Hòa Phát đạt 12.229 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng

Trong quý II, mặc dù thị trường nguyên liệu trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp do căng thẳng Nga - Ucraine nhưng Tập đoàn Hòa Phát vẫn duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Sản lượng bán hàng phôi thép, thép xây dựng, thép cuộn cán nóng quý II/2022 đạt 1,8 triệu tấn, trong đó có gần 380.000 tấn thép xây dựng xuất khẩu. Tiêu thụ ống thép, tôn mạ lần lượt đạt 159.000 và 75.000 tấn. Hòa Phát tiếp tục khẳng định vị thế thị phần số 1 Việt Nam về thép xây dựng (36,2%), ống thép (28,8%), theo đại diện doanh nghiệp.

Xuất hàng thành phẩm tại cảng Hòa Phát Dung Quất.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát đã sản xuất 4,3 triệu tấn thép thô, tăng 8% so với cùng kỳ. Tiêu thụ thép xây dựng, phôi thép và HRC đạt gần 4 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó, thép xây dựng là 2,38 triệu tấn, tăng 29% so với 6 tháng đầu năm 2021. Sau nửa năm, bán hàng HRC (sản lượng thép cuộn cán nóng) của Hòa Phát ghi nhận 1,4 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ. Sản phẩm hạ nguồn HRC như ống thép, tôn mạ đạt lần lượt 377.000 tấn và 180.000 tấn, tương đương mức tiêu thụ nửa đầu năm 2021.

Các lĩnh vực khác của tập đoàn vẫn hoạt động theo đúng kế hoạch quý. Nông nghiệp đóng góp 4% doanh thu chung của tập đoàn. Về bất động sản, tháng 6/2022, tập đoàn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mở rộng Khu công nghiệp Yên Mỹ II thêm 216ha. Về ngành điện máy gia dụng, dự kiến trong quý III/2022, tập đoàn dự kiến sẽ cung cấp cho thị trường một số dòng sản phẩm mới như máy lọc nước, máy lọc không khí…

Năm 2022, Tập đoàn Hòa Phát tròn 30 năm thành lập và phát triển với thép là lĩnh vực cốt lõi, tạo việc làm cho 30.000 lao động. 6 tháng đầu năm 2022, tập đoàn đã nộp vào ngân sách Nhà nước gần 7.400 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2021, vượt xa số nộp của cả năm 2020.

Hiện tại, các dự án lớn như Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, dự án khai thác mỏ quặng sắt tại Úc, Nhà máy sản xuất vỏ container tại Bà Rịa-Vũng Tàu, trung tâm sản xuất hàng gia dụng tại Hà Nam… đang được đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, dự án hàng điện máy gia dụng, vỏ container sẽ cho ra sản phẩm đầu tiên trong quý III, quý IV. Dự kiến khi dự án Dung Quất 2 hoàn thành vào năm 2025, Hòa Phát sẽ lọt Top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới.