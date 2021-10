Hé lộ "vũ khí đắc lực" giúp Vinasoy chinh phục thị trường quốc tế

Dân trí Sở hữu 3 nhà máy được trang bị công nghệ hiện đại, chuẩn quốc tế với công suất lên tới 390 triệu lít/năm, đây chính là vũ khí đắc lực để Vinasoy giữ vững vị trí dẫn đầu ngành hàng sữa đậu nành trong nhiều năm liền, cũng như vươn tầm quốc tế.

"Người khổng lồ" ngành hàng sữa đậu nành có nhãn hiệu

Cách đây gần 25 năm, những sản phẩm sữa đầu tiên của Vinasoy được giới thiệu lần đầu ra công chúng. Ít ai ngờ rằng, đến thời điểm hiện tại nhắc đến sữa đậu nành là người ta nghĩ ngay tới Vinasoy. Suốt nhiều năm liền, thương hiệu sữa đậu nành "quốc dân" đã giữ vững vị trí quán quân về thị phần tại Việt Nam.

Tính tới tháng 8, thị phần của Vinasoy ngành sữa đậu nành đã chính thức chạm mốc 92.2%. Một con số ấn tượng không chỉ nói lên sự ưu ái của người tiêu dùng dành cho Vinasoy ngay giữa bối cảnh dịch bệnh, mà còn là minh chứng chứng tỏ sữa đậu nành Vinasoy đã trở thành sản phẩm thiết yếu, thân thuộc và gắn bó với hàng triệu gia đình Việt. Đặc biệt, Vinasoy còn là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam ghi danh mình vào Top 5 công ty sản xuất sữa đậu nành lớn nhất thế giới 3 năm liền.

Để đạt được những thành tích ấn tượng nói trên, Ban lãnh đạo Vinasoy đã dành nhiều năm tâm huyết để thấu hiểu về đậu nành và cả thị hiếu tiêu dùng của mọi lứa tuổi. Bên cạnh đó, yếu tố thành công mang tính quyết định giúp Vinasoy "phủ sóng" mọi gia đình đó là nhờ vào việc tăng cường đầu tư hệ thống nhà máy hiện đại với dây chuyền công nghệ đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất.

Đặc biệt, ông Eliseo Barcas- Tổng giám đốc Tetra Pak Việt Nam - là đối tác chính giúp Vinasoy xây dựng hệ thống nhà máy hiện đại đã có những nhận định như sau: "Từ những bước đầu tiên vào đầu thập niên 2000, Vinasoy đã có những bước tiến dài để trở thành công ty Việt Nam đầu tiên và duy nhất nằm trong số 5 Công ty sữa đậu nành lớn nhất của thế giới trong 3 năm liên tiếp. Đây cũng là minh chứng cho tầm nhìn mà Vinasoy luôn theo đuổi: trở thành công ty hàng đầu về những sản phẩm dinh dưỡng từ đậu nành. Tôi chắc chắn rằng thành công của ngày hôm nay chỉ mới là sự khởi đầu cho những thành công lớn hơn mà Vinasoy đang hướng tới, trong hành trình mang tinh túy đậu nành thiên nhiên đến hàng triệu người dân Việt Nam. Là một đối tác tin cậy, chúng tôi cảm thấy tự hào và biết ơn vì được cùng đồng hành trong hành trình này."

Bộ ba nhà máy tạo thế kiềng ba chân vững chắc cho Vinsoy

Từ một nhà máy ban đầu khi thành lập ở với công suất chỉ 5 triệu lít sữa/năm, đến nay Vinasoy đã có 3 nhà máy tọa lạc tại ba khu vực Bắc (tỉnh Bắc Ninh) - Trung (tỉnh Quảng Ngãi) - Nam (tỉnh Bình Dương), các nhà máy đều sử dụng công nghệ hàng đầu thế giới với lợi thế quy mô vô cùng lớn, tổng công suất chạm ngưỡng hơn 390 triệu lít, tương đương 2 tỷ sản phẩm/năm.

