Hikvision góp mặt tại tuần lễ Công trình xanh Việt Nam

Ngày 14/10, Hikvision trưng bày các lĩnh vực, sản phẩm, công nghệ và giải pháp giám sát an ninh tòa nhà, văn phòng thông minh, sử dụng công nghệ mới nhất trước hơn 1.200 khách mời tại Tuần lễ công trình xanh Việt Nam - Vietnam Green Building do Bộ Xây dựng chủ trì, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) phối hợp tổ chức.

Đây là một trong những sự kiện trọng điểm của Bộ Xây dựng nhằm hướng đến mục tiêu thực hiện hóa cam kết của Việt Nam tại COP 26 - sự kiện quốc tế mà tại đây, Việt Nam cam kết phấn đấu đạt phát thải ròng bằng '0' vào năm 2050.

Tuần lễ công trình xanh 2022 thu hút sự quan tâm của hàng nghìn khách mời trong nước và quốc tế (Ảnh: Hikvision).

Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2022 là nơi thúc đẩy đối thoại, kết nối hợp tác đa chiều giữa hơn 1.200 nhà hoạch định chính sách, đại biểu cấp cao đến từ các đơn vị phát triển dự án, đầu tư, tư vấn - thiết kế, các kiến trúc sư và các chuyên gia thiết kế đầu ngành, cùng những đơn vị cung cấp vật liệu, thiết bị và công nghệ tòa nhà.

Hikvision mang tới sự kiện lần này 2 giải pháp quản lý chung cư thông minh và quản lý văn phòng thông minh. Đây là hai giải pháp được đánh giá cao, và sản phẩm của Hikvision đã được ứng dụng tại nhiều công trình.

Hội thảo thông tin chuyên sâu cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế (Ảnh: Hikvision).

An ninh chung cư luôn là một kịch bản an ninh cực kỳ khắt khe. Mọi người không chỉ cần an ninh xung quanh nhà của họ, mà còn cần một trải nghiệm tốt hơn. Được xây dựng trên một hệ thống an ninh tổng thể, Hikvision mang đến trải nghiệm ra vào sáng tạo để tăng cường hiệu quả vào giờ cao điểm cho cả người dân và khách đi bộ. Ngoài ra, bảo mật video được AI hỗ trợ giống như một người bảo vệ an tâm 24/7. Giải pháp chung cư thông minh Hikvision giúp người dùng tận hưởng trải nghiệm sống an toàn và dễ chịu hơn với chi phí tối thiểu cùng với hiệu suất và phân phối đáng tin cậy.

Một thiết lập không linh hoạt và quản lý bảo mật bất tiện tạo ra những phức tạp lớn cho các quản trị viên văn phòng. Đảm bảo an ninh cho các tòa nhà văn phòng trong khi vẫn đảm bảo nhân viên và khách có thể dễ dàng di chuyển là vấn đề quan trọng nhất. Giải pháp cho Văn phòng của Hikvision cung cấp các tổ hợp sản phẩm tiên tiến trên nền tảng quản lý nhẹ, cho phép người dùng quản lý hiệu quả tất cả các hệ thống an ninh như một, nâng hiệu quả và an toàn của văn phòng lên một tầm cao mới.

Tại sự kiện, bà Yaki Yang - Quản lý dự án Hikvision tại Việt Nam cũng đã có bài tham luận đề tài "Giải pháp tòa nhà thông minh" để lại nhiều ấn tượng cho hội nghị.

Các giải pháp giám sát an ninh tòa nhà thông minh của Hikvision được đánh giá cao (Ảnh: Hikvision).

Sự kiện gồm: 1 phiên toàn thể và 3 phiên chuyên đề đi sâu bàn luận, trao đổi kinh nghiệm quy hoạch, phát triển công trình xanh và xây dựng đô thị bền vững, hướng tới hiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại COP26. Hikvision đã trình bày chi tiết về giải pháp an ninh tòa nhà thông minh, giải quyết được hầu hết các bài toán khó về kiểm soát người ra vào đặc biệt trong khung giờ cao điểm, nhờ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Song song với chương trình hội thảo, Triển lãm Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2022 còn quy tụ hơn 30 nhà cung cấp công nghệ tòa nhà, vật liệu xây dựng, đơn vị phát triển công trình đi đầu trong xu hướng tiết kiệm năng lượng, phát thải thấp trong nước và khu vực.

Tất cả hướng đến mục tiêu quan trọng của chính phủ là đạt mức phát thải ròng bằng 0 trong lộ trình phát triển từ nay đến năm 2050, song hành cùng tốc độ phát triển mạnh mẽ. Riêng với ngành xây dựng, mục tiêu này còn thách thức hơn bởi ngành xây dựng tòa nhà tại Việt Nam được dự kiến sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 11,8%, đạt 477,466 tỷ đồng vào năm 2024.

Toàn bộ giải pháp trong sự kiện hướng đến mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Ảnh: Hikvision).

Hikvision Việt Nam thuộc mạng lưới rộng lớn của Hikvision, trải dài trên 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhằm tập trung vào thị trường Việt Nam - thị trường được Hikvision đánh giá tiềm năng cao. Công ty có thế mạnh trong phát triển công nghệ giám sát an ninh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (big data).

Hikvision trình bày các giải pháp giám sát an ninh tối ưu cho văn phòng và tòa nhà tại sự kiện (Ảnh: Hikvision).

Trên thế giới, Hikvision đã hoạt động 21 năm, là một trong những công ty được kỳ vọng dẫn đầu về tiến bộ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Hikvision đã đạt được tốc độ phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Tổng doanh thu năm 2021 đạt hơn 12,6 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng trong năm 2020-2021 đạt 28,21%. Hiện Hikvision mở chi nhánh tại hơn 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, có thị phần tại hơn 150 thị trường và tiếp tục trên đà phát triển mạnh mẽ.