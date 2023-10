Hoàng Ninh Group nỗ lực đảm bảo môi trường tại bãi tập kết, trung chuyển than

Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Hoàng Ninh (Công ty Cổ phần Hoàng Ninh Group) hoạt động theo giấy chứng nhận chủ trương đầu tư được UBND tỉnh Bắc Giang cấp tại quyết định số 106 ngày 4/2/2016, với quy mô 35.000 tấn/năm (trong đó than cám 30.000 tấn, than cục 5.000 tấn). Thời hạn thực hiện dự án là 35 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Ngành nghề hoạt động được tập kết và trung chuyển than.

Khu vực tập kết và trung chuyển than của Hoàng Ninh Group (Ảnh: Hoàng Ninh Group).

Cùng với đầu tư hệ thống rửa xe tự động, hệ thống phun sương dập bụi, công ty Hoàng Ninh còn trang bị xe hút bụi với dung tích chứa gần 200 lít, để xử lý lượng bụi phát tán trong, ngoài khu vực tập kết và kinh doanh than ở tổ dân phố Nhiêu Hà, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Hàng ngày, công nhân vệ sinh môi trường của đơn vị sẽ có trách nhiệm vận hành các phương tiện. Trong những ngày nắng, công ty thực hiện hút bụi 2-4 lần, trong khi xe rửa đường sẽ vận hành ngay khi xuất hiện bụi trong quá trình vận chuyển, tập kết than.

Theo kết quả quan trắc môi trường do Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang thực hiện vào tháng 4/2023 tại bãi tập kết, trung chuyển than của Hoàng Ninh Group, các số liệu liên quan đến bụi lơ lửng, nước thải, quan trắc môi trường tác động, môi trường phát thải, không khí khu làm việc đều trong giới hạn cho phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hiện tại, ngoài tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, Sở tài nguyên Môi trường, UBND huyện Lục Nam cũng thường xuyên giám sát để công ty này nâng cao trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh.

Công ty đầu tư hệ thống rửa xe tự động, tránh gây ô nhiễm môi trường (Ảnh: Hoàng Ninh Group).

Theo đại diện của Hoàng Ninh Group, dù đang thực hiện đúng các quy định về tiêu chuẩn môi trường, công ty cũng đề xuất xin chủ trương cho kè lại thân đê hoặc làm mặt cống thoát nước dưới thân đê, tránh mỗi khi mưa xuống làm tràn xuống nhà dân gây ô nhiễm.

Công ty cũng xúc tiến việc trồng thêm cây xanh tại khu vực làm việc, tăng cường trang thiết bị hệ thống rửa xe tự động, phun sương, hút bụi nhằm giảm thiểu lượng bụi phát tán nhằm trung hòa các yếu tố gây ô nhiễm, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp cho người dân tại địa bàn hoạt động.

Khu vực xe trung chuyển của Hoàng Ninh Group hoạt động có chỉ số môi trường đảm bảo các quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ảnh: Hoàng Ninh Group).

Ngoài đảm bảo kinh doanh theo đúng giấy phép hoạt động và yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường, Hoàng Ninh Group cũng thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng, nhận được nhiều bằng khen. Năm 2014, công ty đạt giấy khen sản xuất kinh doanh giỏi. Năm 2021, bà Nguyễn Thị Ngoan, Giám đốc công ty, nhận giấy khen vì đã có thành tích hỗ trợ dịch Covid-19.

"Hoàng Ninh Group luôn thượng tôn pháp luật, hoạt động kinh doanh đúng với giấy phép đã được cấp, cùng trách nhiệm và đạo đức với cộng đồng. Chúng tôi cam kết chấp hành đúng luật về bảo vệ môi trường, cùng người dân giữ gìn cảnh quan, mang lại cuộc sống tốt hơn cho người lao động cũng như cư dân tại tổ dân phố Nhiêu Hà, thị trấn Đồi Ngô nói riêng và tại tỉnh Bắc Giang nói chung", bà Nguyễn Thị Ngoan, Giám đốc Hoàng Ninh Group, cho hay.