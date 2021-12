Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu chiếm lĩnh 45% thị phần bán lẻ thuốc và thiết bị y tế

Dân trí Hệ thống FPT Long Châu chiếm lĩnh 45% thị phần bán lẻ thuốc, thiết bị y tế và trở thành điểm lựa chọn mua sắm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe hàng đầu của người dân Việt Nam với nhiều lựa chọn từ các thương hiệu lớn.

Theo báo cáo gần nhất của DKSH, tính đến hết quý III/2021, doanh số bán lẻ dược phẩm của các chuỗi nhà thuốc đạt mốc gần 1,050 tỷ đồng, trong đó, hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu đóng góp 475 tỷ đồng, chiếm 45% tổng doanh thu. Kết quả đó đến từ nhờ vào độ phủ hơn 400 nhà thuốc trên toàn quốc và chiến lược hợp tác với các thương hiệu lớn trong ngành dược phẩm và thiết bị y tế.

Tính đến hết quý III/2021, doanh số bán lẻ dược phẩm của hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu đóng góp 475 tỷ đồng.

Cụ thể thị trường Thiết bị y tế Việt Nam bao gồm các loại máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, nhiệt kế, máy đo nồng độ O2 trong máu (SPO2),… là thị trường lớn thứ tám trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương với quy mô thị trường 1.677,4 triệu USD, trong đó, 90% là hàng nhập khẩu theo tiêu chuẩn quản lý nghiêm ngặt của Bộ Y tế. Tuy vậy, việc bùng phát dịch Covid trong hai năm qua trên phạm vi toàn cầu đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến ngành hàng này. Tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng đã làm thiếu hụt linh kiện sản xuất thiết bị y tế toàn cầu, thêm vào đó là những khó khăn trong quá trình xuất nhập khẩu thiết bị đã làm cho tình hình thiếu hụt sản phẩm trên toàn thị trường trở nên căng thẳng. Và trong tình hình đó thì FPT Long Châu là điểm chọn đáng tin cậy của người dùng Việt Nam khi luôn có đủ hàng hóa với giá bình ổn, để đáp ứng nhu cầu tăng cao về thiết bị y tế theo xu thế chăm sóc sức khỏe hiện đại, đặc biệt trong giai đoạn bùng phát dịch Covid.

Tính đến đầu tháng 12/2021, FPT Long Châu có đến hơn 400 nhà thuốc trên toàn quốc.

Thành quả có được nhờ vào những nỗ lực của FPT Long Châu trong việc mở rộng hợp tác với thêm nhiều đối tác trong lĩnh vực Trang thiết bị y tế nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Trong đó, có thể kể đến các đối tác hàng đầu thế giới về thiết bị y tế như Microlife, AND Medical, Omron, MediUSA… đã ghi nhận Long Châu là chuỗi nhà thuốc có kết quả kinh doanh dẫn đầu trong năm 2021. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hàng hóa, mạnh dạn đầu tư hệ thống, nhập khẩu máy móc nên cho đến nay, nhà thuốc FPT Long Châu được xem là đơn vị luôn có đủ thiết bị y tế để phân phối cho người tiêu dùng, bất chấp tình hình dịch bệnh ra sao.

Chị Phương Quỳnh - Giám đốc Kinh doanh TTBYT của Yteco - đại diện nhãn hàng AND tại VN, cho biết: "Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu là một trong những nhà bán lẻ dược phẩm uy tín tại thị trường Việt Nam với độ phủ toàn quốc. Đây cũng là nhà bán lẻ số 1 của nhãn hàng AND tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn thông qua hệ thống phân phối của FPT Long Châu, các sản phẩm của AND sẽ đến tay người tiêu dùng một cách tốt nhất, từ đó góp phần chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe của người Việt".

FPT Long Châu tiếp tục hướng tới mục tiêu trên 50% thị phần kênh chuỗi bán lẻ dược phẩm.

Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu, trực thuộc Công ty Bán lẻ FPT Retail - một thành viên của Tập đoàn FPT. Với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng với chất lượng tốt nhất, FPT Long Châu cung cấp hơn 30.000 đầu mục sản phẩm được nhập chính hãng và được kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Không chỉ dừng lại ở thị phần bán lẻ thiết bị y tế, FPT Long Châu tiếp tục hướng tới mục tiêu trên 50% thị phần kênh chuỗi bán lẻ dược phẩm, trở thành điểm đến uy tín để chăm sóc sức khỏe cho người Việt.

Trường Thịnh