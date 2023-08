Hệ thống An BéBé - Nơi hội tụ các thương hiệu lớn của Úc

An BéBé là hệ thống siêu thị chuyên cung cấp các sản phẩm chất lượng dành cho mẹ và bé. An BéBé thành lập từ năm 2018 và đến nay đã có 5 cơ sở hoạt động tại Bạc Liêu.

Từ khi thành lập, An BéBé cho biết đã luôn kiên định với một số phương châm hoạt động cốt lõi, trong đó đặt sức khỏe và sự an toàn của các bé làm trọng tâm, đề cao chất lượng sản phẩm, chú trọng lợi ích cũng như sự hài lòng của khách hàng. Đội ngũ nhân sự của An BéBé tận tình tư vấn để giúp khách hàng có được sản phẩm hài lòng nhất.

An BéBé - Hệ thống mẹ và bé thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng.

Đại diện hệ thống An BéBé chia sẻ: "Chúng tôi hiểu rằng, đối với các bố mẹ, con cái chính là món quà vô giá và ai cũng mong con luôn khỏe mạnh, phát triển toàn diện. Chính vì thế, chúng tôi luôn tâm niệm phải mang đến cho các con những sản phẩm chất lượng nhất, an toàn nhất và hiệu quả nhất".

Để thực hiện đúng theo phương châm hoạt động trên, ban lãnh đạo và các cộng sự của An BéBé khắt khe trong việc lựa chọn các sản phẩm. Tất cả các sản phẩm trước khi phân phối đều được đội ngũ của An BéBé kiểm tra kỹ lưỡng về nguồn gốc xuất xứ, tính an toàn và hiệu quả.

"Với uy tín, quy mô và tầm ảnh hưởng, An BéBé luôn được các nhãn hàng đánh giá cao, xếp hạng là đối tác chiến lược tại khu vực tỉnh Bạc Liêu. An BéBé trở thành nơi hội tụ các thương hiệu danh tiếng hàng đầu thế giới, trong đó có các thương hiệu lớn của Úc như Nature's Way, Sữa Hoàng Gia Úc Royal Ausnz, Sữa Nature One Dairy, Careline….", đại diện đơn vị chia sẻ.

Các thương hiệu danh tiếng hàng đầu nước Úc đang hội tụ tại An BéBé.

Nature's Way là thương hiệu chăm sóc sức khỏe cho trẻ em số 1 của Úc (theo công ty nghiên cứu thị trường Iri vào năm 2021). Sữa Hoàng Gia Royal Ausnz là thương hiệu có lịch sử lâu đời bậc nhất tại Úc (160 năm) và các sản phẩm Sữa Hoàng Gia Royal Ausnz mang đến cảm giác tươi mát cho người sử dụng.

Bên cạnh hai thương hiệu đình đám trên, Nature One Dairy cũng là một thương hiệu sữa công thức được ưa chuộng tại Úc, mỗi gia đình tại Úc đang sử dụng ít nhất 1 sản phẩm của thương hiệu này. Careline cũng là thương hiệu không kém cạnh khi sở hữu các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cao cấp, chất lượng cho mẹ bầu như DHA tinh khiết từ dầu cá hồi.

Các sản phẩm của Nature's Way, Sữa Hoàng Gia Royal Ausnz, Nature One Dairy tại hệ thống An BéBé.

Nói về An BéBé, chị Cao Hằng - Giám đốc kinh doanh thương hiệu Sữa Hoàng Gia Royal Ausnz tại Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi đánh giá cao An BéBé bởi họ luôn đề cao lợi ích người tiêu dùng, luôn lựa chọn và mang đến cho người tiêu dùng Việt những sản phẩm tốt nhất. Đây cũng là triết lý kinh doanh chúng tôi đang theo đuổi. Chính vì thế, Sữa Hoàng Gia Royal Ausnz luôn coi An BéBé là đối tác quan trọng để đồng hành, sát cánh, mang những sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng".

Anh Nguyễn Trung Dũng - CEO Nature's Way Việt Nam đánh giá: "An BéBé là một đơn vị quy mô lớn, có uy tín và tầm ảnh hưởng lớn tại thị trường Bạc Liêu. Với Nature's Way, An BéBé là một đối tác chiến lược, có vai trò rất quan trọng trong hành trình phát triển của thương hiệu. Hy vọng rằng, sự hợp tác chặt chẽ giữa chúng tôi sẽ mang đến nhiều lợi ích cho người tiêu dùng".

Đối với Nature's Way, An BéBé không chỉ là đối tác chiến lược mà là đại diện của Nature's Way tại Tây Nam Bộ, chịu trách nhiệm điều phối, hỗ trợ và đồng hành cùng các đơn vị phân phối sản phẩm của thương hiệu ở khu vực này.

Không chỉ được các nhãn hàng đánh giá cao, An BéBé còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong tâm trí khách hàng thông qua các chương trình tri ân, các sự kiện hội thảo mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Điển hình trong đó là hội thảo tiền sản được đánh giá là lớn nhất tại Bạc Liêu vào đầu năm 2023.

Các thương hiệu Úc đồng hành, giúp An BéBé tổ chức thành công Hội thảo tiền sản lớn nhất tỉnh Bạc Liêu vào tháng 3/2023.

An BéBé chuyên phân phối các sản phẩm cao cấp, nhập ngoại, là lựa chọn của các ba mẹ tại Bạc Liêu cũng như các vùng lân cận. Việc An BéBé được các thương hiệu đánh giá cao và hợp tác chặt chẽ cũng hứa hẹn mang lại những lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng.

Hệ thống mẹ và bé An BéBé

Địa chỉ:

Cơ sở 1: C39 Trung Tâm Thương Mại, Phường 3, Thành Phố Bạc Liêu

Cơ sở 2: 152-154 Quốc Lộ 1A, Phường Hộ Phòng, Thị Xã Giá Rai

Cơ sở 3: 104 Hòa Bình, Phường 3, Thành Phố Bạc Liêu

Cơ sở 4: 365 Trần Phú, Phường 7. Thành Phố Bạc Liêu

Cơ sở 5: 86 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Bạc Liêu

Fanpage: An Bébé - Hệ thống mẹ và bé

Website: https://www.anbebe.vn/

Điện thoại: 034 938 3333