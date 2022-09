Hyundai An Khánh chú trọng xây dựng thương hiệu, dịch vụ

Nằm ở vị trí cửa ngõ phía Tây Thủ đô, cạnh các tuyến đường, khu đô thị sầm uất cùng cộng đồng hàng triệu cư dân của các huyện Quốc Oai, Hoài Đức, Thạch Thất, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hyundai An Khánh là đại lý nổi bật khu vực này.

Hyundai An Khánh là đại lý ủy quyền của TC MOTOR - nhà phân phối và lắp ráp chính thức của Hyundai tại Việt Nam (Ảnh: Hyundai An Khánh).

Với đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ cao và được đào tạo cùng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, Hyundai An Khánh cho biết đã không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, cải tiến quy trình làm việc và cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng sửa chữa và phụ tùng xe ô tô chính hiệu Hyundai. Mục tiêu của đơn vị là mang đến những dịch vụ hoàn hảo, tận tâm, chuyên nghiệp và sự hài lòng cao nhất cho khách hàng trong tất cả các quy trình.

Hyundai An Khánh là đại lý ủy quyền của TC MOTOR - nhà phân phối và lắp ráp chính thức của Hyundai tại Việt Nam. Hyundai An Khánh đạt tiêu chuẩn GDSI với bộ nhận diện toàn cầu mới nhất của Tập đoàn Hyundai Motor, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của đại lý 3S gồm showroom trưng bày và bán sản phẩm, xưởng sửa chữa và bảo dưỡng quy mô lớn có cung cấp phụ tùng chính hãng và có khu vực phòng chờ tiện nghi.

Nhà phân phối các dòng xe Hyundai chính hãng

Trung tâm bán hàng Hyundai An Khánh, có diện tích hơn 5.000 m2, bao gồm showroom và 3 tầng trưng bày xe tọa lạc tại địa chỉ C24 - Lô 01 đô thị mới Geleximco Lê Trọng Tấn, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Khu vực trung tâm bán hàng của Hyundai An Khánh (Ảnh: Hyundai An Khánh).

Hyundai An Khánh hiện tập trung vào kinh doanh các dòng xe chính hãng Hyundai được đánh giá phù hợp với khách hàng trong nước, phù hợp môi trường hoạt động của Việt Nam về cả khí hậu, cơ sở hạ tầng lẫn chất lượng nhiên liệu ...

Đơn vị cũng cung cấp sản phẩm với giá cả phù hợp, có tính đến nhu cầu phụ tùng thay thế chất lượng cao, chế độ bảo hành của nhà sản xuất. Hyundai An Khánh hướng tới dịch vụ hậu mãi chất lượng tốt nhất, nhằm đạt được sự hài lòng của khách hàng.

Bảo hành, bảo dưỡng

Sửa chữa xe là một trong những hoạt động được đặc biệt chú trọng tại Hyundai An Khánh. Nhằm đáp ứng mọi nhu cầu về dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng xe của khách hàng, xưởng dịch vụ Hyundai An Khánh nằm ở khu vực thuận tiện di chuyển tại Km 08+400 đại lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, cách big C Thăng Long chỉ 6,5km.

Khu vực xưởng sửa chữa của Hyundai An Khánh (Ảnh: Hyundai An Khánh).

Tại xưởng dịch vụ Hyundai An Khánh, các hoạt động dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thực hiện trên 29 khoang sửa chữa và 14 khoang đồng sơn, có khả năng tiếp nhận 100 - 150 xe/ngày. Theo đại diện Hyundai An Khánh, xưởng được vận hành bởi đội ngũ kỹ thuật viên chẩn đoán, hệ thống và bảo dưỡng giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp.

Xưởng cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho "xế cưng" từ bảo dưỡng ô tô, sửa chữa nặng cho đến dịch vụ chăm sóc xe hơi nâng cao là car spa, detailing… Riêng với ô tô bị tai nạn va chạm nặng,

bẹp dúm, Hyundai An Khánh có thể phục chế bằng kỹ thuật gò hàn thân vỏ, đạt khả năng trả nguyên trạng xe cho chủ với chất lượng đạt từ 98% đến 100% so với ban đầu.

Với quy mô và đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp cùng với phương châm hoạt động "đặt sự hài lòng của khách hàng lên trên hết", Hyundai An Khánh hứa hẹn sẽ là điểm đến tin cậy làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất.

Thông tin liên hệ:

HYUNDAI AN KHÁNH

Địa chỉ: Km8 + 400 Đại lộ Thăng Long, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Showroom 3S: Km8 + 400 Đại lộ Thăng Long, xã An Khánh huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Showroom 1S: C24 ô 1 đô thị mới Geleximco Lê Trọng Tấn, xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0847 886 886 - 0567 66 9999

Website: https://hyundaiankhanh.vn

Facebook: https://www.facebook.com/DailyHyundaiAnKhanh