HDBank thêm ưu đãi “Tiết kiệm tỷ phú”: Cộng lãi, lì xì tiền mặt, trúng vàng SJC

Ra mắt từ cuối năm 2025, “Tiết kiệm tỷ phú” nhanh chóng tạo sức hút. Chỉ cần gửi tiết kiệm tại quầy hoặc online (trực tuyến) từ 50 triệu đồng, khách hàng đã có cơ hội trúng thưởng từ quà công nghệ, đồ gia dụng giá trị cao, xe SH 150i cho tới sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng. Mô hình quay số livestream công khai và minh bạch, thu hút đông đảo người theo dõi mỗi kỳ quay số.

Tăng lãi suất, tặng thêm vàng

Chào năm mới với lộc xuân ý nghĩa, từ ngày 7/2 đến 28/2, HDBank tiếp tục tung gói ưu đãi khai xuân như một lời chúc “Đắc tài đắc lộc”, mở ra năm Bính Ngọ thịnh vượng và may mắn dành cho khách hàng.

Theo đó, người gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng sẽ được cộng thêm lãi suất lên đến 1,1%/năm, nhận tiền mặt lì xì tới 1,68 triệu đồng (áp dụng khi gửi tiết kiệm online từ 17/2 đến 27/2 và tại quầy từ 23/2 đến 27/2). Duy nhất ngày vía Thần Tài ngày 26/2, khách hàng có cơ hội trúng 1 chỉ vàng SJC khi gửi tiết kiệm online.

Khi gửi tiết kiệm tại HDBank, khách hàng còn được cộng điểm khách hàng thân thiết (Skypoint) để đổi phần quà hấp dẫn.

Với lãi tăng, quà tặng và trao vàng, HDBank đang mang đến khởi đầu tài lộc cho khách hàng.

Cơ cấu hấp dẫn - dễ gửi, dễ trúng thưởng

Song song với ưu đãi cộng thêm, cơ cấu giải thưởng quen thuộc của “Tiết kiệm tỷ phú” vẫn giữ nguyên để ai cũng dễ dàng tham gia.

Từ nay đến ngày 28/2, chỉ từ 50 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng tại quầy hoặc trên App HDBank/Đi HDBank, khách hàng đã được nhận mã số dự thưởng tương ứng với số tiền gửi. Khách hàng mới được cộng thêm mã dự thưởng, gửi càng nhiều, cơ hội trúng thưởng càng lớn.

Khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến (online) trên ứng dụng sẽ được nhân đôi số lượng mã số dự thưởng, tăng cơ hội trúng thưởng gấp đôi.

Chương trình gồm 4 kỳ quay số may mắn. Đến nay, chương trình đã tổ chức hai buổi livestream quay số may mắn trên Fanpage HDBank và ghi nhận sự hưởng ứng sôi nổi từ khách hàng trên cả nước. Kỳ livestream lần thứ 3 sẽ diễn ra vào ngày 12/2, hứa hẹn tiếp tục mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ khi những giải thưởng hấp dẫn tìm thấy chủ nhân.

Giải thưởng của 3 kỳ quay số đầu tiên gồm: 3 giải đặc biệt là xe SH 125i, 3 giải nhất là Smart Tivi QLED Samsung 4K85 inch​, 9 giải nhì là robot hút bụi tự động Dreame L30S Ultra, 15 giải ba là máy lọc không khí LG PuriCare Aero Furniture, 60 giải khuyến khích 1 là thẻ ATM Napas 5 triệu đồng, 150 giải khuyến khích 2 là thẻ ATM Napas 2 triệu đồng.

Kỳ quay số đặc biệt (dự kiến ngày 12/3): giải đặc biệt là sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng​, 1 giải nhất là sổ tiết kiệm 500 triệu đồng​, 3 giải nhì là bếp từ kết hợp hút mùi Bosch, 5 giải ba là tủ lạnh LG Inverter 635 lít Side By Side​, 10 giải tư là máy rửa bát Bosch, 30 giải khuyến khích 1 là thẻ ATM Napas 6.868.686 đồng​, 50 giải khuyến khích 2 là thẻ ATM Napas 3.939.393 đồng

