Hưng Thịnh Land sắp lên sàn: Đẩy nhanh tiến trình IPO

Lộ trình phù hợp

Tại các nước phát triển, IPO là con đường mà hầu hết doanh nghiệp đều định hướng trước khi đi vào hoạt động hoặc sau một thời gian hoạt động tích cực trên thị trường. Tuy nhiên, ở Việt Nam, trong một thời gian khá dài, chỉ những doanh nghiệp đủ năng lực tài chính, kết quả kinh doanh tốt... mới thực sự quan tâm đến IPO.

Gần đây, nhận thấy sức hấp dẫn của IPO cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán, nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực đã xúc tiến hoạt động này khá nhanh. Việc chào bán cổ phiếu, niêm yết trên sàn chứng khoán có thể giúp doanh nghiệp huy động được số vốn nhiều hơn trong thời gian ngắn so với các phương thức huy động vốn khác. Mặt khác, nếu có kết quả kinh doanh tốt, cổ phiếu của công ty có thể đạt thanh khoản cao, từ đó đem lại nhiều giá trị gia tăng về lâu dài.

Theo Luật Chứng khoán, để IPO, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán tại thời điểm đăng ký chào bán từ 10 tỷ đồng trở lên. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của năm trước năm đăng ký IPO phải có lãi và không được lỗ tại năm đăng ký IPO. Doanh nghiệp phải có phương án phát hành và sử dụng vốn thu được từ IPO được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang có những bước hồi phục sau đại dịch, nắm rõ tình hình thị trường và tự tin với chiến lược trong dài hạn, Hưng Thịnh Land đã có những bước triển khai lộ trình IPO và tiến tới niêm yết trên sàn cẩn trọng, đúng quy định với lộ trình phù hợp. Thương vụ IPO này được kỳ vọng sẽ giúp Hưng Thịnh Land phát triển nguồn lực mới trong dài hạn, tăng tính minh bạch trong hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh dự án.

Dự án Bien Hoa Universe Complex tại mặt tiền Xa lộ Hà Nội, phường Hố Nai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Ảnh phối cảnh tổng thể dự án).

Trước khi nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán, mới đây, Hưng Thịnh Land đã hoàn tất giao dịch vốn cổ phần trị giá 103 triệu USD với 2 đối tác lớn là Dragon Capital và VinaCapital. Thành công của giao dịch vốn lần này đưa Hưng Thịnh Land lần đầu tiên bước vào thị trường vốn quốc tế, tạo nền tảng thuận lợi cho những định hướng chiến lược dài hạn. Quá trình thiết lập và thực hiện chiến lược của doanh nghiệp này còn có sự hậu thuẫn của những đơn vị tư vấn quốc tế như McKinsey và những đối tác danh tiếng trong và ngoài nước.

Chỉ số tài chính lành mạnh

Một chuyên gia từ SSI nhận định báo cáo tài chính của Hưng Thịnh Land tính đến ngày 31/12/2021 đã thể hiện rõ tiềm lực và đà tăng trưởng của doanh nghiệp. Cụ thể, doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.995 tỷ đồng - tăng gấp 3 lần so với năm 2020, trong đó, gần 40% doanh thu đến từ việc bàn giao hơn 1.000 sản phẩm tới khách hàng trong năm 2021 - kể cả trong giai đoạn thị trường bất động sản gặp điều kiện bất lợi do Covid-19. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.697 tỷ đồng - tăng gấp 4 lần so với cuối năm 2020. Biên lợi nhuận gộp của công ty luôn ổn định ở mức gần 54%, biên lợi nhuận ròng đạt hơn 34%, giúp Hưng Thịnh Land nằm trong nhóm đầu doanh nghiệp bất động sản có biên lợi nhuận cao trên thị trường.

Tổng tài sản của công ty tính đến cuối năm 2021 đạt 51.393 tỷ đồng - tăng 2,5 lần so với năm 2020. Tổng tài sản tăng mạnh theo sát chiến lược tái cấu trúc tổng thể của Tập đoàn Hưng Thịnh. Theo đó, tập đoàn này đã và đang tiếp tục chuyển giao toàn bộ mảng phát triển bất động sản cho Hưng Thịnh Land.

Tổng hàng tồn kho và chi phí xây dựng cơ bản dở dang của công ty đạt 16.593 tỷ đồng - tăng mạnh so với cuối năm 2020. Đây là giá trị quỹ đất mà Hưng Thịnh Land đang sở hữu tại các dự án như Lavita Thuận An (Bình Dương), Grand Center, Ghềnh Ráng, MerryLand Quy Nhơn (Bình Định), Trường Thọ (TPHCM)…

Toàn cảnh dự án MerryLand Quy Nhon tại bán đảo Phương Mai, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Ảnh phối cảnh minh họa).

Công ty cũng có khoản phải thu (bao gồm ngắn và dài hạn) đạt 16.771 tỷ đồng - tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu đến từ các khoản đặt cọc để hợp tác đầu tư, mua cổ phần, góp vốn hoặc nhận chuyển nhượng dự án của công ty.

Tổng vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2021 của Hưng Thịnh Land đã tăng 2,3 lần, đạt 15.313 tỷ đồng. Trong đó, vốn điều lệ tăng 74% so với cùng kỳ năm 2020 lên 9.379 tỷ đồng.

Năm 2021, trong bối cảnh toàn thị trường đối mặt với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Hưng Thịnh Land đã có những giải pháp chuyển đổi phương thức kinh doanh và chăm sóc khách hàng linh hoạt để thực hiện mục tiêu "Tạo dựng chốn an cư cho cộng đồng và kiến tạo những giá trị mới". Hưng Thịnh Land đã đưa ra thị trường những sản phẩm bất động sản đa dạng, giá cạnh tranh với gần 5.100 sản phẩm, tổng giá trị gần 16.000 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2022, Hưng Thịnh Land là một trong số ít các doanh nghiệp vẫn có kết quả kinh doanh tích cực với hơn 2.000 sản phẩm được thị trường đón nhận, có tổng giá trị hơn 10.000 tỷ đồng. Trong năm 2022, công ty này dự kiến ghi nhận 10.500 tỷ đồng doanh thu và 3.375 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Với kết quả kinh doanh tốt ngay trước thềm niêm yết trong bối cảnh nền kinh tế chỉ mới từng bước phục hồi sau đại dịch, thương vụ IPO của Hưng Thịnh Land được đánh giá là một trong những thương vụ đáng mong chờ nhất trong ngành bất động sản năm nay.