Keppel thực hiện dự án Living Well - đem nước sạch cho vùng nhiễm mặn

Keppel Ltd. (Keppel), phối hợp cùng báo Tiền Phong, lần thứ 4 tổ chức Living Well, dự án đem lại nước sạch cho vùng nhiễm mặn. Năm nay, Living Well đem đến hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn dùng năng lượng mặt trời có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của hơn 18.000 người dân tại Hậu Giang và Sóc Trăng, hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán và xâm nhập mặn.

Việc tích hợp các tấm pin năng lượng mặt trời vào hệ thống lọc nước sẽ giúp đảm bảo nguồn điện vận hành máy luôn trong tình trạng ổn định, đặc biệt trong mùa khô, khi sản lượng thủy điện thấp và nhu cầu sử dụng điện tăng cao dẫn đến tình trạng thiếu điện.

Việc ứng dụng năng lượng mặt trời, một trong những nguồn năng lượng tái tạo, cũng góp phần tăng cường khả năng thích ứng của địa phương trước những tác động của biến đổi khí hậu.

Toàn cảnh hệ thống máy lọc nước cùng các tấm pin năng lượng mặt trời nhìn từ trên cao (Ảnh: Keppel).

Buổi lễ trao tặng hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn thuộc dự án Living Well đã diễn ra tại tỉnh Hậu Giang (xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh) và tỉnh Sóc Trăng (xã Song Phụng, huyện Long Phú), với sự hiện diện của ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Bí thư tỉnh Đoàn tỉnh Hậu Giang, ông Huỳnh Quốc Quy - Phó Bí thư thường trực tỉnh Đoàn Sóc Trăng, ông Joseph Low - Chủ tịch Khối Bất động sản Keppel Việt Nam cùng đại diện chính quyền địa phương, người dân và học sinh hai xã.

Người dân lấy nước sạch từ hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn thuộc dự án Living Well với sự hỗ trợ của tình nguyện viên Keppel (Ảnh: Keppel).

Ông Joseph Low, Chủ tịch Khối Bất động sản Keppel Việt Nam, giúp một người dân lấy nước sạch (Ảnh: Keppel).

Ông Joseph Low cho biết: "Kể từ khi được khởi xướng vào năm 2022, đến nay dự án Living Well đã góp phần đem lại nước sạch cho khoảng 88.000 người dân tại sáu tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, nơi đang chịu sự hoành hành của hạn hán và xâm nhập mặn.

Chương trình năm nay càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức vào ngày Nước Thế giới, qua đó nhấn mạnh cam kết của doanh nghiệp trong phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy khả năng thích ứng và chống chịu của cộng đồng trước những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, một trong những nguyên nhân chính gây ra hạn hán và xâm nhập mặn".

Ông Lê Văn Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hỏa Tiến, chia sẻ: "Hằng năm trên địa bàn xã luôn thiếu nước sạch để sinh hoạt, ăn uống, do nguồn nước ngầm ngày càng bị nhiễm phèn, nhiễm mặn. Việc sử dụng nguồn nước chưa đảm bảo vệ sinh này có thể ảnh hưởng đến tình hình sức khỏe của bà con. Do đó, có thể nói dự án Living Well do Keppel phối hợp báo Tiền Phong, với sự hỗ trợ của Tỉnh Đoàn, là công trình ý nghĩa và quan trọng, được người dân và các em học sinh trên địa bàn xã mong đợi trong thời gian qua".

Ông Trần Hữu Thành, Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Song Phụng, cho hay: "Dự án Living Well vừa mang giá trị vật chất vừa mang giá trị tinh thần rất lớn khi không chỉ đem nguồn nước sạch đến với người dân mà còn mang lại niềm hân hoan phấn khởi vì từ nay bà con xã Song Phụng đã có nước sạch để dùng trong sinh hoạt".

Ông Joseph Low (trái) và ông Lê Văn Nhân tại lễ trao tặng hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn dùng năng lượng mặt trời (Ảnh: Keppel).

Ông Joseph Low (phải) và ông Trần Hữu Thành tại lễ trao tặng hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn dùng năng lượng mặt trời (Ảnh: Keppel).

Living Well được triển khai lần đầu tại Bến Tre vào năm 2022 để đồng hành cùng những địa phương đang phải chống chọi với việc thiếu nước sạch do tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn gây ra. Tiếp nối thành công của dự án tại Việt Nam, Keppel cũng nhân rộng và đưa Living Well đến với người dân tiểu bang Karnataka và Maharashtra, Ấn Độ, qua đó hỗ trợ khoảng 9.000 người dân tại đây.