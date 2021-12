Hưng Vượng Group 2021 - hành trình phát triển và bứt phá

Dân trí Năm 2021 là một năm với đầy biến động và thách thức đối với nhiều doanh nghiệp Việt. Song, với tinh thần đoàn kết cùng hướng đi đúng đắn, Hưng Vượng Group vẫn kiên cường vượt qua thách thức, không ngừng phát triển với nhiều dấu ấn đậm nét.

Mạnh mẽ "vượt bão" Covid-19

Được thành lập từ tháng 4/2018, hơn 1/2 chặng đường phát triển của Hưng Vượng Group phải đối mặt với dịch bệnh Covid-19 - mối đe dọa khiến cả thế giới phải chao đảo. Dịch bệnh bùng phát ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp phải giải thể.

Muôn vàn khó khăn, thách thức bao trùm, nhưng bằng sự nhiệt tâm của đội ngũ lãnh đạo và tinh thần đoàn kết của cán bộ, nhân viên, Hưng Vượng Group vẫn liên tục phát triển, khẳng định thương hiệu trong giai đoạn đầy cam go này.

Để vượt qua cơn bão lớn mang tên Covid-19, đội ngũ nhân sự của Hưng Vượng Group không ngừng cố gắng duy trì những công việc chuyên môn. Cùng với đó, ban điều hành liên tục đưa ra những chiến lược cụ thể cho từng giai đoạn để doanh nghiệp dễ dàng thích nghi với những sự thay đổi của thị trường.

Số lượng CBNV của Hưng Vượng Group ngày một phát triển và mở rộng.

Ngoài ra, Hưng Vượng Group luôn chú trọng tới đời sống của cán bộ, nhân viên khi quyết định duy trì đãi ngộ cho nhân sự, giữ nguyên lương, thưởng và các quyền lợi mùa dịch trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải thực hiện tái cơ cấu, cắt giảm nhân sự để giảm bớt chi phí vì dịch bệnh.

Hành trình phát triển đậm dấu ấn

Song song với việc vượt qua những thách thức do dịch bệnh, Hưng Vượng Group tiếp tục cố gắng phát triển. Khó khăn nối tiếp khó khăn, bằng sự đoàn kết và năng động của tuổi trẻ, gần 500 cán bộ nhân viên của Hưng Vượng vẫn đồng hành cùng nhau, đưa ra những giải pháp và tăng tốc về đích.

Trong năm 2021, Hưng Vượng Group đã triển khai thành công nhiều dự án bất động sản. Nổi bật như các dự án Nam An Ecotown Phan Thiết, An Phước Riverside Phan Thiết (Bình Thuận), Diamond Centre Point Phú Riềng (Bình Phước),… Ngoài ra, nhiều sản phẩm của Hưng Vượng Group cũng được triển khai tại các thị trường như Cam Lâm - Khánh Hòa, Yên Bái, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Hưng Vượng Group tổ chức thành công nhiều sự kiện mở bán trong năm 2021.

Bên cạnh hình thức mở bán trực tiếp tại những thời điểm dịch bệnh được kiểm soát tốt, Hưng Vượng Group còn tổ chức các sự kiện mở bán sản phẩm theo hình thức trực tuyến để phù hợp với tình hình dịch bệnh. Xuyên suốt năm 2021, hoạt động kinh doanh của Hưng Vượng Group vẫn diễn ra đều đặn, thậm chí còn thu được thành quả thành công ngoài mong đợi khi các sản phẩm liên tục "cháy hàng" sau ngày mở bán.

Với sự nỗ lực không ngừng, Hưng Vượng Group đã khép lại chặng đường năm 2021 với doanh số vượt trội so với năm 2020, vượt 23% so với kế hoạch đề ra. Cùng với đó, lợi nhuận năm 2021 cũng tăng mạnh so với năm 2020.

Trong thời gian 2021, Hưng Vượng Group cũng tập trung chú trọng việc xây dựng thương hiệu và đề cao sứ mệnh "Kiến tạo giá trị - Chắp cánh tinh hoa". Không chỉ mang theo khát vọng kiến tạo những sản phẩm, cơ hội đầu tư chất lượng cho khách hàng và đối tác, Hưng Vượng Group còn hướng tới những giá trị nhân văn cao đẹp, đề cao giá trị con người. Với cán bộ nhân viên công ty, đó sẽ là nơi để "chắp cánh" cho những ước mơ, những "tinh hoa" bừng sáng.

Năm 2021 cũng là bước ngoặt đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Hưng Vượng Group trên hành trình xây dựng hình ảnh thương hiệu uy tín, nhiệt tâm trong lòng các đối tác chiến lược. Tháng 9/2021, Hưng Vượng Group chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Tháng 10/2021, Hưng Vượng Group ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với Fibo Capital- một trong những quỹ đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam.

Ngoài ra, Hưng Vượng Group còn triển khai ký kết với nhiều đơn vị ngân hàng có tiềm lực tài chính hùng mạnh như ngân hàng MSB, ngân hàng VP Bank, ngân hàng Techcombank, ngân hàng VIB,… Cùng với đó là hợp tác chiến lược với hơn 20 đơn vị phân phối và phát triển bất động sản hàng đầu cả nước như CenLand, Đất Xanh Miền Bắc, Hưng Vượng Miền Bắc, Hưng Vượng Sài Gòn, FullHouse, Imperland,…

Hưng Vượng Group ký kết hợp tác với Ngân hàng VP Bank.

Liên tiếp ký kết hợp tác chiến lược với các đơn vị lớn là một minh chứng rõ nét khẳng định được vị thế và sự uy tín mà Hưng Vượng Group đã xây dựng trong lòng các đối tác. Bằng sự đồng hành cùng hợp tác này, Hưng Vượng Group sẽ có thêm bước đệm vững chắc trên hành trình "cất cánh" vươn xa trong tương lai sắp tới.

Hướng tới mục tiêu bứt phá

Trong giai đoạn sắp tới, Hưng Vượng Group hướng tới tầm nhìn trở thành một Tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực. Trong đó lấy bất động sản và các dịch vụ bất động sản làm lĩnh vực chủ chốt. Cùng đó là việc chú trọng phát triển trong lĩnh vực đào tạo, lấy việc học tập và đào tạo là kim chỉ nam cho sự phát triển toàn diện.

Hưng Vượng Group xác định sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng là một trong những yếu tố then chốt trong hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy, mục tiêu trong giai đoạn phát triển mới, công ty sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực tư vấn và tăng cường xây dựng các chính sách ưu đãi để đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng và đối tác.

Tầm nhìn chiến lược đến năm 2030, Hưng Vượng Group sẽ nằm trong Top 10 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản. Cùng đó là mục tiêu triển khai các dự án bất động sản trên 63 tỉnh thành với vị thế của một chủ đầu tư uy tín, chất lượng.

Không chỉ vậy, Hưng Vượng Group còn hướng tới việc vươn tầm quốc tế bằng việc hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp nước ngoài để cùng phát triển các dự án bất động sản tại các nước trong khu vực và quốc tế.

Song song với mục tiêu tăng trưởng và phát triển hoạt động kinh doanh, Hưng Vượng Group cũng chú trọng tới việc nâng cao chất lượng quản trị, tinh gọn đội ngũ nhân sự. Cùng đó là việc tăng cường triển khai nhiều chương trình đào tạo nội bộ để nâng cao chất lượng chuyên môn, hướng tới sự phát triển bền vững và toàn diện.

Trường Thịnh