Hệ thống 3 nhà máy của Vinasoy cho ra đời 2 tỷ sản phẩm sữa đậu nành/năm

Toàn bộ dây chuyền sản xuất tại các nhà máy được trang bị công nghệ hiện đại của Tập đoàn Tetra Pak (Thụy Điển) với hệ thống thiết bị đồng bộ, khép kín và hoàn toàn tự động từ khâu nhập liệu đến đóng gói thành phẩm. Để giữ trọn vẹn hương vị, độ ngon cùng dinh dưỡng của sản phẩm với thời gian lên đến 6 tháng mà không cần dùng chất bảo quản, nhà máy áp dụng công nghệ xử lý tiệt trùng UHT và công nghệ đóng gói vô trùng trong bao bì giấy giúp ngăn cản ánh sáng, vi khuẩn và không khí xâm nhập, chống oxy hóa trong quá trình lưu trữ sản phẩm.

Nhà máy Vinasoy được trang bị những trang thiết bị và công nghệ hiện đại nhất

Trao đổi thêm về ưu điểm khi sử dụng hệ thống và công nghệ hiện đại của Tetra Pak, ông Eliseo Barcas- Tổng giám đốc Tetra Pak Việt Nam cho biết: "Chúng tôi trang bị cho các nhà máy của Vinasoy những công nghệ tiên tiến nhất hiện có trong ngành công nghiệp. Điều này cho phép sản phẩm sữa đậu nành của Vinasoy giữ được trọn vẹn dưỡng chất và hương vị tự nhiên có trong hạt đậu nành, nhưng vẫn rất linh hoạt trong việc tạo ra các khẩu vị sản phẩm khác nhau để đáp ứng sở thích đa dạng của người tiêu dùng. Về khía cạnh an toàn thực phẩm, công nghệ tiệt trùng ở nhiệt độ cao loại bỏ tất cả tác nhân gây bệnh và vi khuẩn, giúp sữa đậu nành an toàn mà không cần phải có chất bảo quản. Trong khi đó, công nghệ đóng gói tiệt trùng giữ cho sữa đậu nành có thời hạn bảo quản dài hơn, giúp vận chuyển sản phẩm đi xa hơn, an toàn hơn, thích hợp với điều kiện thời tiết và hạ tầng như ở Việt Nam.

Một góc của nhà máy Vinasoy Bắc Ninh

Nhờ chuỗi công nghệ hiện đại này, Vinasoy đang nâng tầm các sản phẩm dinh dưỡng từ đậu nành để thỏa mãn tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Ngoài ra, hệ thống nhà máy của Vinasoy còn đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, 5S... cùng các chứng nhận quốc tế như FSSC 22000, Halal…, sẵn sàng cho nhiều cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Chặng đường mang thương hiệu sữa đậu nành thuần Việt vươn ra thế giới

Nhờ vào việc liên tục mở rộng quy mô, gia tăng năng suất; hệ thống 3 nhà máy đã thực sự tạo nên thế mạnh rất lớn cho Vinasoy, không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn sẵn sàng cho việc mở rộng kinh doanh quốc tế.

Tới nay, sản phẩm của Vinasoy đã có mặt ở các thị trường nổi tiếng khắt khe như Trung Quốc, Nhật Bản. Với việc góp mặt trên 11 trang mạng thương mại điện tử hàng đầu của Trung Quốc và "chu du" tại khắp các siêu thị trải dài ở tất cả tỉnh thành của Nhật Bản đã phần nào khẳng định những sản phẩm của Vinasoy đảm bảo tuyệt đối các tiêu chuẩn quốc tế. Quý 4 năm nay, sản phẩm Vinasoy tiếp tục "trình lành" tại 2 thị trường lớn tiếp theo là Mỹ và Hàn Quốc. Có lẽ, hành trình "mang chuông đi đánh xứ người" sẽ còn nhiều gian nan, nhưng bằng chính niềm tự hào thương hiệu Việt cùng khát vọng vươn xa toàn cầu, dấu ấn sữa đậu nành "Made in Việt Nam" sẽ ngày càng đậm nét hơn trên bản đồ sữa thế giới.

Trường Thịnh