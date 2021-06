Hướng dẫn chọn xe điện, xe máy 50cc cho học sinh

Dân trí Vài hướng dẫn chọn xe điện, xe máy 50cc học sinh sinh viên dưới đây sẽ giúp bạn chọn được một chiếc xe phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Thị trường xe cho học sinh đang vô cùng sôi động, nó đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau của người sử dụng. Bên cạnh đó, do có quá nhiều nên thị trường xe cho học sinh cũng khá phức tạp. Hiện có nhiều đơn vị cung cấp xe không có nguồn gốc rõ ràng, không đảm bảo chất lượng xe. Chính điều đó dẫn đến việc sử dụng xe không đảm bảo an toàn cho người lái hoặc xe sẽ nhanh xuống cấp, hỏng…

Câu hỏi đặt ra là xe điện, xe máy 50cc phù hợp với những đối tượng nào? Có cách nào để chọn mua được một mẫu xe cho học sinh tốt giá rẻ? Để trả lời những câu hỏi đó bạn hãy đọc phần tiếp theo của bài viết này.

Những ai nên sử dụng xe điện, xe máy 50cc

Có thể bạn chưa biết, xe điện hay xe máy 50cc đều là những chiếc xe được đánh giá là xe có độ an toàn cao phù hợp với đại đa số người sử dụng. Và không chỉ người đi làm mà cả học sinh, sinh viên hay cả những bà nội trợ cũng là những người rất thích sử dụng xe điện. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì tất cả công dân từ 16 tuổi trở lên đều có thể sử dụng xe máy điện, xe máy 50cc. Còn đối với xe đạp điện thì lại dành cho mọi độ tuổi.

Theo khảo sát và nhận xét từ nhiều khách hàng thì những ai đi với quãng đường ngắn thì đều nên sử dụng xe điện. Và khi sử dụng xe điện bạn không cần phải có bằng lái như khi sử dụng xe gắn máy. Bên cạnh đó, xe điện được người sử dụng đánh giá khá cao bởi vô cùng thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí đi lại trong quá trình sử dụng.

Cách chọn mua xe điện, xe máy 50cc cho học sinh

Có rất nhiều mẫu xe điện, xe máy 50cc đẹp mà có giá cả cạnh tranh làm bạn phân vân không biết mua loại nào thì tốt. Hãy cùng xem các tiêu chí bạn nên biết khi chọn mua xe điện, xe máy 50cc cho học sinh sinh viên ở phần dưới đây.

Chọn xe theo mẫu mã

Trên thị trường xe hiện đang rất phong phú không chỉ về kiểu dáng, màu sắc mà còn phong cách xe khác nhau nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của người sử dụng. Và tùy theo sở thích của cá nhân mỗi người sẽ chọn những kiểu dáng xe khác nhau.

Hiện có rất nhiều mẫu xe điện, xe máy 50cc đẹp, sang chảnh cá tính và quyến rũ dành cho học sinh sinh viên nữ. Bên cạnh đó cũng có những mẫu xe máy 50cc, xe điện cá tính mạnh mẽ, phong cách nổi bật dành cho những chàng trai.

Chọn xe điện, xe máy 50cc dựa vào quãng đường di chuyển

Ngoài việc chọn mua xe theo nhu cầu và mẫu mã thì bạn cũng có thể chọn mua xe điện, xe máy 50cc cho học sinh sinh viên dựa trên quãng đường bạn di chuyển. Với xe điện bạn có thể di chuyển sẽ là 50 km đến 80 km cho một lần sạc đầy. Còn với dòng xe máy 50cc thì bạn không cần phải lo lắng về quãng đường mình di chuyển. Chỉ cần bơm xăng cho xe là bạn có thể đi bất cứ đâu bạn muốn.

Chính vì vậy mà bạn có thể dựa theo nhu cầu đi lại cá nhân mà chọn mua xe điện hay xe máy 50cc nhé!

Chọn xe điện, xe máy 50cc dựa vào thương hiệu

Bên cạnh việc chọn xe theo quãng đường di chuyển thì bạn có thể chọn xe theo thương hiệu. Bởi, trên thị trường hiện có 2 dòng xe khác nhau đó là dòng xe của những thương hiệu lớn và dòng xe lắp ráp liên doanh. Xe liên doanh có lợi thế là mẫu mã đa dạng phong phú. Bên cạnh đó, giá của xe liên doanh sẽ có rẻ hơn so với xe của thương hiệu lớn. Thế nhưng nếu so về chất lượng thì sản phẩm của các thương hiệu lớn được đánh giá là bền và ổn định hơn so với sản phẩm xe liên doanh.

Do đó, nếu bạn muốn chắc chắn sở hữu một chiếc xe bền và ổn định thì nên hướng tới sản phẩm của những thương hiệu lớn. Và một lời khuyên nhỏ là bạn nên chọn mua xe chính hãng của những hãng xe có thương hiệu trên thị trường như: SYM, Honda, Yadea, Vinfast... để đảm bảo an toàn và chất lượng xe trong quá trình sử dụng.

Chọn xe điện, xe máy 50cc theo giá thành

Với mỗi dòng xe khác nhau, vào mỗi thời điểm khác nhau sẽ có giá dao động khác nhau. Theo đánh giá chung thì giá xe điện, xe máy 50cc sẽ dao động lên một chút vào những ngày chuẩn bị khai giảng. Hoặc cũng có thể do nhu cầu mua xe điện, xe máy 50cc tăng đột biến thì giá xe cũng xe dao động lên một chút.

Hiện xe đạp điện có giá dao động từ 7 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Những mẫu xe đạp điện được chọn mua nhiều nhất thuộc phân khúc xe trên 10 triệu đồng. Còn với xe máy điện và xe máy 50cc có giá dao động từ 9 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Những mẫu xe máy được chọn mua nhiều nhất thuộc phân khúc dưới 20 triệu đồng.

Mong rằng với những chia sẻ ở trên sẽ giúp bạn có thể chọn xe điện, xe máy 50cc được dễ dàng hơn qua bài viết trên. Nếu cần tư vấn hoặc có thắc mắc gì gọi ngay đến hotline 1900 2082 hoặc truy cập xedienvietthanh.com để được tư vấn hỗ trợ.

Trường Thịnh