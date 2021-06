Hòa Phát đạt sản lượng 695.000 tấn thép các loại trong tháng 5

Dân trí Tháng 5, Tập đoàn Hòa Phát đạt sản lượng bán hàng 695.000 tấn thép các loại. Trong đó, thép xây dựng thành phẩm bao gồm cả xuất khẩu là 324.000 tấn, tăng hơn 25% so với cùng kỳ. Thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 225.000 tấn.

Trong tháng vừa qua, sản lượng bán hàng thép xây dựng khu vực miền Trung đạt mức tăng trưởng cao nhất với 45%, khu vực miền Bắc tăng 22%. Tại thị trường xuất khẩu, thép xây dựng Hòa Phát tiếp tục đạt sản lượng cao với 70.000 tấn. Hòa Phát đã hạn chế xuất khẩu phôi vuông để tăng cường cung cấp sản phẩm cho thị trường trong nước, sản lượng phôi xuất khẩu trong tháng là 52.000 tấn.

Sản phẩm tôn mạ của Hòa Phát ghi nhận 30.000 tấn, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ. Trong đó, lượng hàng xuất khẩu các sản phẩm tôn mạ đạt gần 20.000 tấn, chiếm 65% sản lượng bán hàng. Đây là mức xuất khẩu kỷ lục của Tôn Hòa Phát từ trước đến nay với các thị trường xuất khẩu chính gồm EU, Mỹ và khu vực Nam Mỹ. Cũng trong tháng 5, sản lượng ống thép đạt gần 63.000 tấn, giảm 10% so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Lũy kế 5 tháng, Tập đoàn Hòa Phát đã sản xuất gần 3,4 triệu tấn thép thô, tăng 56,5% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép là 3,7 triệu tấn (gồm thép phôi thép, xây dựng, thép cuộn cán nóng, tôn mạ và ống thép), tăng gần 70% so với cùng kỳ. Trong đó, thép xây dựng đạt 1,6 triệu tấn, tăng 27,5%. Sản lượng phôi vuông xuất bán trong và ngoài nước đạt 576.000 tấn, tương đương so với cùng kỳ.

Với thép HRC, Hòa Phát đã cung cấp cho thị trường trong nước 1,1 triệu tấn sau 5 tháng, sản lượng sản xuất và chất lượng sản phẩm ngày càng ổn định, được thị trường đón nhận tích cực. Sản phẩm hạ nguồn của HRC như ống thép, tôn mạ ghi nhận sự tăng trưởng tốt, lần lượt đạt 334.000 và 123.000 tấn, tương ứng tăng 21% và 270% so với cùng kỳ.

Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam với quy mô 8 triệu tấn/năm. Mục tiêu sản lượng của Hòa Phát với các sản phẩm thép trong năm nay là 5 triệu tấn thép xây dựng thành phẩm và phôi thép; 2,7 triệu tấn HRC, 920.000 tấn ống thép và trên 300.000 tấn tôn mạ các loại.

Trường Thịnh