái Tuấn lựa chọn miền đất được mệnh danh là kinh đô áo dài Việt Nam tại 5 Bến Nghé, thành phố Huế, là điểm dừng chân của cửa hàng tiếp theo. Những sản phẩm thời trang tại đây hứa hẹn sẽ góp phần gìn giữ và phát triển giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của vùng đất đầy mộng mơ này.

Lần đầu xuất hiện tại Huế, Thái Tuấn mang đến không gian mua sắm hiện đại với tông màu vàng ấm sang trọng, sản phẩm được sắp xếp, trưng bày một cách khoa học, giúp khách hàng thuận tiện mua sắm khi đến tham quan tại cửa hàng.

Bên cạnh đó, Thái Tuấn mở rộng hệ thống cửa hàng tại TPHCM bằng sự kiện khai trương bùng nổ tại tuyến đường thu hút hoạt động mua sắm của người tiêu dùng có sở thích đặc biệt với thời trang tọa lạc tại 217 Nguyễn Thị Thập, quận 7, TPHCM.

Không gian mua sắm tại cửa hàng Thái Tuấn - Nguyễn Thị Thập.

Tiếp tục sự kiện khai trương đồng loạt nhiều cửa hàng, Thái Tuấn cập bến tại Long An bằng sự kiện khai trương hoành tráng với nhiều chương trình ưu đãi, kết hợp màn trình diễn thời trang.

Do đó, tại cửa hàng Thái Tuấn số 74-76 Hùng Vương, TP Tân An, Long An, khách hàng được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc chuyển thể qua thiết kế vải, thưởng thức màn trình diễn thời trang của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Nguyễn Trần Khánh Vân, cùng nhiều tiết mục âm nhạc, tạo nên không khí khai trương tưng bừng, sôi động.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Nguyễn Trần Khánh Vân tại buổi khai trương cửa hàng Thái Tuấn ở Long An.

Trong thời gian ngắn sắp tới, Tập đoàn Thái Tuấn sẽ liên tục mở rộng hệ thống bán lẻ tại các tỉnh thành trên toàn quốc, hứa hẹn đem đến cho người tiêu dùng trải nghiệm mua sắm tiện lợi và dễ dàng nhất, với nhiều sản phẩm thời trang cao cấp và tính năng vượt trội. Với định hướng mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ với tốc độ và quy mô như hiện nay, Tập đoàn Thái Tuấn từng bước khẳng định vị thế "ông lớn" trong ngành thời trang trong nước và quốc tế.