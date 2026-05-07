Hơn nửa triệu người Việt bán hàng đa cấp, doanh thu hơn 15.000 tỷ đồng

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), những năm gần đây, ngành bán hàng đa cấp tại Việt Nam đang dần đi vào ổn định sau quá trình sàng lọc các doanh nghiệp yếu kém. Hết tháng 4, Việt Nam có 15 doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đang hoạt động, giảm 4 đơn vị so với năm 2024.

Tổng số lượng người tham gia bán hàng đa cấp đạt 652.184 người, giảm khoảng 6% so với năm 2024. Tổng doanh thu ngành bán hàng đa cấp năm 2025 đạt khoảng 15.096 tỷ đồng, giảm khoảng 6% so với năm 2024. Cơ quan quản lý đánh giá xu hướng giảm doanh thu của toàn ngành đã diễn ra liên tục từ năm 2022 đến nay. Số thuế các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã nộp vào ngân sách nhà nước năm 2025 đạt hơn 2.306 tỷ đồng.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã xin tự chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp (Ảnh: Sen Việt).

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết doanh thu của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp vẫn chủ yếu đến từ nhóm sản phẩm thực phẩm chức năng, chiếm khoảng 87,7% tổng doanh thu; từ mỹ phẩm chiếm khoảng 4,7%; từ các mặt hàng như đồ gia dụng, quần áo thời trang, thiết bị và sản phẩm khác chiếm khoảng 7,6%.

Mức hoa hồng và tiền thưởng bình quân mà mỗi người tham gia có hoạt động bán hàng nhận được trong năm 2025 khoảng 11,42 triệu đồng/người, tương đương 9% thu nhập bình quân đầu người của cả nước trong năm 2025.

Trong năm 2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đã rà soát, thu thập thông tin và chuyển 9 trường hợp có dấu hiệu tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đến các cơ quan công an; phối hợp với cơ quan công an nhiều địa phương trong việc cung cấp thông tin và xác minh mô hình có dấu hiệu kinh doanh đa cấp đối với 41 trường hợp.

Nhiều vụ việc đã được cơ quan chức năng đã khởi tố liên quan đến các tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp; tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (có sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp) và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.