Hơn 77.800 khách hàng miền Trung - Tây Nguyên đã được cấp điện trở lại sau mưa lớn

Dân trí Đến 18h30 tối ngày 1/12, đã có hơn 77.800 khách hàng 6 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đã được cấp điện trở lại trong tổng số 171.725 khách hàng bị ngừng cung cấp điện do mưa lớn, ngập lụt nhiều ngày qua ở các địa phương này.

Trong đó 100% khách hàng ở Đắk Lắk, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cơ bản đã có điện trở lại hoàn toàn.

Công nhân điện lực các tỉnh thành miền Trung nỗ lực để cấp điện lại cho khách hàng sau mưa lớn.

Vẫn còn khoảng 93.990 khách hàng ở 43 xã/phường ở 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên, và một số ít của tỉnh Quảng Nam vẫn chưa thể có được trở lại. Nguyên nhân chủ yếu do tình trạng ngập lụt vẫn còn diễn ra và chưa bảo đảm công tác an toàn điện trong dân nên ngành điện chưa thể cấp điện trở lại ở các khu vực bị ảnh hưởng này.

Cụ thể, nhiều nhất hiện nay là Phú Yên với 85.507 khách hàng ở 35 xã/phường thuộc 9 huyện còn đang bị mất điện. Bình Định hiện còn 8.080 khách hàng ở 6 xã/phường là Phú Tài, An Nhơn và Tuy Phước vẫn đang chưa có được trở lại. Quảng Nam chỉ còn 253 khách hàng chưa thể có điện trở lại của 2 xã Trà Linh và Trà Nam thuộc huyện Nam Trà My. Nguyên nhân do tình hình sạt lở đường đến khu vực này nên Công ty Điện lực Quảng Nam chưa thể tiếp cận được hiện trường khôi phục lưới điện.

Chiều tối nay, nước lũ đang rút dần, các công ty Điện lực Phú Yên, Bình Định tập trung nhân lực, thiết bị, phương tiện để nước rút đến đâu, kiểm tra an toàn điện đến đó và đóng điện trở lại cho khách hàng.

Ước công suất không cung cấp được do tạm ngừng cung cấp điện lúc cao nhất là 73,1 MW chiếm 2,7% công suất phụ tải toàn EVNCPC. Ước công suất đang mất hiện chưa thể cấp điện trở lại là 31 MW, chiếm 1,13% công suất phụ tải toàn EVNCPC, với sản lượng không cung cấp được khoảng 2.031.940 kWh.

Trường Thịnh