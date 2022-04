Hệ thống giám sát công trường tự động của HTI Group đạt giải Sao Khuê 2022

Giải thưởng Sao Khuê là hoạt động đánh giá chuyên môn và công nhận các sản phẩm, dịch vụ xuất sắc, hàng đầu của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam. Giải thưởng do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức từ năm 2003. Qua 19 năm tổ chức, 1.443 nền tảng, dịch vụ, giải pháp công nghệ đã được vinh danh.

Tham dự giải thưởng Sao Khuê 2022, hệ thống giám sát công trường tự động ứng dụng trí tuệ nhân tạo của HTI Group đã vượt qua nhiều vòng đánh giá, thẩm định và bình chọn của hội đồng giám khảo và các chuyên gia, để đạt giải thưởng Sao Khuê 2022 cho hạng mục "Các giải pháp công nghệ tiên phong".

Ông Giang Quốc Ân - Giám đốc Công ty TNHH MTV Giải pháp Công nghệ HTI lên nhận giải (Ảnh: HTI).

Hệ thống giám sát công trường tự động ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Từ thực tiễn triển khai các dự án, công trường xây dựng, nhu cầu giám sát an toàn lao động, an ninh công trường, phòng chống các rủi ro là vô cùng bức thiết. Việc quản lý, kiểm soát và cảnh báo một cách tự động, kịp thời đòi hỏi sự thay đổi vận hành bằng con người sang máy móc, thiết bị với công nghệ hiện đại.

Hệ thống giám sát công trường tự động sử dụng trí thông minh nhân tạo do HTI Group nghiên cứu và phát triển hỗ trợ công tác quản lý 24/7, hỗ trợ theo dõi tiến độ thi công, đảm bảo an ninh cho công trường và giám sát an toàn lao động. Giải pháp này khắc phục được những hạn chế về độ chính xác hay tính kịp thời của các giải pháp giám sát thủ công với lực lượng giám sát chính là con người hay các giải pháp bán thủ công - lắp đặt các camera giám sát nhưng vẫn cần có người theo dõi màn hình liên tục để phát hiện các sự kiện về an ninh công trường và an toàn lao động.

Kiến trúc hệ thống giám sát công trường tự động sử dụng trí thông minh nhân tạo của HTI Group.

Hệ thống cho phép quản lý các luồng camera trực tiếp, bằng việc sử dụng công nghệ AI trong việc phát hiện người và phương tiện, nhận diện khuôn mặt, đồ bảo hộ, đám cháy… cùng nhiều các công nghệ phụ trợ khác. Qua đó, hệ thống tự động phân tích hình ảnh và truyền các cảnh báo ngay lập tức đến các bộ phận chuyên trách.

Với tôn chỉ lắng nghe nhu cầu thực tiễn của khách hàng tạo ra những trải nghiệm tiện dụng, các chuyên gia công nghệ kinh nghiệm của HTI Group đã thiết kế các chức năng chính của hệ thống bao gồm: giám sát công nhân ra vào, quản lý xe ra vào; giám sát các xâm nhập bất hợp pháp, hành vi trộm cắp, giám sát an toàn lao động và các nguy cơ cháy nổ… Ngoài ra, hệ thống có thêm tính năng tạo video tóm tắt ghi lại quá trình xây dựng từ khi bắt đầu cho đến lúc hoàn thiện công trình, đem lại những thước phim sinh động phục vụ cho các hoạt động quảng bá, giới thiệu cho doanh nghiệp.

Hệ thống giám sát công trường tự động đưa ra cảnh báo về xâm nhập, nhận diện người, phương tiện ra vào, cảnh báo cháy.

Trải qua 3 vòng thi khắt khe, hệ thống giám sát công trường tự động đã vượt qua nhiều sản phẩm và giải pháp khác để giành cúp Sao Khuê 2022. Điều này một lần nữa ghi nhận những nỗ lực của HTI Group trong việc nghiên cứu, phát triển những sản phẩm - giải pháp công nghệ mới, ứng dụng những công nghệ tiên tiến, hiện đại trên thế giới để giải quyết những nhu cầu cấp thiết và thực tế của các doanh nghiệp. Với giải thưởng Sao Khuê 2022, HTI Group một lần nữa khẳng định vị thế của mình trong ngành phần mềm và công nghệ thông tin tại Việt Nam, tạo động lực thúc đẩy cho sự phát triển và vươn xa ra thị trường quốc tế trong thời gian tới.

Ông Giang Quốc Ân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giải pháp Công nghệ HTI (HTSC) chia sẻ: "Giải thưởng Sao Khuê 2022 dành cho hệ thống giám sát công trường tự động của HTI Group là một dấu ấn quan trọng ghi nhận những nỗ lực, những cố gắng không ngừng nghỉ của toàn bộ đội ngũ của HTI nói chung và HTSC nói riêng, nhằm mang đến những giải pháp công nghệ hiện đại, giải quyết những bài toán khó khăn trong quá trình quản lý, vận hành của các doanh nghiệp".

Với những tính năng ưu việt, linh hoạt theo nhu cầu thực tiễn của người dùng, hệ thống giám sát công trường tự động là một hệ thống đáng cân nhắc dành cho các chủ đầu tư, các doanh nghiệp trong quá trình giám sát, thi công và đảm bảo an ninh tại các công trường xây dựng.